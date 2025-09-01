Nestlé remueve a su CEO por una relación sentimental con una subordinada directa

Nestlé sorprendió con la salida abrupta de Laurent Freixe como CEO de la firma, quien llevaba 18 años en la empresa y uno como gerente general.

Freixe había llegado en reemplazo de Mark Schneide, quien renunció al cargo en agosto pasado y luego de ocho años en dicha posición. Schneide dio un paso al costado en medio de malos resultados en las operaciones de una de las firma de alimentos más grandes del mundo.

“El Consejo de Administración de Nestlé anuncia hoy el nombramiento de Philipp Navratil como director general de Nestlé, S.A., tras el despido de Laurent Freixe con efecto inmediato”, dijo la firma en un comunicado.

ExCEO de Nestlé, Laurent Freixe. Fuente: Flicker Nestlé.

La firma explicó que el despido del francés tuvo relación con algo alejado de la operación y las perspectivas de la compañía. “La salida de Laurent Freixe se produce tras una investigación sobre una relación sentimental no revelada con una subordinada directa, lo que infringía el Código de conducta empresarial de Nestlé”, explicó la firma.

Ante este contexto, la firma detalló que el proceso de investigación fue supervisado por el presidente del firma, Paul Bulcke, y el director independiente principal, Pablo Isla, con el apoyo de un asesor externo independiente.

“Era una decisión necesaria. Los valores y el gobierno corporativo de Nestlé son los sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio en Nestlé”, dijo Bulcke.

El reemplazante

Luego de anunciar las salida de Freixe y las explicaciones del caso, el presidente de Nestlé tuvo palabras para el nuevo CEO, Philipp Navratil.

Philipp Navratil, nuevo CEO de Nestlé William Gammuto

“Philipp es reconocido por su impresionante trayectoria de logros en entornos difíciles. Famoso por su presencia dinámica, inspira a los equipos y lidera con un estilo de gestión colaborativo e inclusivo. El Consejo confía en que impulsará nuestros planes de crecimiento y acelerará los esfuerzos de eficiencia. No vamos a cambiar el rumbo de nuestra estrategia y no perderemos el ritmo en cuanto a rendimiento”, dijo el alto ejecutivo.

La firma destacó que el suizo-austriaco comenzó su carrera en Nestlé en 2001 como auditor interno. Tras ocupar diversos puestos comerciales en Centroamérica, fue nombrado director nacional de Nestlé Honduras en 2009. En 2013, Philipp Navratil asumió la dirección del negocio de café y bebidas en México, “donde desempeñó un papel fundamental en el fortalecimiento de la marca Nescafé”.

Otro de los elementos que destacó la firma de la trayectoria de Philipp Navratil fue que, en 2020, pasó a formar parte de la unidad de negocio estratégico de café de Nestlé, “donde fue responsable de definir la estrategia global e impulsar la innovación de las marcas de café Nescafé y Starbucks”. Además, asumió el cargo de CEO de Nestlé Nespresso SA en julio de 2024, donde “ha acelerado el crecimiento y ha generado un fuerte impulso”.

Su último paso antes de ser CEO de Nestlé fue cuando se incorporó a la junta directiva de Nestlé el 1 de enero de 2025.

“Me siento honrado por la confianza que el Consejo ha depositado en mí, y es un privilegio asumir la responsabilidad de liderar Nestlé hacia el futuro”, comentó Philipp Navratil en el mismo comunicado.