    La tajada del mercado de telecomunicaciones con el que se queda Millicom

    Telefónica lidera en el segmento de internet fijo, es el segundo operador en telefonía móvil y cuarto en internet móvil.

    Cuando Millicom dio a conocer la noticia de su adquisición de los activos de Telefónica en Chile, destacó al país por una serie rasgos como un marco macroeconómico estable con instituciones sólidas; un sistema financiero que apoya la inversión; y una economía abierta a nivel mundial.

    Respecto a la industria de las telecomunicaciones, la compañía de Luxemburgo apuntó a que Chile es “uno de los mercados de telecomunicaciones más desarrollados y competitivos de América Latina, con una alta penetración de telefonía móvil y banda ancha, con demanda continua de calidad de red y servicios digitales”.

    El mercado está “caracterizado por una competencia basada en infraestructura y un fuerte enfoque en la calidad del servicio y la protección del consumidor”, dijo.

    Millicom llega a quedarse con la tajada del mercado de Telefónica, donde su posición en el ranking de las empresas más relevantes es variada, dependiendo del segmento de las telecomunicaciones en el que se mida. Pero sin duda es uno de los competidores más fuertes.

    En telefonía móvil Millicom se quedará con una cuota de 22,6%, de acuerdo con las cifras de septiembre de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel), consolidándose como el segundo actor más relevante luego de Entel, quien consolida el 33,3% del mercado. Hasta el tercer trimestre, la firma mantenía 5,5 millones de abonados, con una disminución anual de casi 10%.

    Millicom adquiere en internet móvil una participación de 19,3%, con 4.321.465 conexiones que cayeron un 3,4% en septiembre. Aquí es donde tendrá la peor posición del tablero. Es antecedida por Entel con un 35,2%, Wom con 24,6%, y ClaroVTR con 19,9%.

    Internet fijo es uno de los sectores más claves para Telefónica, donde tiene el liderazgo con un 27,9%. Su principal competencia en el segmento es ClaroVTR que acumula una cuota de 27,3% a septiembre. Otros competidores, como Entel y Mundo, han apuntado a ganar participación en este segmento, los cuales tienen un 20,8% y 9,8% cada uno. Ambas compañías destacan por un crecimiento acelerado, mientras que los suscriptores de Telefónica cayeron 0,3% hasta los 1.333.526.

    Específicamente en el segmento de fibra óptica, que concentra el 75,5% de las conexiones, Movistar tiene el liderazgo, con un 37% de participación, seguida de Mundo Pacífico con un 27,6%.

    Finalmente, en televisión pagada Millicom se quedará con el segundo lugar del mercado, con un 20,2% antecedida únicamente por ClaroVTR que mantiene un 34%. Otros actores como Mundo y Directv, también tienen porcentajes importantes de participación con un 15,9% y 16,5%.

    “Aunque Millicom tendrá inicialmente una participación minoritaria, la compañía operará el negocio desde el primer día y aplicará el manual operativo de Millicom para estabilizar y fortalecer el activo, aprovechando su amplia experiencia regional”, explicó la firma al dar a conocer la noticia.

    “Como socios, NJJ y Millicom buscan mejorar la competitividad y la eficiencia operativa, capitalizar la modernización de la red y la innovación en servicios, y apoyar la inversión sostenida en calidad de red y servicios digitales en Chile. La transacción ofrece una oportunidad única para adquirir y reposicionar un activo con dificultades en uno de los mercados más grandes y estratégicos de la región, a una valoración atractiva, preservando al mismo tiempo la solidez y flexibilidad del balance de Millicom”, añadió.

