SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Las exportaciones de vino embotellado caen en agosto en medio de bajas en casi todos los principales mercados

Ante este contexto, las exportaciones de vino embotellado no superan las cifras del mismo periodo del año pasado.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Alameda-vino-la-bolsa-1-ok.jpg

Las exportaciones de vino embotellado caen en agosto. El envío de 3,6 millones de cajas por US$ 105,2 millones significó una baja de -8,6% en volumen y de -12,2% en valor en comparación con el mismo mes de 2024. El precio se ubicó en US$29,1 por caja, lo que representa una baja de -3,9%.

“Este mes prácticamente todos nuestros principales mercados presentaron bajas respecto de agosto 2024, con la excepción de Japón y Canadá, aunque esta última aumentó solo en valor. Brasil, nuestro principal mercado retrocedió este mes un -17% en volumen y un -12% en valor”, dijo Vinos de Chile en un comunicado.

Ante este contexto, el acumulado año queda en terreno negativo, con una baja de -1% en volumen y de -2,7% en valor en comparación con el período enero-agosto del año pasado. En concreto, durante 2025 se han enviado al exterior 30,8 millones de cajas por un valor de US$ 843,6 millones. En tanto, el precio promedio se sitúa en US$ 27,4 por caja, registrando una baja de un 1,7% en este lapso.

En el acumulado del año, Brasil ya concentra el 18% de los envíos de vino embotellado y el 16% de su valor y acumula un alza de 5,1% en volumen y de 2,6% en valor en comparación con el mismo período de 2024. “Además de Brasil, los mercados con un desempeño positivo este año han sido Japón, Canadá, Irlanda y Corea del Sur, por el contrario, EE.UU, China, Reino Unido Holanda y México registran bajas respecto de los mismos meses de 2024″, añadió Vinos de Chile.

En el comparativo a doce meses, se han enviado al exterior 46,4 millones de cajas por US$ 1.277 millones, cifras similares a lo anotado en el mismo ciclo anterior. Por su parte, el precio promedio presenta un retroceso moderado, con US$ 27,5 por caja, un 1,4% respecto del mismo año móvil anterior.

Brasil es por lejos el principal mercado para nuestro vino embotellado. En estos doce meses ha presentado, además, una evolución positiva, con un alza de 7,5% en volumen y de 6,9% en valor, con el envío de 8,4 millones de cajas por un valor de US$ 205 millones”, agregó Vinos de Chile.

Según datos del gremio, los mercados con registro positivo este último año móvil son: Brasil, Reino Unido, Japón, Canadá, Irlanda y Corea del Sur. En tanto, se han registrado bajas en las exportaciones hacia Estados Unidos, China, Holanda y México.  “Cabe señalar que China arrastra una baja de más de 20% en este año móvil y ha retrocedido al quinto lugar como mercado de destino”, resaltó.

En doce meses y entre los principales destinos de vino embotellado, el mayor precio promedio lo ostenta Corea del Sur, con US$35,2 por caja, seguida de China, con US$ 35,1 por caja y Canadá, con US$32 por caja. “El comportamiento de precios ha sido mixto, con varios mercados al alza y otros tantos con bajas en el precio de comercialización. Los mercados con aumentos de precios son: Estados Unidos, Reino Unido, China y Holanda”, añadió.

Más sobre:MercadosVino

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estudio revela que el 69% de las candidatas a cargos regionales ha sufrido “violencia política digital”

El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes

Entel y América Móvil habrían presentado oferta conjunta por Telefónica Chile

Avenged Sevenfold anuncia nueva fecha en Chile y suma a Mr Bungle

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde agua fría en mercados trasandinos

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Lo más leído

1.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

2.
Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

3.
Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

5.
Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Estudio revela que el 69% de las candidatas a cargos regionales ha sufrido “violencia política digital”
Chile

Estudio revela que el 69% de las candidatas a cargos regionales ha sufrido “violencia política digital”

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Oposición pide aclarar “Presupuesto con Pespectiva de Género”: $18,5 billones del erario nacional sirvieron a políticas de igualdad, según Hacienda

Entel y América Móvil habrían presentado oferta conjunta por Telefónica Chile
Negocios

Entel y América Móvil habrían presentado oferta conjunta por Telefónica Chile

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde agua fría en mercados trasandinos

Shell y Chilexpress sellan alianza para ampliar la cobertura del servicio de envíos

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny
Tendencias

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Cómo Israel interceptó la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Triunfo clave para Pellegrini: el Betis alcanza su primera victoria en la Europa League ante el Ludogorest en Bulgaria
El Deportivo

Triunfo clave para Pellegrini: el Betis alcanza su primera victoria en la Europa League ante el Ludogorest en Bulgaria

FIFA aclara el futuro de Israel en las competencias internacionales

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona por la liga española

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes
Cultura y entretención

El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes

Avenged Sevenfold anuncia nueva fecha en Chile y suma a Mr Bungle

40 años sin Rock Hudson: sus últimos días y cómo su muerte destapó el drama del sida

Cómo Marco Rubio se transformó en el principal impulsor de la vía militar contra Maduro y la pugna que abrió en la Casa Blanca
Mundo

Cómo Marco Rubio se transformó en el principal impulsor de la vía militar contra Maduro y la pugna que abrió en la Casa Blanca

Policía cataloga de terrorista el ataque de Manchester y confirma dos arrestos

Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada, incluida Greta Thunberg

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta