Las exportaciones de vino embotellado caen en agosto en medio de bajas en casi todos los principales mercados

Las exportaciones de vino embotellado caen en agosto. El envío de 3,6 millones de cajas por US$ 105,2 millones significó una baja de -8,6% en volumen y de -12,2% en valor en comparación con el mismo mes de 2024. El precio se ubicó en US$29,1 por caja, lo que representa una baja de -3,9%.

“Este mes prácticamente todos nuestros principales mercados presentaron bajas respecto de agosto 2024, con la excepción de Japón y Canadá, aunque esta última aumentó solo en valor. Brasil, nuestro principal mercado retrocedió este mes un -17% en volumen y un -12% en valor”, dijo Vinos de Chile en un comunicado.

Ante este contexto, el acumulado año queda en terreno negativo, con una baja de -1% en volumen y de -2,7% en valor en comparación con el período enero-agosto del año pasado. En concreto, durante 2025 se han enviado al exterior 30,8 millones de cajas por un valor de US$ 843,6 millones. En tanto, el precio promedio se sitúa en US$ 27,4 por caja, registrando una baja de un 1,7% en este lapso.

En el acumulado del año, Brasil ya concentra el 18% de los envíos de vino embotellado y el 16% de su valor y acumula un alza de 5,1% en volumen y de 2,6% en valor en comparación con el mismo período de 2024. “Además de Brasil, los mercados con un desempeño positivo este año han sido Japón, Canadá, Irlanda y Corea del Sur, por el contrario, EE.UU, China, Reino Unido Holanda y México registran bajas respecto de los mismos meses de 2024″, añadió Vinos de Chile.

En el comparativo a doce meses, se han enviado al exterior 46,4 millones de cajas por US$ 1.277 millones, cifras similares a lo anotado en el mismo ciclo anterior. Por su parte, el precio promedio presenta un retroceso moderado, con US$ 27,5 por caja, un 1,4% respecto del mismo año móvil anterior.

“Brasil es por lejos el principal mercado para nuestro vino embotellado. En estos doce meses ha presentado, además, una evolución positiva, con un alza de 7,5% en volumen y de 6,9% en valor, con el envío de 8,4 millones de cajas por un valor de US$ 205 millones”, agregó Vinos de Chile.

Según datos del gremio, los mercados con registro positivo este último año móvil son: Brasil, Reino Unido, Japón, Canadá, Irlanda y Corea del Sur. En tanto, se han registrado bajas en las exportaciones hacia Estados Unidos, China, Holanda y México. “Cabe señalar que China arrastra una baja de más de 20% en este año móvil y ha retrocedido al quinto lugar como mercado de destino”, resaltó.

En doce meses y entre los principales destinos de vino embotellado, el mayor precio promedio lo ostenta Corea del Sur, con US$35,2 por caja, seguida de China, con US$ 35,1 por caja y Canadá, con US$32 por caja. “El comportamiento de precios ha sido mixto, con varios mercados al alza y otros tantos con bajas en el precio de comercialización. Los mercados con aumentos de precios son: Estados Unidos, Reino Unido, China y Holanda”, añadió.