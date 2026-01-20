SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Cuántas marcas latinas están entre las más valiosas del mundo? Ranking global es dominado por firmas tech de EE.UU.

    Apple, Microsoft, Google y Amazon concentran los cuatro primeros lugares del ranking Global 500, mientras que marcas latinoamericanas como Corona Extra, Itaú y MercadoLibre aparecen desde el puesto 181 en adelante.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Las empresas más valiosas del mundo. En la imagen, Nvidia, Microsoft y Apple

    Las marcas tecnológicas de Estados Unidos lideran el ranking Global 500 de 2026, con Apple, Microsoft, Google y Amazon ocupando nuevamente los cuatro primeros lugares de la clasificación, posiciones que se mantienen sin cambios respecto del año anterior.

    Según el informe de Brand Finance, el fabricante del iPhone conservó su posición como la marca más valiosa del mundo, tras registrar un crecimiento de 6% en su valor de marca, que alcanzó los US$607.600 millones.

    El reporte indica que, si bien el crecimiento del hardware fue moderado, la compañía “continúa fortaleciendo su ecosistema a través de los servicios”, apoyada por el desempeño de la publicidad, los servicios en la nube y la App Store, junto con una demanda sostenida en América, Europa y Asia Pacífico.

    Microsoft se mantuvo en el segundo lugar, con un incremento de 23% en su valor de marca, hasta US$565.200 millones. De acuerdo con el documento, su desempeño refleja un impulso sostenido en su portafolio enfocado en empresas, donde “los servicios en la nube, las suscripciones y el software profesional aportan ingresos estables y recurrentes”.

    Las marcas más valiosas del mundo

    Google se ubicó nuevamente como la tercera marca más valiosa a nivel global, con un aumento de 5% que llevó su valor a US$433.100 millones, respaldado por su fortaleza en los negocios de búsqueda, publicidad y cloud. Amazon, en tanto, ocupó el cuarto lugar, con un alza de 4% en su valor de marca, hasta US$369.900 millones, impulsada por su escala en el comercio electrónico y la solidez de su negocio de servicios en la nube.

    Uno de los principales movimientos del ranking fue protagonizado por NVIDIA, que escaló cuatro posiciones y se convirtió en la quinta marca más valiosa del mundo, tras registrar un crecimiento de 110% en su valor de marca, hasta US$184.300 millones. El informe atribuye este avance a “su rol central en el impulso de la infraestructura global de inteligencia artificial”, superando a marcas como TikTok/Douyin, Walmart, Samsung Group y Facebook.

    En el resto del top 10, TikTok/Douyin subió un lugar, con un crecimiento de 45% en su valor de marca, hasta US$153.500 millones, mientras que Walmart retrocedió dos posiciones, pese a registrar un aumento de 3%, alcanzando US$141.000 millones. Samsung Group, Facebook y State Grid Corporation of China completaron las diez primeras posiciones del ranking Global 500 en 2026.

    En paralelo, el informe destaca el análisis de fortaleza de marca, señalando que en 2026 un total de 37 marcas obtuvieron la calificación máxima AAA+.

    YouTube fue identificada como la marca más fuerte del mundo, con un índice BSI de 95,3 sobre 100. Según Brand Finance, los datos muestran que “hasta, en promedio,

    Las marcas más valiosas del mundo

    un 70% de los encuestados consideraría usar YouTube”, reflejando su capacidad para transformar altos niveles de conocimiento en uso efectivo.

    En cuanto a la presencia latinoamericana, las marcas de la región aparecen en posiciones más rezagadas dentro del ranking Global 500. Corona Extra, de México, fue la mejor posicionada, en el puesto 181. Le siguieron Itaú, de Brasil, en la posición 254; Modelo Especial, de México, en el lugar 325; MercadoLibre, de Argentina, en el puesto 415; y Bodega Aurrera, también de México, que se ubicó en la posición 469 del ranking 2026.

    MarcaPaísUS$
    AppleEstados Unidos 607.641,7
    MicrosoftEstados Unidos 565.249,75
    GoogleEstados Unidos 433.075,1
    AmazonEstados Unidos 369.876,2
    NVIDIAEstados Unidos 184.322,06
    TikTok/DouyinChina153.543,5
    WalmartEstados Unidos 140.984,71
    Samsung GroupCorea del Sur119.218,09
    FacebookEstados Unidos 107.060,61
    State Grid Corporation of ChinaChina102.441,22
