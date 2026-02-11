Las dudas de los emisores ante marcha blanca del sistema de pago con tarjetas en el transporte público

Santiago, 27 de Enero 2026. Desde la Estacion Central, Autoridades anuncian inicio de la primera etapa del pago con tarjetas bancarias del transporte publico metropolitano, comenzando desde Metro Nos y Metro de Santiago Diego Martin/Aton Chile

A partir del próximo 13 de febrero se dará marcha blanca al sistema bajo el cual las tarjetas de débito o crédito también podrán ser usadas para pagar el transporte público en Santiago. Sin embargo, los emisores han propuesto la postergación del lanzamiento ante una serie de incertidumbres que no han logrado despejarse.

En concreto, la nueva modalidad de pago llevará por nombre Pago Ágil y permitirá ingresar al servicio mediante tarjetas físicas Visa o Mastercard, billeteras digitales como Google Pay o Apple Pay, y wearables como smartwatch Garmin o Fitbit.

A diferencia de lo que ocurre actualmente, dicho método no requiere realizar cargas previas para pagar la tarifa, por lo que solo se debe encontrar el símbolo contactless; acercar la tarjeta, celular o reloj; y esperar la luz verde para entrar.

La medida ha sido ampliamente valorada por los usuarios del transporte público y por las propias compañías. No obstante, a dos días del inicio existen una serie de duda que han puesto en alerta a los emisores de los plásticos pues aún faltan aspectos normativos por definir.

Por una parte, varias fuentes consultadas apuntan a que aún el Banco Central no emite la normativa respectiva para habilita el sistema, y que de hecho la propuesta normativa se mantendrá en consulta hasta el próximo 18 de febrero. Recién tras dicha consulta el Emisor publicará la regulación definitiva que modifica la Sección III.J. del Compendio de Normas Financieras.

En concreto, la norma en consulta apunta a lo referido a la validación de las transacciones fuera de línea y los efectos sobre las tarjetas de crédito, débito y pago con provisión de fondos, en caso de que no existan saldos suficientes para financiar el pasaje.

Consultados al respecto, desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones señalaron que “el sistema de tarjetas de crédito, débito y prepago actualmente opera en distintas ciudades del país como en Copiapó, Rancagua, Chillán, Temuco y Punta Arenas. Desde este viernes 13 de febrero dicha modalidad comenzará a operar gradualmente en Santiago en paralelo al avance de la consulta al Banco Central”.

Los otros reparos

Más allá de la “imprudencia regulatoria” que acusan los emisores al partir el programa sin la normativa definitiva, hay una serie de aspectos técnicos del sistema que les sigue generando dudas.

Uno de los aspectos que les han generado dudas es el modelo open loop, el cual tiene un monto garantizado diario de $4.000. Este sistema implica que los emisores garantizan el pago de 4-5 viajes en el transporte público independientemente si dicho saldo se encuentra en la tarjeta.

Para el caso de los plásticos de débito, esto significa un crédito.

Por ello, varios actores han propuesto han señalado que los $4.000 excede el riesgo operativo asociado a fallas puntuales de conectividad y validación offline (fuera de línea).

A nivel internacional, los sistemas open loop apuntan a un riesgo equivalente a 1-2 viajes en el transporte público.

La marcha blanca del 13 de febrero solo incluye a Metro y Tren Nos. Por su parte, Red Movilidad se sumará al sistema a finales de año.