SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Las primeras cifras de la red de adquirencia de Banco de Chile tras su lanzamiento a fines del 2025

    En su memoria 2025, el banco controlado por Citi y Quiñenco reveló los números iniciales sobre los comercios asociados a Banchile Pagos. Además, la filial publicó sus primeros estados financieros, correspondientes al cierre del ejercicio pasado.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    El 17 de noviembre del 2025 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregó la autorización de funcionamiento como operador de tarjetas de pago a Operadora de Tarjetas Banchile Pagos, filial de Banco de Chile con la que entró a competir en el negocio de la adquirencia.

    En octubre ya había iniciado una marcha blanca con cerca de 300 comercios a lo largo del país, pero tras la autorización anunció que su meta para los primeros tres años es alcanzar 150.000 comercios.

    En su memoria 2025, Banco de Chile detalló que “uno de los hitos más relevantes del año fue el inicio de operaciones de Banchile Pagos”, y que “en pocas semanas, esta nueva filial logró enrolar cerca de 6.800 comercios, desplegar más de 7.800 Smart POS y procesar más de 4,7 millones de transacciones, ampliando de manera estructural nuestra propuesta de valor para empresas, comercios y emprendedores”, indicó la compañía.

    Respecto dela estrategia comercial, la memoria del banco detalló que “los clientes del segmento empresas podrán contratar, en menos de cinco minutos y de forma 100% digital, los servicios de adquirencia presencial y e-commerce –incluyendo Web Checkout, Link de Pago y Micrositios–, con abonos todos los días del año2.

    Además, indicaron que “la propuesta de valor también incluye el dispositivo Smart POS de última generación, con mayor cobertura y tecnología, atención las 24 horas, y una integración centralizada a través del sitio Web Empresas Banconexión 2.0 y Mi Banconexión, lo que permite a los clientes realizar, gestionar y conciliar sus ventas de forma simple y segura”.

    “Estas iniciativas impulsan la innovación, amplían el alcance de los servicios digitales del Banco y sientan las bases para el desarrollo de nuevos modelos de colaboración y creación de valor para clientes y empresas”, expuso la entidad.

    Según sus estados financieros al cierre del 2025, la filial reportó pérdidas por $3.378 millones, mientras que el resultado operacional alcanzó los -$4.828 millones.

    La compañía reportó gastos de administración por$2.535 millones, de los cuales $1.115 millones corresponden a publicidad, $747 millones a asesorías y otros gastos, $465 millones gastos en informática y comunicación, $128 millones en patente municipal, entre otros.

    La competencia

    La memoria detalló que “en el rubro de adquirencia, desarrollado por la filial Banchile Pagos, los competidores principales son Transbank, Getnet y Mercado Pago”.

    El mercado de los medios de pago es difícil de cuantificar. Pero según el último Informe de Medios de Pago del Banco Central - de agosto del 2025-, se realizan 374 pagos digitales anuales por persona mayor de 15 años, lo cual representó un aumento de 18,4%. La tarjeta de débito sigue siendo el medio de pago más utilizado, mientras que el uso de las tarjetas de prepago muestra un crecimiento acelerado, aumentando un 213%.

    La competencia en las redes se desató en 2018 luego de que Santander comunicara a Transbank que no renovaría el contrato de adquirencia, tras lo cual la implementación del modelo de cuatro partes se puso en marcha y se abrió una carrera entre los emisores de tarjetas por contar con sus propias redes.

    Santander lanzó Getnet en 2020, y en 2021 BancoEstado debutó oficialmente con Compraquí. Luego BCI estrenó BCI Pagos - filial donde posee un 49% y el restante 50,1% está en manos de Evo Payments-; a lo que se sumó Banco de Chile el año pasado; e Itaú que adquirió Klap, sociedad donde Sonda poseía un 69,5% de la propiedad, Javier Etcheberry (exdirector del SII) un 15,56% e Ingeniería e Inversiones de José Luis del Río un 14,94%.

