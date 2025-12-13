Los grandes grupos definen criterios para elegir a directores de sus filiales

Quiñenco es la matriz del grupo Luksic y su directorio, presidido por Pablo Granifo desde 2024, definió esta semana una política para elegir a los directorios de sus filiales. Lo mismo hicieron otras grandes matrices de los mayores conglomerados de Chile: los Matte en Minera Valparaíso, y los Angelini, vía Antar Chile. Las definiciones responden a una normativa dictada en marzo por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que otorgó plazo hasta el 11 de diciembre para decidir y divulgar una política de elección de directores en sus filiales, la que debía referirse, entre otras cosas, a la idoneidad profesional de sus candidatos, su vinculación con la matriz y el proceso de selección. Una empresa es filial de otra cuando su matriz tiene más del 50% de las acciones o designa a la mayoría de su directorio.

Cada empresa tiene normas distintas, pero muchas de ellas son comunes.

El grupo Luksic definió una política para Quiñenco que aplica solo a tres filiales directas: LQ Inversiones Financieras S.A.; SAAM y CSAV. Quiñenco decidió delegar en su presidente, Pablo Granifo, la selección de los candidatos para esas tres filiales, quien podrá incorporar a la decisión al gerente general, Francisco Pérez Mackenna, y al gerente legal, cargo que ocupa Rodrigo Hinzpeter.

Pablo Granifo, presidente de Quiñenco. Andres Perez

Los candidatos deberán cumplir al menos uno de tres requisitos: poseer un título técnico o profesional; tener al menos tres años de experiencia en alguna de las industrias donde invierte Quiñenco o en cargos directivos o de asesoría de empresas chilenas o extranjeras; y haber sido director, gerente, ejecutivo o asesor de alguna de las empresas del grupo Quiñenco. “En casos justificados, el presidente podrá seleccionar a un candidato que no se encuentre en alguno de los parámetros descritos”, dice la política. Todos, eso sí, deben cumplir una condición: el dominio funcional del inglés que le permita analizar documentos y participar en reuniones en ese idioma.

Las mismas condiciones estableció, a su vez, LQ Inversiones Financieras, para su más relevante filial: el Banco de Chile, un directorio que desde 2026 tendrá nueve integrantes y en el que el grupo Luksic y su socio, Citi, pretenden postular a siete. En este caso, la delegación está en manos del presidente, Francisco Pérez Mackenna, y el vicepresidente, Julio Santiago, electo por el banco estadounidense. Los requisitos son los mismos, pero a diferencia de Quiñenco, la experiencia previa debe estar vinculada a la industria financiera y a la LQIF.

La fórmula se repite en el caso de CCU, controlada por Quiñenco en alianza con Heineken, a través de Inversiones y Rentas S.A. (IRSA). La delegación también recae en el presidente y el vicepresidente, pero “en forma conjunta”, aclara el texto, lo que no está dicho así en LQIF. Esas posiciones las ocupan hoy Pérez Mackenna y el director de Heineken, Carlos Molina.

Las compañías del grupo Luksic no ven obstáculos para que personas relacionadas a las matrices o sus controladores sean directores de las filiales. Y en todos los casos, las propuestas son sometidas al directorio.

El grupo Angelini definió políticas iguales para Antar Chile, que elige la mesa de Empresas Copec y para Empresas Copec, que nomina en Celulosa Arauco y Constitución. En ambos casos, los candidatos deben tener un título profesional, disponibilidad para “ejercer responsablemente el cargo” y no tener conflictos de interés. Deben, además, ser personas que contribuyan al interés social, aportando a maximizar su valor económico y beneficiar a sus grupos de interés.

Roberto Angelini preside Empresas Copec. Andres Perez

Las matrices no consideran “determinante” el grado de vinculación con la matriz o el grupo y, por ello, los candidatos pueden provenir de allí o del ámbito académico, del sector público o privado, o de otras empresas. “La matriz tendrá libertad para ejercer su voto en la elección de directores”.

Para la selección, las sociedades del grupo Angelini realizarán levantamiento y búsqueda de candidatos por sí solas o con asesores externos y, en caso de existir dudas legales o normativas, consultarán al asesor legal.

El grupo es liderado por Roberto Angelini Rossi, quien preside Antarchile y Empresas Copec y es director de Arauco. Su hijo Maurizio Angelini está en Antar y Copec, y su sobrino Franco Mellafe, en la mesa de Arauco.

Los Matte tienen sociedades matrices, como Forestal O’Higgins, que es cerrada, y Minera Valparaíso o Pasur, que sí entran en la regulación. Minera Valparaíso adoptó una política casi idéntica a la de los Angelini, la que aplica a empresas como Colbún y no a Empresas CMPC, que es controlada mediante varias sociedades. Los directores deberán tener un título técnico o profesional, disponer del tiempo necesario para ejercer su cargo y no tener conflictos de interés. La política establece que el directorio de la matriz realizará, por sí o a través de la administración o de asesores externos, un levantamiento de la información de los candidatos a director.

Bernardo Matte. Andres Perez

La política no incluye algo que sí fija el protocolo familiar de los Matte, que otorga representación a sus tres ramas -lideradas por Patricia, Eliodoro y Bernardo Matte Larraín- en todas las empresas relevantes del grupo.

Falabella, con head hunter

El grupo Falabella tuvo un grupo controlador hasta julio de este año, el que unificaba las decisiones de siete familias. En sus pactos y protocolos, los controladores establecían también la presencia de las ramas, según su participación accionaria, en las diversas filiales relevantes del conglomerado de retail, como Sodimac, Mall Plaza y Banco Falabella. Aquello, tras la disolución del pacto, será regulado mediante la política de designación aprobada esta semana por el directorio.

“El proceso de identificación de candidatos será realizado por el directorio de Falabella bajo el impulso conductor de su presidente y del gerente general”, dice el texto liberado esta semana. Cualquier director, en todo caso, podrá presentar candidatos, en una selección que deberá considerar la “diversidad de formación, experiencia, pericia y género”.

Además, el proceso deberá ser realizado con el apoyo de una empresa reputada de selección de personas para fines laborales, estableció el directorio: una compañía de head hunting.

El grupo de retail considerará idóneas para sus filiales a sus directores, su gerente general y sus ejecutivos principales. Pero además a otras personas que deberán cumplir copulativamente tres requisitos: grado universitario o título profesional, experiencia profesional o académica acreditable en la industria donde opera la filial; y pericia en alguna de áreas como gestión comercial, logística o financiera; desarrollo y gestión de sistemas, como la inteligencia artificial; gestión de riesgos; y manejo de asuntos legales o gobiernos corporativos. “Respecto de todo candidato a director se realizará un proceso de revisión de antecedentes”, fijó la compañía.

La matriz de Ripley Corp, de la familia Calderón, fija criterios como formación profesional y experiencia profesional, comportamiento ético y tiempo suficiente para el ejercicio de su cargo, “considerando el número de directorios en los que participan”.