Larraín llama a generar un acuerdo político por el crecimiento económico y ve con preocupación efecto conjunto de las reformas

El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, mostró su preocupación por el crecimiento de la economía chilena, tras conocerse del negativo desempeño en términos de actividad que mostró el Imacec de noviembre, cuyo indicador registró una caída interanual del 2,5%, mientras que a nivel mensual mostró una contracción de 0.8%.

En entrevista con Radio Duna, el economista y director de Clapes UC reconoció que la cifra se ubicó dentro de las proyecciones de los analistas, pero apuntó a la necesidad que ve de recuperar el crecimiento potencial de la economía chilena.

“Es un llamado de atención, que me parece importante, que no es solo el crecimiento efectivo -y estamos enfrentando un 2023 muy desafiante- el que está cayendo, sino que Chile ha tenido una caída muy importante del crecimiento potencial, que hoy día estimamos en torno a 2%, y eso es una disminución muy significativa respecto a lo que Chile se había acostumbrado a crecer”, dijo Laraín.

En su análisis, la penúltima cifra de actividad económica mensual de 2023 refleja un escenario que “es negativo, sin duda, y esto significa una caída importante motivado por una base de comparación alta”, donde las incidencias tanto del comercio, como la industria y la minería marcan “una caída generalizada” de la economía.

El exjefe de las finanzas públicas agregó además que el negativo desempeño de la actividad “tiene que ver también con una menor liquidez de los hogares” producto del fin de los retiros previsionales y de los IFE, cuyo efecto, dijo, “se ha ido evaporando, se ha ido diluyendo”.

Pese a lo anterior, el hoy profesor titular de la Universidad Católica, remarcó que su preocupación fundamental está en “que hay poca preocupación por el tema del crecimiento, más allá de la retórica, me refiero a acciones concretas que puedan estimular a que Chile vuelva a crecer. (...) Eso me parece que debe ser llamado de atención para todos, pero particularmente para nuestras autoridades”.

Y aunque a juicio del exministro de Hacienda, la conducción fiscal del Gobierno, encabezada por Mario Marcel, fue “muy ordenada” durante 2022, de todos modos hizo un llamado a generar acuerdos políticos que consideren el crecimiento económico, lo que contrapuso a la agenda de reformas que impulsa actualmente el Ejecutivo.

“Si ustedes suman las tres reformas que hay en este momento en el Congreso, el royalty, la tributaria, y la de pensiones, son más de 6 puntos del PIB de mayores impuestos en un año muy complejo. No lo digo solo por la oportunidad, porque muchos dicen que nunca es oportuno, sino porque creo que este es un golpe muy fuerte a la inversión, al crecimiento y al empleo en un momento complejo, internacionalmente y localmente”, remarcó.

“A mí lo que me hace falta es generar un acuerdo en materia de crecimiento económico. Si uno tuviera un gran acuerdo, decir que vamos a potenciar el crecimiento, las posibilidades de desarrollo, de empleo, de oportunidades para las pymes, eso me falta. Aquí se están buscando acuerdos en una reforma de pensiones, que es necesaria de hacer; en una reforma tributaria, que tenemos en tramitación; pero ¿dónde están los elementos para poder incentivar el crecimiento económico? Ahí me parece que estamos al debe, y me parece que un gran acuerdo en esta materia sería oportuno y muy útil”, insistió.

El economista también recordó que, de acuerdo a estimaciones de organismos como la Cepal y el Banco Mundial, Chile sería el país con peor desempeño económico en 2023 “y eso debería también llamarnos a la reflexión”, remarcó.

Finalmente, Larraín dijo ver que, en el marco del actual proyecto tributario, “es difícil construir un acuerdo que no tenga cambios sustantivos”, donde dijo que un acuerdo como el que solicita debiera “tratar de aprovechar los bolsones de ineficiencia que existen en el gasto público”.

“Creo que un acuerdo, y esto lo ha dicho en forma reiterada la oposición, también tiene que ver con que el Fisco haga un esfuerzo, no solamente que le pida un esfuerzo a los privados, sino que haya un genuino esfuerzo en términos de reasignación, de mejoras en el gasto con los recursos que son de todos los chilenos”, enfatizó.