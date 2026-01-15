Litio: tras caída en exportaciones en 2025, el precio de commodity inicia el año con buen pie y sube a su mayor nivel desde 2023

El precio del litio ha subido como espuma durante el inicio del año, rondando los US$20 mil la tonelada de carbonato. Cabe recordar que el promedio anual del oro blanco cerró 2025 marcando US$10.520 la tonelada de carbonato de litio. Y ya en los días que lleva enero de 2026, el litio promedia mejores números que en su arranque de 2024, en línea con los positivos precios con los que despidió el año pasado.

Este jueves el litio marcó US$22.832 la tonelada de carbonato , promediando en lo que va del año US$20.585 la tonelada, según datos proporcionados por GEM Mining Consulting. Aunque el máximo en lo que va del año se registró este miércoles (US$23.384 la tonelada), estos valores no se veían desde noviembre de 2023, época en que el precio venía cayendo luego de alcanzar marcas históricas a finales de 2022 que superaban los US$80.000 la tonelada.

El 5 de enero de este año el litio inició en US$17.111 la tonelada, mientras que el 2 de enero de 2024 arrancó US$10.294 la tonelada.

El CEO de GEM, Juan Ignacio Guzmán, analiza que “en los últimos tres meses tanto el carbonato de litio como el hidróxido y el espodumeno, que son los tres productos principales, han aumentado de forma significativa su precio”.

“Vemos que hay un aumento muy significativo en el año en curso. Y en el último año en particular, el precio ha subido prácticamente 85%. Dentro de los factores que explican esta alza, fundamentalmente está el tema de las baterías, pero no solamente el auto eléctrico, sino que también las baterías estacionarias”, analiza Guzmán.

El experto proyecta que “deberíamos esperar dentro del 2026 un precio que se mueva entre los 11 mil y 20 mil dólares la tonelada para el carbonato de litio. Y vemos en general buen pronóstico para la economía mundial y las aplicaciones que fundamentalmente usa el litio. Así que probablemente este sea un buen año para el litio, pero nunca a los niveles que vimos el año 2022 o incluso el 2023″.

En el último informe de Cochilco sobre el litio, mineral estratégico y clave para la electromovilidad y las baterías, se indicó que el oro blanco ha reportado una presión en el alza de sus precios por la incertidumbre de reapertura de una de las minas más relevantes del mundo, el yacimiento Jianxiawo de Contemporary Amperex Technology (CATL) en China. Esta operación se encuentra paralizada desde agosto del año pasado por permisos caducados de licencias mineras.

Exportación de litio cae

Hace unos días, el Banco Central dio a conocer los resultados de las exportaciones de Chile al mundo. El reporte entregó cifras positivas para la exportación nacional, superando los US$100 mil millones. China y Estados Unidos siguen siendo los países predilectos a nivel local para exportar, con productos estrella como el cobre, los salmónidos y las cerezas.

Sin embargo, el litio no tuvo la misma suerte. El carbonato de litio que exportó Chile cayó 24% durante el año pasado respecto de 2024. Exactamente, a nivel local se enviaron US$1.903 millones en 2025 , unos US$590 millones menos que el año previo.

Este valor sigue la tendencia a la baja que ha presentado el litio desde el récord de 2022, cuando Chile exportó US$8.259 millones. Ese hito se dio en un contexto de precios que superaban los US$80.000 la tonelada de carbonato de litio durante dicho año.

Otra suerte tuvo el hidróxido de litio, uno de los principales productores del mineral, que aumentó en US$42 millones entre los años analizados. En tanto, el sulfato de litio pasó de envíos por US$60 millones el 2024 a US$200 millones el año que pasó.

La directora de Cesco, Daniela Desormeaux, explica que la disminución se debe principalmente “por menores precios, ya que durante 2025 se mantuvo la tendencia a la baja en los precios del carbonato de litio , particularmente durante el primer semestre, para luego comenzar a estabilizarse recién en el tercer trimestre. Este comportamiento podría indicar que los precios habrían alcanzado un piso, para luego mostrar señales de recuperación hacia los meses de noviembre y diciembre”.

La experta dice que hay varios factores en juego que explican los mejores precios del litio que ha reportado el inicio de este año. Uno de ellos es la sensación de que la economía mundial se está estabilizando.

“Pero, sobre todo, los fundamentos de demanda para los compuestos de litio siguen siendo muy sólidos. El año habría cerrado con ventas de vehículos eléctricos cercanas a los 20 millones de unidades, junto con crecimientos también relevantes en el segmento de almacenamiento de energía (storage)”, apunta Desormeaux.

Si bien la directora de Cesco considera que la paralización de Catl en China añadió incertidumbre al mercado en términos de oferta, apunta que la producción se equilibró tras los menores precios.