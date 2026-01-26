SUSCRÍBETE POR $1100
    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

    El próximo ministro de Obras Públicas del gobierno del presidente electo José Antonio Kast, Martín Arrau, apuntó a generar condiciones para acelerar la tramitación de los proyectos de concesiones y aumentar el número de oferentes por iniciativas.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. Gustavo Pineda

    El próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, apuntó a que su gestión va a avanzar en acelerar la tramitación de los proyectos de concesiones y generar mayores ofertas por iniciativas. Un camino que se basa en abordar la incertidumbre sobre la viabilidad y plazos que ve hoy en los procesos de adjudicación de concesiones.

    “Cuando se parte con las concesiones en este país, llegaban hasta cinco oferentes por licitación; hoy estamos en un promedio de 0,7, menos que uno, porque están las que se declaran desiertas o se bajan a mitad de proceso”, dijo en entrevista con radio Duna.

    Así, el futuro secretario de Estado del gobierno del presidente electo José Antonio Kast comentó que “hay un problema de competitividad; cuando hay pocos oferentes, hay poca señal de mercado, algo está pasando ahí”.

    Gustavo Pineda

    “El otro factor es que desde que se adjudica la concesión hasta que se pone en servicio, los tiempos son bestiales, por decirlo de alguna manera. Al principio eran hasta dos años, y hoy, como se licita con una idea, un perfil de proyecto y el particular, el que tiene que hacer la ingeniería, el estudio de impacto ambiental, la arqueología y toda la burocracia, esto se va demorando cada vez más y eso hace que sea menos atractivo y tengamos menos oferentes”, apuntó.

    De esta forma, el futuro ministro apuntó a acelerar esta tramitación, vía “modificar decretos, reglamentos, bases de licitación; es un proceso bien largo en el que queremos encaminar, para que las personas que trabajan, que son los que hacen el trabajo, que son este sector privado, efectivamente sientan que hay oportunidades de colaborar”.

    “En este país son implanificables (los proyectos de inversión)”, resaltó.

    Según las cifras del futuro líder del Mop, “hay US$ 16 mil millones esperando en potenciales ampliaciones de contrato de las concesiones vigentes, más cerca de US$12 mil millones también en proyectos concesionados que no logran empezar a invertir.

    Otra de las cifras que entregó es que “identificamos 60 proyectos emblemáticos importantes que totalizan cerca de US$39.000 millones que hoy está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas en 60 obras. Hoy hay 3.000 contratos vigentes en el Ministerio de Obras Públicas, pero solo en 60 tenemos del orden de US$40.000 millones”.

    Hay que mejorar ahí la burocracia, apoyarlos para que puedan partir, pero además efectivamente estas cosas más estructurales de las que estamos hablando, que hay que observar”, añadió, y reiteró sus críticas a los problemas burocráticos que ve en el Mop. Así, se busca impulsar las inversiones de la cartera con gestión más que con leyes.

    Tarifas de autopista

    Sobre el cobro de las tarifas de las autopistas, el próximo secretario de Estado apuntó que existen las condiciones para dar pie a la respuesta a las manifestaciones por el precio del cobro por el uso de estas vías, como la que realizan movimientos como No Más Tag.

    Parte de la Caravana No Mas TAG llega a la Dehesa Jose Francisco Zuñiga/AGENCIAUNO

    El mecanismo de concesión es bastante flexible (...) Las cuentas de cobro de autopistas urbanas versus el ingreso familiar es algo que efectivamente hay que observar. Ahí nosotros creemos que sí se puede rebalancear esto, efectivamente con un trabajo a largo plazo, conversando, pero bueno, es algo que habrá que desarrollar en los meses, pero sí nos preocupa muchísimo”, dijo.

    De igual forma, el próximo ministro descartó realizar una crítica a los montos que cobran las concesionarias por el uso de las autopistas. “Están cobrando lo justo, lo que corresponde. Son concesiones que da el Estado”, comentó.

