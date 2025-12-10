La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal cumplió con lo esperado e hizo el tercer recorte de tasas de interés en el año en Estados Unidos. El comité de la Fed decidió reducir el rango objetivo de la tasa de los fondos federales en 0,25 puntos porcentuales, a un rango entre 3,5% y 3,75%.

La decisión se tomó por voto dividido 9 a 3. Votaron a favor de la medida de política monetaria el presidente de la Fed, Jerome Powell; John C. Williams, vicepresidente; Michael S. Barr; Michelle W. Bowman; Susan M. Collins; Lisa D. Cook; Philip N. Jefferson; Alberto G. Musalem; y Christopher J. Waller.

Votaron en contra Stephen I. Miran, quien prefería reducir el rango objetivo de la tasa de fondos federales en medio punto porcentual en esta reunión; y Austan D. Goolsbee y Jeffrey R. Schmid, quienes preferían mantener el rango objetivo de la tasa de fondos federales en esta reunión.

Los votos en contra fueron percibidos como señales de advertencia. CNBC destacó que una baja de tasa con votos negativos no se daba desde septiembre de 2019.

“Este fue el tercer voto ‘no’ consecutivo de Miran, quien deja la Fed en enero, y el segundo consecutivo de Schmid. La reunión anterior, con tres miembros disidentes, también presentó una división de dos a uno entre los miembros, quienes discrepaban entre la necesidad de una política monetaria más restrictiva y una más flexible”, dijo CNBC.

Por su lado, el Consejo de la Fed comentó que “busca alcanzar el máximo empleo e inflación a una tasa del 2% a largo plazo. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada. El Comité está atento a los riesgos para ambos lados de su doble mandato y considera que los riesgos a la baja para el empleo aumentaron en los últimos meses”.

Otra de las señales es que la Fed solo prevé un recorte de tasa para el próximo año.

Bloomberg en Línea destacó que las proyecciones medias de los funcionarios apuntaban a un recorte en 2026 y otro en 2027. Sin embargo, las perspectivas sobre las tasas de interés seguían estando muy divididas. Siete funcionarios indicaron que estaban a favor de mantener las tasas estables durante todo 2026, mientras que ocho se mostraron partidarios de al menos dos recortes.

Luego, fue el turno del presidente de la Fed, Jerome Powell, para profundizar el mensaje sobre la decisión de tasas. Powell apuntó a que la inflación se ha mantenido “algo elevada” producto de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Powell añadió que se espera que este efecto en la inflación no se convierta en algo persistente y sea solamente algo puntual.

En desarrollo..