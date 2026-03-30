Las primeras cifras de la red de adquirencia de Banco de Chile tras su lanzamiento a fines del 2025

El 17 de noviembre del 2025 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregó la autorización de funcionamiento como operador de tarjetas de pago a Operadora de Tarjetas Banchile Pagos, filial de Banco de Chile con la que entró a competir en el negocio de la adquirencia.

En octubre ya había iniciado una marcha blanca con cerca de 300 comercios a lo largo del país, pero tras la autorización anunció que su meta para los primeros tres años es alcanzar 150.000 comercios.

En su memoria 2025, Banco de Chile detalló que “uno de los hitos más relevantes del año fue el inicio de operaciones de Banchile Pagos”, y que “en pocas semanas, esta nueva filial logró enrolar cerca de 6.800 comercios, desplegar más de 7.800 Smart POS y procesar más de 4,7 millones de transacciones, ampliando de manera estructural nuestra propuesta de valor para empresas, comercios y emprendedores”, indicó la compañía.

Respecto dela estrategia comercial, la memoria del banco detalló que “los clientes del segmento empresas podrán contratar, en menos de cinco minutos y de forma 100% digital, los servicios de adquirencia presencial y e-commerce –incluyendo Web Checkout, Link de Pago y Micrositios–, con abonos todos los días del año2.

Además, indicaron que “la propuesta de valor también incluye el dispositivo Smart POS de última generación, con mayor cobertura y tecnología, atención las 24 horas, y una integración centralizada a través del sitio Web Empresas Banconexión 2.0 y Mi Banconexión, lo que permite a los clientes realizar, gestionar y conciliar sus ventas de forma simple y segura”.

“Estas iniciativas impulsan la innovación, amplían el alcance de los servicios digitales del Banco y sientan las bases para el desarrollo de nuevos modelos de colaboración y creación de valor para clientes y empresas”, expuso la entidad.

Según sus estados financieros al cierre del 2025, la filial reportó pérdidas por $3.378 millones, mientras que el resultado operacional alcanzó los -$4.828 millones.

La compañía reportó gastos de administración por$2.535 millones, de los cuales $1.115 millones corresponden a publicidad, $747 millones a asesorías y otros gastos, $465 millones gastos en informática y comunicación, $128 millones en patente municipal, entre otros.

La competencia

La memoria detalló que “en el rubro de adquirencia, desarrollado por la filial Banchile Pagos, los competidores principales son Transbank, Getnet y Mercado Pago”.

El mercado de los medios de pago es difícil de cuantificar. Pero según el último Informe de Medios de Pago del Banco Central - de agosto del 2025-, se realizan 374 pagos digitales anuales por persona mayor de 15 años, lo cual representó un aumento de 18,4%. La tarjeta de débito sigue siendo el medio de pago más utilizado, mientras que el uso de las tarjetas de prepago muestra un crecimiento acelerado, aumentando un 213%.

La competencia en las redes se desató en 2018 luego de que Santander comunicara a Transbank que no renovaría el contrato de adquirencia, tras lo cual la implementación del modelo de cuatro partes se puso en marcha y se abrió una carrera entre los emisores de tarjetas por contar con sus propias redes.

Santander lanzó Getnet en 2020, y en 2021 BancoEstado debutó oficialmente con Compraquí. Luego BCI estrenó BCI Pagos - filial donde posee un 49% y el restante 50,1% está en manos de Evo Payments-; a lo que se sumó Banco de Chile el año pasado; e Itaú que adquirió Klap, sociedad donde Sonda poseía un 69,5% de la propiedad, Javier Etcheberry (exdirector del SII) un 15,56% e Ingeniería e Inversiones de José Luis del Río un 14,94%.

Según sus estados financieros al cierre del 2025, Getnet alcanzó utilidades por $49.508 millones en 2025, un alza de 68,9% respecto del ejercicio previo.

La cifra de la filial de Santander está muy por sobre los $22.098 millones que ganó Transbank en 2025. Con todo, la última línea de la compañía es 124,5% más alta que la obtenida en 2024.

La entidad sigue siendo la más relevante en términos de transacciones. Según su página web, Transbank cuenta con más de 340.000 emprendedores y micro, pequeños, mediadnos y grandes comercios, además de fintechs, conectados a sus sistemas. Por la red se procesan más de 8 millones de transacciones diarias y mueven “alrededor del 25% del consumo interno de Chile”.

La mayor competencia que ha vivido Transbank en los últimos años proviene de algunos de sus mayores accionistas de la compañía: Banco de Chile posee un 26,16% de la propiedad, seguido por Santander con un 25%, Scotiabank con 22,69%, mientras que Itaú, BCI y BancoEstado tiene un 8,72% cada uno. Banco Falabella, Internacional, BICE y Security tienen cada cual 18 acciones, y JP Morgan tiene 10.