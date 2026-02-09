Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por unos US$583 millones

Latam Airlines anunció este lunes un nueva venta secundaria de acciones. La compañía señaló que recibió de parte de uno de sus accionistas una solicitud para proceder con una sexta venta secundaria de acciones bajo el acuerdo de derechos de registro (el RRA por su denominación en inglés Registration Rights Agreement) la cual, de prosperar, estará garantizada mediante un compromiso de underwriting a firme".

La aerolínea no dio a conocer el nombre del vendedor, pero detalló que la oferta es por 9.000.000 de ADRs. Los ADR son los papeles que se transan en Wall Street y cada uno equivale a 2.000 acciones de la sociedad.

Así el porcentaje de acciones a emitir equivale a un 2,98% de la propiedad y la venta ascendería a un total US$583.560.000, tomando en cuenta el último valor del cierre de los ADRS del 6 de febrero que fue de US$64,84 cada uno.

La compañía aclaró que la implementación de la venta secundaria está sujeta a ciertos factores, incluyendo las condiciones de mercado.

Asimismo indicó que el accionista vendedor tiene la facultad de determinar la fecha en que ocurra la venta, estando incluso facultado para retractarse o modificar el tamaño de la misma.