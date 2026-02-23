Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

Al mediodía del 16 de diciembre de 2025, en el octavo piso de Agustinas 1382, Shuai Liu, quien oficia como gerente general de CMI Chile SpA, asistió a una reunión solicitada mediante la plataforma de Lobby con el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya.

El encuentro, solicitado por la empresa de consultoría y lobby Pluribus Consulting, del exsubsecretario del rubro, Francisco Moreno Guzmán, fue el último entre Araya y el representante de la empresa que creó en el país la gigante china de las telecomunicaciones China Mobile con el objetivo de desarrollar el proyecto de cable submarino China Chile Express, que pretende unir a ambos países desde los dos lados del océano Pacífico.

Un proyecto que Estados Unidos vio como una amenaza a la seguridad regional, por lo cual revocó las visas para ingresar a Estados Unidos del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario Araya y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Aquel encuentro podría considerarse decisivo en la determinación del gobierno estadounidense debido al objetivo que tuvo, según la propia plataforma de lobby: “Presentación del plan de inversión en telecomunicaciones de la empresa CMI Chile SpA en nuestro país, además de presentar los proyectos en marcha”, una declaración que sugiere que la iniciativa de cable ya estaba en proceso.

Sin embargo, quienes conocieron del tono de ese encuentro señalan que el objetivo del representante de China Mobile era conocer el estado en que se encontraba el otorgamiento del decreto de concesión de la empresa para la implementación del cable. La iniciativa pretende ser rival directa del proyecto Humboldt, que pretende operar la estadounidense Google, y que uniría a Chile desde Valparaíso con Sydney en Australia y de ahí enlazaría con Singapur y Hong Kong.

En los últimos meses, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se reunió por separado con el ministro Muñoz, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, el de Seguridad, Lus Cordero, y el canciller Aberto van Klaveren, para advertir de supuestas operaciones de espionaje en el sector de telecomunicaciones.

Muñoz comentó este fin de semana sobre la reunión que, a principios o mediados de enero, sostuvo con Judd, quien le planteó que el cable submarino lo veían como una condición de inseguridad, un riesgo a la seguridad nacional tanto para su país como para el nuestro.

El 18 de agosto de 2025, la firma británica China Mobile International UK Limited, la unidad off-shore de China Mobile, había constituido la sociedad CMI Chile SpA, con un capital de US$3 millones en la 36° Notaría de Santiago. Sus ejecutivos eran Shuai Liu y Xuan Chen.

Los antecedentes

Pero la de diciembre no fue la única reunión que tuvieron los representantes de China Mobile con Araya.

Liu había visitado el 16 de abril de 2025 al subsecretario Araya, junto al vicepresidente de Redes y Soluciones de China Mobile International (USA), Wei Wang. El encuentro, según consta en la plataforma de lobby, fue para una “presentación simple de la empresa”.

Fuentes conocedoras de la reunión cuentan que los enviados asiáticos dieron a conocer su interés por invertir en Chile y que la autoridad local les habría planteado la apertura del país a todo tipo de inversión, sin discriminación.

A su vez, Guillermo Petersen, jefe de gabinete del subsecretario Araya, se reunió el 21 de octubre del año pasado, con Shuai Liu, representando a CMI Chile. De acuerdo a la plataforma de lobby, se abordó el “diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos”.

Más específicamente, CMI y Petersen, hablaron sobre el marco normativo en telecomunicaciones y “proyecciones tecnológicas para Chile”, según se informó sobre esta reunión de 30 minutos.

Adicionalmente, Petersen se reunió con otra empresa china que buscó acercarse a la subsecretaría respecto a un cable submarino.

En mayo del año pasado, Ma Zhenzhou, representante de las relaciones con América Latina del Departamento de Construcción e Innovación Tecnológica de China Unicom Global, la tercera mayor empresa de telecomunicaciones del gigante asiático, conversó con el jefe de gabinete para conocer sobre el “proceso de obtención de licencias de operación de estación de aterrizaje de cable submarino, porque tenemos un proyecto que se va a aterrizar en Chile”, y “el proceso de obtención de todas las licencias para poder aterrizar un cable submarino”.

Hay otros encuentros que se relacionan con el proyecto de cable.

Dos años antes del encuentro clave de China Mobile, otra empresa vinculada al proyecto tuvo otro encuentro con Araya.

El 22 de diciembre de 2023, Yuzhao Li, director para América y Europa de HMN Tech, se reunió con el subsecretario Araya con el objetivo, según la plataforma de Lobby, de “conocer las iniciativas de Subtel en cable submarino”. Fue acompañado por la gerenta de Desarrollo de Negocios de HMN, Yucong Sun, que, según su página de LinkedIn, estudió en la Universidad Complutense de Madrid.

De acuerdo a la propia página actual de Li, Huawei Marine Networks (HMN) es un emprendimiento conjunto entre Global Marine Systems Limited y Huawei Technologies, el mayor grupo de infraestructura de telecomunicaciones de China, esto, pese a que desde Huawei Chile han señalado que su grupo ya no tiene relación con HMN.

Según Li, habían diseñado y entregado exitosamente más de 64 mil kilómetros de redes de cable submarino entre 2009 y 2019. “Huawei Marine ha contratado 107 cables submarinos, sirviendo a 78 países alrededor del mundo, envíos de más de 670 piezas de plantas húmedas con 10.100 meses en servicio y cero fallas”.