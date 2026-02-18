SUSCRÍBETE
    Lagarde dejaría la presidencia del Banco Central Europeo antes de finalizar su mandato

    Christine Lagarde arribó al BCE en 2019 y saldría antes de que termine su periodo en octubre del 2027.

    Europa Press
    Christine Lagarde POOL

    Christine Lagarde tiene previsto dejar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) antes de que expire su mandato de ocho años en octubre de 2027 para facilitar que el presidente francés saliente, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, encuentren un nuevo banquero central para la eurozona.

    Si bien aún no está claro cuándo se produciría la salida de Lagarde, una persona con conocimiento de su postura indicó a Financial Times que la francesa, quien se incorporó al BCE en noviembre de 2019 procedente del FMI, quiere dejar el cargo antes de las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027.

    “La presidenta Lagarde está totalmente centrada en su misión y no ha tomado ninguna decisión sobre el final de su mandato”, apuntó el BCE al respecto.

    Personas informadas sobre las conversaciones en París han declarado al periódico británico que Macron, quien no puede presentarse a un tercer mandato como presidente francés, lleva meses queriendo participar en la elección del sucesor de Lagarde en el BCE.

    El nombramiento de la propia Lagarde como presidenta del BCE se produjo después de que Macron y la entonces canciller alemana, Angela Merkel, alcanzaran un acuerdo sorpresa en 2019, mientras que la entonces ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, se convirtió en presidenta de la Comisión Europea.

    Lagarde declaró el mes pasado a Bloomberg TV que aceptó el cargo en el BCE bajo la impresión de que cumpliría un mandato de cinco años, lo que llevó a los analistas a interpretarlo como una posible preparación para una salida anticipada.

    Christine Lagarde Kai Pfaffenbach

    Los rumores sobre una salida anticipada de Lagarde del BCE cobraron fuerza el pasado verano europeo, después de que el expresidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, declarase que la francesa había considerado su renuncia para asumir la dirección del Foro Económico Mundial, aunque un portavoz del BCE enfatizó entonces que la presidenta del BCE “está decidida a completar su mandato (de ocho años)”.

    Economistas europeos encuestados por Financial Times el pasado mes de diciembre consideraron al exgobernador del banco central español Pablo Hernández de Cos y a su homólogo holandés Klaas Knot como los principales candidatos para convertirse en el próximo presidente del banco central de la eurozona. Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE, ha manifestado su interés en el puesto, mientras que personas informadas sobre la postura del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, afirmaron que este también estaba interesado.

    La gestión de Lagarde al frente del BCE ha estado marcada por una sucesión de crisis, como la pandemia de Covid-19, la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y un conflicto comercial con Estados Unidos.

    Bajo su mandato, la inflación de la eurozona se disparó hasta cerca del 11% a finales de 2022, debido a que los precios de la energía se dispararon tras el ataque de Rusia a Ucrania y los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales tras la pandemia, lo que llevó al BCE a subir los tipos de interés del -0,5% al 4% en poco más de un año, mientras que, desde mediados de 2024, la entidad redujo los costos de financiación al 2%, ya que la inflación retrocedió hasta el objetivo a medio plazo del 2% del BCE.

    Banco de Francia

    La semana pasada, François Villeroy de Galhau anunció por sorpresa su “decisión personal” de abandonar a principios de junio su cargo de gobernador del Banco de Francia, que ocupa desde 2015, para asumir la presidencia de la Fundación Apprentis d’Auteuil, una institución dedicada a prestar asistencia social a la infancia y a la formación de jóvenes desfavorecidos.

    Villeroy de Galhau, a punto de cumplir 67 años, dejará el cargo que ocupa desde el 30 septiembre de 2015 casi un año antes de que expirase su segundo mandato, dejando así la posibilidad al presidente francés, Emmanuel Macron, de elegir a su sucesor.

    Emmanuel Macron Gonzalo Fuentes

    La celebración en abril de 2027 de las elecciones presidenciales francesas, a las que no podrá presentarse Emmanuel Macron, serán cruciales para la segunda economía de la eurozona y para la UE en su conjunto.

    Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional, lidera las encuestas de cara a las futuras elecciones. Aunque la política francesa podría ser inhabilitada para presentarse como candidata, su protegido, Jordan Bardella, intervendría en estas circunstancias, siendo ambos considerados euroescépticos, lo que podría complicar las relaciones con instituciones europeas como el BCE.

