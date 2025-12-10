VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

    La Fed recortó la tasa por tercera vez en el año en 0,25 puntos porcentuales, a un rango entre 3,5% y 3,75%.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Jerome Powell Kevin Lamarque

    El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal cumplió con lo esperado e hizo el tercer recorte de tasas de interés en el año en Estados Unidos. El comité de la Fed decidió reducir el rango objetivo de la tasa de los fondos federales en 0,25 puntos porcentuales, a un rango entre 3,5% y 3,75%.

    La decisión se tomó por voto dividido 9 a 3. Votaron a favor de la medida de política monetaria el presidente de la Fed, Jerome Powell; John C. Williams, vicepresidente; Michael S. Barr; Michelle W. Bowman; Susan M. Collins; Lisa D. Cook; Philip N. Jefferson; Alberto G. Musalem; y Christopher J. Waller.

    Votaron en contra Stephen I. Miran, quien prefería reducir el rango objetivo de la tasa de fondos federales en medio punto porcentual en esta reunión; y Austan D. Goolsbee y Jeffrey R. Schmid, quienes preferían mantener el rango objetivo de la tasa de fondos federales en esta reunión.

    Los votos en contra fueron percibidos como señales de advertencia. CNBC destacó que una baja de tasa con votos negativos no se daba desde septiembre de 2019.

    “Este fue el tercer voto ‘no’ consecutivo de Miran, quien deja la Fed en enero, y el segundo consecutivo de Schmid. La reunión anterior, con tres miembros disidentes, también presentó una división de dos a uno entre los miembros, quienes discrepaban entre la necesidad de una política monetaria más restrictiva y una más flexible”, dijo CNBC.

    Por su lado, el Consejo de la Fed comentó que “busca alcanzar el máximo empleo e inflación a una tasa del 2% a largo plazo. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada. El Comité está atento a los riesgos para ambos lados de su doble mandato y considera que los riesgos a la baja para el empleo aumentaron en los últimos meses”.

    Otra de las señales es que la Fed solo prevé un recorte de tasa para el próximo año.

    Bloomberg en Línea destacó que las proyecciones medias de los funcionarios apuntaban a un recorte en 2026 y otro en 2027. Sin embargo, las perspectivas sobre las tasas de interés seguían estando muy divididas. Siete funcionarios indicaron que estaban a favor de mantener las tasas estables durante todo 2026, mientras que ocho se mostraron partidarios de al menos dos recortes.

    Luego, fue el turno del presidente de la Fed, Jerome Powell, para profundizar el mensaje sobre la decisión de tasas. Powell apuntó a que la inflación se ha mantenido “algo elevada” producto de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Powell añadió que se espera que este efecto en la inflación no se convierta en algo persistente y sea solamente algo puntual.

    En desarrollo..

    Más sobre:EconomíaTasasFed

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Timoneles oficialistas evitan ahondar en declaraciones de Jara sobre Machado y distanciamiento de voceros sobre el tema

    Comisión de Gobierno del Senado despacha reforma al sistema político: iniciativa se votará el próximo martes en sala

    Comisión revisora aprueba procedencia de la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    El histórico 2025 de las exportaciones chilenas: envíos rozan los US$ 100.000 millones a noviembre

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional

    Lo más leído

    1.
    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura

    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura

    2.
    Vinos de baja graduación alcohólica van ganando terreno en ventas de Concha y Toro

    Vinos de baja graduación alcohólica van ganando terreno en ventas de Concha y Toro

    3.
    La historia de Fernando Larrain Peña, líder del mayor grupo económico de los años 80, fallecido este domingo

    La historia de Fernando Larrain Peña, líder del mayor grupo económico de los años 80, fallecido este domingo

    4.
    Subsidio a la tasa: ¿En qué comunas están las viviendas de menos de UF4.000?

    Subsidio a la tasa: ¿En qué comunas están las viviendas de menos de UF4.000?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Arsenal en TV y streaming

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta
    Chile

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Comisión de Educación del Senado aprueba en general y en particular proyecto que regula mecanismos de acceso a pedagogía

    Timoneles oficialistas evitan ahondar en declaraciones de Jara sobre Machado y distanciamiento de voceros sobre el tema

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida
    Negocios

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

    El histórico 2025 de las exportaciones chilenas: envíos rozan los US$ 100.000 millones a noviembre

    La respuesta de SQM en la Suprema: “La única finalidad de Tianqi es entrabar la ejecución de una asociación con Codelco”

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación
    Tendencias

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League

    La señal que da Mauricio Isla que lo aleja de Colo Colo

    Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruz Azul y se mete en la semifinal de la Copa Intercontinental

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile
    Cultura y entretención

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    Dónde ver Una Batalla Tras Otra y otras grandes nominadas a los Globos de Oro 2026

    Un retrato emocional: las claves del documental de Jeff Buckley que arrasó en In-Edit

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional
    Mundo

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional

    Retienen pasaporte del cardenal venezolano Porras y Petro hace llamado a Maduro

    La odisea de Machado para salir de Venezuela y llegar a Oslo, donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio