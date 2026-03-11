SUSCRÍBETE
    La optimista última estimación del gobierno de Boric para la producción de litio en los próximos años

    Al 2035, los Ceoles privados, dice un informe del Ministerio de Minería, harán que Chile alcance las 600 mil toneladas de carbonato de litio equivalente, experimentando un aumento desde el 2031. Las metas son consideradas por expertos como "altamente optimista" y "razonables".

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Firma de la actualización del Ceol del Salar de Maricunga, 12 de febrero de 2026.

    Al 2035, Chile producirá 430 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE). La promisoria producción de litio que proyecta el gobierno de Boric para los próximos años: Más de 400 mil toneladas a 2034 presentado en febrero de este año. Con ello, la elaboración del “oro blanco” para ese año duplicaría lo que produce Chile, considerando las 280 mil toneladas de 2024.

    “Nuestro país inició un camino inédito para habilitar una industria con un despliegue capaz de consolidar las ventajas competitivas de este recurso en nuestro territorio. En ese sentido, esta estrategia no solo sentó las bases para incrementar la producción hacia la próxima década, sino que también estableció definiciones concretas para profundizar el liderazgo global de Chile como productor responsable de minerales estratégicos y socio confiable para la transición energética”, apunta en el comienzo del informe, la ministra de Minería, Aurora Williams y la subsecretaría de la cartera, Suina Chahuán.

    La producción de 430 mil toneladas contempla la entrada y alza de diferentes proyectos litíferos. Un aumento importante del crecimiento vendrá del salar de Atacama, rozando así las 400 mil toneladas al 2030 a causa del desarrollo de las empresas SQM-Codelco (Nova Andino) y Albemarle. Las otras toneladas restantes de la estimación tendrán su origen en los proyectos Maricunga y Salares Altoandinos. El primero es una alianza entre Codelco y Rio Tinto, y el segundo entre Enami y Rio Tinto.

    Otra fuente del litio provendrá de los Contratos Especiales de Operación de Litio (Ceol) privados, los que aportarán una suma importante de toneladas para el país. Para el 2035, estos Ceoles llamados “sistemas salinos y otros yacimientos priorizados” harán que se alcance a nivel local unas 600 mil toneladas de LCE. El crecimiento se experimentará, según el documento, desde el 2031.

    El informe aclara que estos proyectos están en etapas exploratorias, por lo tanto, no es posible conocer su potencial geológico ni productivo total. El Ministerio de Minería fue consultado por Pulso al respecto, y señaló que “efectivamente, no existe certeza de cuánto van a producir exactamente los privados, ya que están en etapas preliminares de exploración. Los cálculos se hicieron de acuerdo a estimaciones preliminares y conservadoras de cuánto podrían producir algunos proyectos con datos públicos disponibles de aquellos proyectos que están más avanzados”.

    Consultas indígenas

    A través de la Estrategia Nacional del Litio (ENL) el Estado desarrolló 13 procesos de consulta indígena (PCI) en las regiones de Atacama, Antofagasta y Tarapacá. Doce procesos fueron liderados por el Ministerio de Minería y uno por Corfo. Este último en el salar de Atacama, el que alberga una de las mayores reservas de litio del mundo.

    El informe de la cartera de Minería dice que solo queda un proceso en curso: el salar de Coipasa. Todos los demás están cerrados. Coipasa está en la tercera etapa de deliberación interna, restándole solo dos etapas más: diálogo y sistematización.

    El gobierno ha ingresado ocho decretos supremos a la Contraloría General de la República (CGR), una etapa que habilita la firma de los Ceoles entre el Estado y las empresas. Cuatro serán tratos directos y otros cuatro serán mediante licitación. “Para marzo del año 2026 se proyecta el ingreso de dos decretos, salar de Ollagüe y Laguna Verde, con la modalidad de trato directo”, anticipa el ministerio en el documento.

    La subsecretaria de Minería, Suina Chahuán, dijo a Pulso que dejarán “10 procesos de Ceol en tramitación en la Contraloría, liderados por empresas privadas. Los plazos dependerán del organismo contralor y de la administración que viene, pero estamos confiados de que, siguiendo una visión estratégica y de largo plazo, se le va a dar continuidad a esta política de Estado para que el litio sea para todos los chilenos”.

    “Altamente optimista”

    El jefe del área minera de Plusmining, Andrés González, examina las proyecciones del informe. “Si bien, la proyección cercana a 400 mil toneladas de LCE hacia 2035 para las operaciones actualmente existentes en el Salar de Atacama parece razonable, resulta altamente optimista para el desarrollo de proyectos greenfield. En particular, es improbable que el proyecto Salares Altoandinos de Enami y Rio Tinto comience a producir dentro de los próximos diez años. Esto se debe a lo inmaduro del proyecto, pero también a que Eramet constituyó servidumbres mineras en el área de explotación, lo que en la práctica termina bloqueando su desarrollo”.

    El experto agrega que “en el caso del proyecto Paloma en el Salar de Maricunga de Codelco y Rio Tinto, si bien presenta un mayor grado de avance, aún se encuentra en etapa de exploración. Todavía deben realizarse los estudios de prefactibilidad y factibilidad, además del periodo de construcción y pre-producción, por lo que resulta difícil que pueda iniciar producción en 2031”.

    González advierte que “a esto se suma que Rio Tinto, el socio privado de ambos proyectos, ha mostrado mayor disposición a priorizar el avance de su portafolio de proyectos de litio en Argentina por sobre Chile. Por último, considerando el lento avance en la tramitación de los Ceoles para proyectos completamente en manos de privados y las etapas tempranas en que se encuentran en materia de estudios hidrogeológicos, también parece poco probable que estas iniciativas logren iniciar nueva producción dentro de un horizonte de diez años”.

    Por su parte, el académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Víctor Pérez, apunta que “hay mucho debate de la capacidad de Enami en Salares Altoandinos, pero con Rio Tinto arriba se estima una aceleración de este proyecto. Me atrevo a decir que si el nuevo gobierno avanza con nuevos Ceoles privados estas expectativas no solo se cumplirían, sino que podríamos incluso sobrepasarlas. Hay varias oportunidades más allá de los salares priorizados por el actual gobierno que debieran aparecer entre el 2026-2027. Parecen razonables estas expectativas”.

    Más sobre:LitioProducción de litioGobierno de Gabriel BoricLCE