    Según sus estados financieros al cierre del 2025, Getnet alcanzó utilidades por $49.508 millones en 2025, un alza de 68,9% respecto del ejercicio previo.

    La cifra de la filial de Santander está muy por sobre los $22.098 millones que ganó Transbank en 2025. Con todo, la última línea de la compañía es 124,5% más alta que la obtenida en 2024.

    La entidad sigue siendo la más relevante en términos de transacciones. Según su página web, Transbank cuenta con más de 340.000 emprendedores y micro, pequeños, mediadnos y grandes comercios, además de fintechs, conectados a sus sistemas. Por la red se procesan más de 8 millones de transacciones diarias y mueven “alrededor del 25% del consumo interno de Chile”.

    La mayor competencia que ha vivido Transbank en los últimos años proviene de algunos de sus mayores accionistas de la compañía: Banco de Chile posee un 26,16% de la propiedad, seguido por Santander con un 25%, Scotiabank con 22,69%, mientras que Itaú, BCI y BancoEstado tiene un 8,72% cada uno. Banco Falabella, Internacional, BICE y Security tienen cada cual 18 acciones, y JP Morgan tiene 10.

    Más sobre:Medios de PagoBanchile PagosBanco de ChileRedes de Adquirencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: “Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos”

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto

    Sujetos roban oficina municipal en la comuna de Huechuraba: sustrajeron computadores y una caja fuerte

    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    Reportes de operaciones financieras sospechosas suben 25% en 2025 y marcan récord

    Lo más leído

    1.
    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    2.
    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones

    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones

    3.
    Ganancias de Codelco superan los US$ 2.000 millones en 2025 y el aporte al fisco creció 16% con precios históricos del cobre

    Ganancias de Codelco superan los US$ 2.000 millones en 2025 y el aporte al fisco creció 16% con precios históricos del cobre

    4.
    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto

    5.
    Estados Unidos concentra sus activos mineros de América Latina en Brasil y Chile se ubica en el séptimo lugar

    Estados Unidos concentra sus activos mineros de América Latina en Brasil y Chile se ubica en el séptimo lugar

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    Cada vez hay menos migrantes en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tras las medidas de Trump

    Cada vez hay menos migrantes en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tras las medidas de Trump

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 30 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 30 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    Sujetos roban oficina municipal en la comuna de Huechuraba: sustrajeron computadores y una caja fuerte
    Chile

    Sujetos roban oficina municipal en la comuna de Huechuraba: sustrajeron computadores y una caja fuerte

    Recorte de Seguridad disminuiría un 64% el presupuesto de las policías en el Plan Contra el Crimen Organizado

    Alza de los combustibles: La Moneda evita comprometer nuevas medidas, pese a presión oficialista

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto
    Negocios

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto

    Reportes de operaciones financieras sospechosas suben 25% en 2025 y marcan récord

    Hermann González: “Si el conflicto se acaba durante abril, la economía chilena puede sortear exitosamente sus efectos”

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU
    Tendencias

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    Nicolás Córdova pide calma tras la caída contra Nueva Zelanda: “La derrota duele, pero sirve para crecer”
    El Deportivo

    Nicolás Córdova pide calma tras la caída contra Nueva Zelanda: “La derrota duele, pero sirve para crecer”

    La Roja de Nicolás Córdova sufre una estrepitosa goleada contra Nueva Zelanda

    El millonario premio de consuelo que recibe La Jaula Bahamondes pese a perder en el UFC Fight Night de Seattle

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales
    Tecnología

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Chaos and Creation in the Backyard: la última obra maestra de Paul McCartney que resuena en su nueva canción
    Cultura y entretención

    Chaos and Creation in the Backyard: la última obra maestra de Paul McCartney que resuena en su nueva canción

    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: “Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos”
    Mundo

    Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: “Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos”

    Los hutíes se activan en la guerra: ¿será la tormenta perfecta para el candado al comercio global?

    Rusia expulsa a un diplomático de la Embajada de Reino Unido acusado de espionaje

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico