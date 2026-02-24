SUSCRÍBETE
    Las proyecciones que reveló Banco Tanner en su última presentación de resultados

    Su cartera está compuesta en un 41% por créditos al sector de servicios financieros, un 19% a comercio, 10% a servicios empresariales, 8% al sector comunicaciones, un 7% a construcción, 5% a industria manufacturera y mismo porcentaje en servicios.

    Por 
    Valeria Vega
     
    Maximiliano Villena

    Un total de 91 clientes y colocaciones por $134.114 millones. Esas son las cifras clave al cierre de 2025 del nuevo Tanner Banco Digital, las cuales fueron expuestas por la entidad al mercado en una presentación corporativa correspondiente a los resultados del término del ejercicio.

    Fue el 6 de febrero del año pasado cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregó la autorización de funcionamiento de la entidad, proceso que comenzó en enero de 2024 con el otorgamiento del certificado de autorización provisional y continuó con la autorización de existencia.

    Pero además en su presentación, la entidad presidida por Ricardo Massú proyectó el crecimiento esperado para su cartera de activos. Así, estimó que para diciembre de 2026 contaría con activos por $1,258 billones (US$ 1.091 millones). De cumplirse estas proyecciones, el banco consolidaría un crecimiento del 471,8% en doce meses. En tanto, para fin de 2028 las proyecciones se sitúan en $2,730 billones (US$2.404 millones).

    Créditos y pérdidas

    Al término de 2025, y tras sus primeros 70 días de funcionamiento, Tanner Banco Digital contaba con activos por $270.980 millones, $3.344 millones en ingresos y $134.114 en colocaciones brutas. Además, tenía un Índice de Riesgo de 1,72%, lo que se condice con el perfil conservador de la etapa inicial.

    Desde el inicio de sus actividades el 20 de octubre de 2025, indicó en su presentación, alcanza captaciones por $140.318 millones en moneda local. Por su parte, los depósitos en moneda extranjera acumulan US$ 23, 3 millones, lo que equivale a $21.319 millones.

    Por la parte de los activos, la totalidad de la cartera se concentra en préstamos comerciales (79,8%), seguidos por factoring (18,4%) y leasing (1,8%), en línea con la oferta definida para la etapa inicial de la operación.

    En el detalle, la cartera está compuesta en un 41% por créditos al sector de servicios financieros, un 19% a comercio, 10% a servicios empresariales, 8% al sector comunicaciones, un 7% construcción, 5% a industria manufacturera y mismo porcentaje en servicios.

    Al cierre del ejercicio pasado, Tanner Banco Digital terminó con pérdidas atribuibles a los propietarios por $3.995 millones. Sus ingresos operacionales llegaron a $3.344 millones y sus gastos operacionales a $7.278 millones.

    El resultado del ejercicio es “coherente con la fase de puesta en marcha, relacionada con inversiones en personas, tecnología y plataformas para el desarrollo del modelo de negocio”, dijo la entidad en su informe de resultados correspondiente al cuarto trimestre.

    En tanto, el gasto por pérdidas crediticias ascendió a $2.321 millones. Su resultado operacional fue de -$6.254 millones.

    Con esto, la entidad alcanzó un ROE de -4,1%, dato que “es consistente con la fase temprana del negocio y se espera evolucione favorablemente a medida se profundiza la actividad comercial y se capture mayor escala operativa”, comentó el banco.

    En enero de este 2026, Fitch Rating emitió un informe de clasificación en el que detalló que el plan de negocios del grupo considera una transición paulatina de los negocios elegibles al banco, “lo cual permitirá hacer un run-off de la operación de Tanner Servicios Financieros para convertirse en un holding bancario no operativo en el mediano plazo”.

    Además, la agencia detalló que Tanner Banco Digital mantiene una línea de bonos en trámite de inscripción por UF100 millones, equivalente a unos US$4,6 mil millones.

    El plazo de vigencia de los títulos es de máximo 35 años. “Los recursos provenientes de la colocación de bonos tendrán el objetivo de financiar actividades del banco autorizadas en el giro bancario del emisor, tales como colocaciones, reestructuración y pago de pasivos y compras de carteras”, dijo el reporte.

    El presidente del directorio es Ricardo Massu, quien a través de la sociedad Inversiones Bancarias y otras, posee el 75,59% de Tanner Servicios Financieros, holding del banco. En la propiedad también participa Jorge Sabag con un 8,72%, y con un 5,87% está Internacional Finance Corporation, brazo de inversiones del Banco Mundial, que ingresó a la propiedad durante el último trimestre del 2025.

