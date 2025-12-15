SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Los cambios que prometió Kast en el empleo público: Reforma al Estatuto Administrativo y “fin de la impunidad en huelgas ilegales”

    En la propuesta del ahora presidente electo se afirma que se descontarán los días no trabajadores y que habrá sanciones disciplinarias a quienes paralicen servicios esenciales.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    Reformular el empleo público será uno de los temas centrales que tiene considerado impulsar el Presidente electo, José Antonio Kast, cuando asuma el gobierno el 11 de marzo del 2026.

    Entre los cambios que menciona su programa de gobierno promete un nuevo Estatuto Administrativo, que tiene como objetivo el facilitar la desvinculación por bajo desempeño, evaluaciones anuales efectivas, término automático de asesores con el cambio de gobierno y concursos públicos como regla general. La reforma al Estatuto Administrativo requiere cambios legales.

    Asimismo, propone regular la contratación de asesores de confianza, fijar cuotas para esos cargos y tope de gasto anual.

    De acuerdo a un informe de Pivotes, en 2025 el Presidente de la República cuenta con 2.449 cargos que son de su exclusiva confianza, los cuales a su vez, tienen que recurrir a asesores que suman hasta 8.000 este año.

    En otro punto se menciona que se aplicará de manera efectiva la ley que prohíbe el derecho a huelga en el sector público, prometiendo el “fin a la impunidad en las huelgas legales”.

    En ese sentido, el programa enfatiza que se descontará los días no trabajadores y que habrá sanciones disciplinarias a quienes paralicen servicios esenciales.

    Regulación del teletrajo

    También se propone una regulación para el teletrabajo, basada en productividad. De acuerdo a una última información de La Tercera, los funcionarios que figuran con teletrabajo en la Región Metropolitana son 2.590, considerando 40 subsecretarías y Presidencia. Si se suman las nóminas publicadas en Transparencia Activa de los funcionarios autorizados a hacer teletrabajo, lo que considera además a las regiones, la cifra llega a 3.622.

    En el programa de Kast, se establece que las remuneraciones y reajustes de los funcionarios estarán ligados al desempeño y satisfacción usuaria, junto con la verificación de licencias falsas antes de nuevas contrataciones.

    También afirma que se desvinculará a lo que llaman “operadores políticos”, para luego avanzar en cambios legislativos en el empleo público.

    Con ello, lo que se buscará es fomentar “la promoción de la carrera funcionaria en el mérito, limitando la contratación de funcionarios de confianza de la autoridad de turno y permitiendo la movilidad de los funcionarios al interior de las instituciones del Estado en base a mérito y resultados”.

    Para controlar el uso fraudulento de las licencias médicas se promete que se cruzará permanentemente los datos entre Contraloría, Servicio de Impuestos Internos (SII), PDI, Superintendencia de Seguridad Social y Fonasa. A ello se suma la desvinculación inmediata de quienes hayan cometido fraude.

    Más sobre:EleccionesKastJosé Antonio KastEmpleo público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Tuvimos una conversación personal muy importante”: Kast valora reunión con Boric y entrega primera declaración desde La Moneda

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    Claudio Alvarado arribará al comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial

    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    La reservada cita de Boric con Kast que selló el inicio del traspaso del mando presidencial

    Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

    Lo más leído

    1.
    Susana Jiménez, presidenta de la CPC: “La mayoría de los chilenos apoyó la lectura que hizo Kast de las necesidades urgentes en materia de seguridad, de empleo y de inversión”

    Susana Jiménez, presidenta de la CPC: “La mayoría de los chilenos apoyó la lectura que hizo Kast de las necesidades urgentes en materia de seguridad, de empleo y de inversión”

    2.
    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    3.
    El Ipsa el día después: cómo se ha comportado la bolsa tras las elecciones presidenciales desde 1990

    El Ipsa el día después: cómo se ha comportado la bolsa tras las elecciones presidenciales desde 1990

    4.
    Por qué ganó Kast: acapara más votante obligado y su mejor desempeño en el “voto Parisi”

    Por qué ganó Kast: acapara más votante obligado y su mejor desempeño en el “voto Parisi”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    “Tuvimos una conversación personal muy importante”: Kast valora reunión con Boric y entrega primera declaración desde La Moneda
    Chile

    “Tuvimos una conversación personal muy importante”: Kast valora reunión con Boric y entrega primera declaración desde La Moneda

    Claudio Alvarado arribará al comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial

    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena
    Negocios

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena

    El Ipsa el día después: cómo se ha comportado la bolsa tras las elecciones presidenciales desde 1990

    Los cambios que prometió Kast en el empleo público: Reforma al Estatuto Administrativo y “fin de la impunidad en huelgas ilegales”

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte
    El Deportivo

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    “Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales

    Colo Colo asegura a siete pilares de su plantel femenino para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia
    Cultura y entretención

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia

    Being Charlie: el filme que profetizó los dramáticos problemas familiares del asesinado cineasta Rob Reiner

    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico
    Mundo

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico

    El Kremlin asegura que Putin “está abierto a una paz seria” y recalca que no aceptará “ningún truco”

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro