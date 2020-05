Ley de Protección al Empleo: oposición busca incorporar retroactividad en prohibición de reparto de dividendos

El pago de dividendos anunciado por el directorio de Cencosud desató una nueva polémica en torno al proyecto que modifica la Ley que permite el uso del seguro de cesantía. Y es que el monto aprobado por el holding ligado a Horst Paulmann instaló dudas entre los parlamentarios de la oposición, quienes además de hacer una llamado al Ministerio del Trabajo, analizan la opción incorporar la retroactividad en la prohibición de repartir dividendos

A través de un hecho esencial enviado el jueves pasado, Cencosud informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el pago de dividendos por un monto total de $91.360 millones, lo que equivale al 80% de sus utilidades correspondientes a 2019. La cifra desató la indignación en la oposición, pues se ubica muy por sobre al mínimo legal de 30%.

En esa línea, el senador Juan Pablo Letelier (PS), presidente de la Mixta, solicitó al Ministerio del Trabajo fiscalizar si empresas como Cencosud, cumplen con los requisitos necesarios para acogerse a la Ley de Protección al Empleo. Además, el diputado Gabriel Silber busca abrir la Comisión Mixta de Trabajo con el objetivo de incorporar retroactividad, lo cual requiere unanimidad para concretarse.

“La actitud de empresas como Cencosud, que por un lado se acogen a la Ley de Protección al Empleo, y por otro lado, hacen el retiro de dividendos millonarios muy por sobre el mínimo legal, es una situación que provoca indignación y rabia. Es lo que lleva a la gente a protestar, es la demostración más clara del abuso que se ha instalado en nuestro país. El uso de la Ley fue creado para aquellas empresas que se han visto afectadas por la pandemia, que no pueden funcionar por la pandemia, que están apunto de quebrar por la pandemia. No para empresas que están en condiciones de retirar utilidades por sobre los $90.000 millones. Es evidente que hay un grupo de empresarios insensibles, no comprometidos con el destino del país y con el dolor de las personas que están luchando contra una pandemia. Frente a estos abusos, que demandamos que el Ministerio del Trabajo fiscalice si tenían derecho a acogerse a esta ley o si es que realmente están afectados”, indicó Letelier.