El Ipsa cierra con un alza de casi 57% en 2025 y SQM termina el año como la empresa más valiosa de la bolsa local

01 Junio 2018 Fachada Bolsa de Comercio Foto: Andres Perez RUEDA - VISTA - INTERIOR - OPERADORES DE BOLSA - MERCADO DE VALORES

A pesar de los temores desatados el segundo trimestre del año con el anuncio del alza de aranceles por parte de EEUU, sumado a las dudas sobre una posible sobrevaloración de las empresas tecnológicas, los mercados globales se aprestan a cerrar al alza. Y el Ipsa, en Chile, reportó su mejor año en más de tres décadas.

La Bolsa de Comercio de Santiago cayó en la última jornada del año pero la baja no bastó para borrar la sonrisa del rostro de los inversionistas. El Ipsa —el principal índice bursátil de Santiago cerró en 10.481,47 puntos y cerró el 2025 - el día 31 de diciembre no opera- con un salto de 56,81%, su mejor desempeño anual desde 1993 (68,73%), completando cinco años de alza, donde subió 107,57%.

El desempeño del índice además se vio fuertemente respaldado por un alza sustancial en los volúmenes de operaciones. 2025 cerró con una subida de 67,9% en los montos transados en acciones, que totalizaron US$50.870 millones.

Adicionalmente, este año el Banco Central continuó con el proceso de recorte de tasas y dejó a la TPM en 4,5% en su reunión de diciembre, el nivel más bajo desde enero del 2022 cuando se ubicó en 4%.

Junto con ello, el retorno de la Bolsa de Santiago se produjo en un contexto donde las empresas que componen el selectivo vieron una mejorar en sus resultados. En el tercer trimestre sus ingresos avanzaron 4,14% año contra año a US$36.221 millones, aunque sus ganancias cayeron 14,63%, hasta los US$2.994 millones.

Sin embargo, en el acumulado en los primeros nueve meses del 2025, los ingresos de las empresas Ipsa subieron 2,79% a US$107.138 millones, mientras que la última línea se expandió 6,07% interanual hasta los US$9.816 millones.

De hecho, de las 30 empresas Ipsa, 7 anotaron una baja en sus ganancias, pero 23 vieron una mejora, equivalente a un 76,7%: SQM pasó de pérdidas a ganancias, CAP redujo sus pérdidas acumuladas, y otras 21 reportaron una expansión de su última línea.

En el caso de SQM, la rentabilidad de la acción serie B en 2025 fue de 74,32%, alza que le sirvió para convertirse en la compañía más valiosa del selectivo.

La minera no metálica cerró con una capitalización de mercado de US$19.489 millones. Detrás se ubicó Banco de Chile con US$19.290 millones, y Falabella con US$17.302 millones.

Sin embargo, SQM estuvo lejos de ser la compañía más rentable del selectivo. Ese lugar lo ocupa Inversiones La Construcción (ILC), holding de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción, que en el año reportó una alza de 151,06%.

Detrás se ubicó la fuerte alza de Salfacorp, cuya acción se integró al Ipsa en septiembre pasado. En 2025 cerró con un alza de 122,03%. Y luego BCI, cuyo papel trepó 118,66%.

Por otra parte, las acciones de los centros comerciales también anotaron buenos desempeños. Mall Plaza se empinó 99,6% y Parque Arauco un 92,79%. Una mención también se lleva Oro Blanco, que anotó una fuerte subida de 113,52% durante un ejercicio en que se anunció y votó la reestructuración de las sociedades cascadas de SQM.

Wall Street

El alza de la Bolsa de Santiago se vio acompañada además por el desempeño de los principales mercados del mundo.

Wall Street, que sí operará este miércoles, pero solo hasta mediodía de Estados Unidos, no registraba grandes variaciones en la jornada, pero en los registros del año ha anotado buenos retornos.

El índice S&P500 reportaba un alza de 17,3% en el ejercicio y a un día de que termine 2025, el Dow Jones subía un 13,7% y el tecnológico Nasdaq un 21,3%.

“Lo que estamos viendo es que la gente está preocupada por la excesiva construcción de esta burbuja (de IA)”, dijo el lunes la directora ejecutiva de BD8 Capital Partners, Barbara Doran, en el programa “Closing Bell: Overtime” de CNBC.

Con todo, el mercado espera las publicaciones de las minutas de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto para definir próximos movimientos de las tasas de interés, donde el mercado sigue esperando dos recortes más para el próximo año.

En su reunión de diciembre, la Fed decidió reducir el rango objetivo de la tasa de los fondos federales en 0,25 puntos porcentuales, a un rango entre 3,5% y 3,75%.

Los buenos resultados no solo se dieron en EEUU. En Europa, el FTSE100 de Londres subió 21,06%, el Dax alemán un 2185% y el Ibex de España un 49,12%.

Casi $100 de baja

Tal como ocurre con la Bolsa de Santiago, las operaciones 2025 del dólar cerraron en Chile este martes.

El tipo de cambio perdió en Chile $16 respecto y llegó a los $899,15 por unidad -a las 18:00 horas, el cierre de esta edición-, su menor valor desde el 28 de mayo de 2024 ($896,5). Así, la divisa vuelve a caer luego de dos jornadas al alza, donde subió $10,95.

Sin embargo, la divisa alcanzó a marcar un mínimo de $898,60 y luego moderó su retroceso.

En el año,el dólar bajó $93,35 y cae luego de cuatro años de alza, donde avanzó $280,05 en dicho periodo. La baja anual es la mayor desde 2009, cuando el dólar retrocedió $122,68 y llegó a $506,48, según un monitoreo de XTB Latam.

El desempeño de la moneda se produce en un contexto donde el cobre, el principal producto de exportación del país, ha acelerado su alza en las últimas semanas, acoplándose al furioso rally de los metales que también están en máximos históricos.

Cochilco reportó este martes que la libra se transó en unos inéditos US$ 5,67, esto es un alza de 1,67% en relación al cierre previo. Con este resultado, el precio de la la materia prima elevó a 43% su aumento en 2025

El cobre se encamina a su mejor desempeño anual desde 2009 y solo en el mes de diciembre ha subido 13,7%.

A pesar de la fuerte alza, el valor del dólar en Chile no ha logrado capitalizarla con bajas mayores. Los expertos apuntan a que el metal rojo dejó de ser el argumento más relevante a la hora de explicar su nivel, el cual ahora estaría mayormente explicado por el diferencial de tasas con EEUU, además de un premio por riesgo que subió tras el estallido social y los intentos de reformas constitucionales.