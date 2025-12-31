Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias

Wall Street cerró el último año del 2025 en rojo y anotó cuatro jornadas consecutivas a la baja, pero el balance anual es positivo por tercer año consecutivo.

El S&P 500 ha cerrado 2025 con una subida del 16,39%, su tercer año consecutivo con ganancias de doble dígito. El Nasdaq Composite sumó un 20,36% este año y el Dow Jones avanzó un 12,97% en el conjunto del 2025.

De cara al futuro, el medio Dow Jones apunta que los inversionistas esperan que el S&P 500 pueda volver a subir sobre dos dígitos en 2026, pero siempre que los resultados empresariales justifiquen el valor de las empresas de hoy.

En el plano mensual, Wall Street también ha cerrado diciembre en positivo, lo que supone encadenar ocho meses consecutivos de ganancias tanto para el Dow Jones como para el S&P 500, una racha que no se veía desde 2018, añadió el medio.

El año para Wall Street estuvo marcado por la caída de los mercados a principios de abril cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una política arancelaria, que generó temor en los mercados. De hecho, el S&P 500 llegó a casi perder todas las ganancias del año.

“Gracias a 2025, el mercado ahora puede ignorar cualquier cambio arancelario en 2026, confiando en que la administración recuerde las lecciones de 2025 y en que las empresas estadounidenses puedan adaptarse sobre la marcha para preservar los márgenes”, dijo Keith Buchanan, gestor sénior de cartera de Globalt Investments, a CNBC, quien estimó que la Casa Blanca aprendió la necesidad de la gradualidad de estas medidas de cara a no generar bajas en los mercados.

Otro factor fue la inteligencia artificial, un factor que ha impulsado al mercado de Estados Unidos durante los últimos tres años, según recuerda CNBC. De hecho, la gran ganadora del año fue Nvidia, quien cerró como la empresa de mayor valor en bolsa del mundo con un market cap de un poco más de cuatro billones y medio de dólares.

Sin embargo, este año aparecieron las dudas sobre este sector y, por momentos del año, el mercado cedió al temor de una posible burbuja en relación con la IA y que estuviera pronto a reventar.

Mike Blake

Respecto a la jornada de hoy, donde el Dow Jones bajó 0,63%, el S&P 500 perdió 0,74% y el Nasdaq restó un 0,74%. Reuters destacó que la cuarta sesión consecutiva de pérdidas en Wall Street desafió las expectativas de un “rally de Santa Claus” en el que el S&P 500 normalmente gana durante los últimos cinco días de negociación de diciembre y los primeros dos de enero, según el Stock Trader’s Almanac.

No obstante, el medio también apuntó que los volúmenes de negociación se mantuvieron bajos durante la semana acortada por los feriados, con los mercados cerrados el jueves por el día de Año Nuevo.

Por su lado, el Ipsa —el principal índice bursátil de Chile- cerró su año este martes y terminó el 2025 en 10.481,47 puntos, con un salto anual de 56,81%, su mejor desempeño en un año desde 1993 (68,73%) y completando cinco años de alza, donde subió 107,57%.