SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Louis De Grange endurece presión por Ley Uber: advierte que reglamento actual disparará el desempleo y los precios

    El futuro ministro de Transportes calificó al reglamento como “bastante restrictivo”, advirtiendo un impacto “muy fuerte” en los niveles de oferta del servicio.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué dijo el futuro ministro de Transportes por Ley Uber

    A solo una semana del cambio de mando, el futuro ministro de Transportes, Louis de Grange, volvió a manifestar su rechazo a que la administración saliente del presidente Gabriel Boric concrete la implementación del reglamento para la denominada “Ley Uber” (Ley EAT).

    El expresidente de Metro sostiene que la normativa, despachada por el Congreso en 2023, posee “muchas limitaciones” y responde a un contexto político y social superado. Según la futura autoridad, el texto legal fue fruto de una época marcada por las “grandes presiones” del gremio de los taxis.

    El diagnóstico: un ecosistema integrado

    Para De Grange, la distinción tajante entre taxistas y conductores de aplicaciones es hoy una frontera difusa. “Efectivamente, y hoy en día, tú conversas con cualquier taxista, y tiene dos o tres aplicaciones. Son todos parte ya del ecosistema”, señaló en entrevista con T13 Radio.

    Qué dijo el futuro ministro de Transportes por Ley Uber

    El foco de su preocupación reside en el reglamento técnico, cuya entrada en vigencia es indispensable para la operatividad de la ley. De Grange lo califica como “bastante restrictivo”, advirtiendo un impacto “muy fuerte” en los niveles de oferta del servicio.

    El impacto en cifras: golpe al 90% de los usuarios

    Citando un estudio realizado por la Universidad Diego Portales (UDP), donde era académico, el futuro secretario de Estado planteó un panorama crítico sobre los efectos de la regulación actual.

    “La verdad es que es bastante demoledor, porque te deja en el límite; puede dejar sin servicio al 85 o cerca del 90% de los pasajeros, y afectar también en temas de empleo a un porcentaje similar de los conductores”.

    Bajo esta premisa, De Grange anticipa que, de no mediar cambios, la experiencia del usuario se degradará drásticamente.

    “Además, hay muchos cambios que hay que hacer en pos de mejorar la calidad de servicio. Con el reglamento actual, las tarifas se van a multiplicar, van a crecer mucho, se va a reducir la oferta”, sostuvo, añadiendo que los tiempos de espera dejarán de ser los habituales tres a cinco minutos actuales.

    Empleo y transición política

    Uno de los puntos más sensibles de su intervención fue el efecto macroeconómico. De Grange alertó que la rigidez de la norma podría golpear directamente las cifras de ocupación nacional: “Si tú aplicas tal como está el reglamento, el nivel de desempleo podría aumentar de 8,3 a 9,3, por decirlo de alguna forma. Es brutal eso”.

    Qué dijo el futuro ministro de Transportes por Ley Uber. En la imagen la app Cabify.

    Ante la insistencia del actual ministro, Juan Carlos Muñoz, de publicar el reglamento antes de dejar el cargo, De Grange adelantó que la administración de José Antonio Kast podría realizar ajustes preventivos, aunque reconoció que esto “implica retrasar todo”.

    Defensa ante críticas por inhabilidad

    Finalmente, el futuro ministro salió al paso de los cuestionamientos que apuntaban a presuntos conflictos de interés por asesorías previas a la empresa Uber.

    “Eso no es verdad. Lo que hizo la UDP fue firmar un convenio de colaboración en el que yo no recibí un peso jamás de Uber y, por lo tanto, no tengo por qué inhabilitarme. No hay ninguna inhabilidad. Lo mío ha sido netamente un tema académico, un tema disciplinario porque es un tema que es fundamental. Estamos frente a una innovación tecnológica que es enorme”, sentenció.

    Lee también:

    Más sobre:UberLey UberLouis de Grange

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cataldo insiste en avanzar en proyectos de Sala Cuna y FES y muestra disposición a seguir las bilaterales con gobierno entrante

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”

    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Los 15 cuestionamientos de la oposición al manejo fiscal que la Dipres deberá responder antes del 11 de marzo

    Lo más leído

    1.
    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    2.
    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    3.
    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    4.
    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric

    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric

    5.
    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Rating del miércoles 3 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 3 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Cataldo insiste en avanzar en proyectos de sala cuna y FES y muestra disposición a seguir las bilaterales con gobierno entrante
    Chile

    Cataldo insiste en avanzar en proyectos de sala cuna y FES y muestra disposición a seguir las bilaterales con gobierno entrante

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”
    Negocios

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”

    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico

    Los 15 cuestionamientos de la oposición al manejo fiscal que la Dipres deberá responder antes del 11 de marzo

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County
    El Deportivo

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    El desolador presente de Aston Martin a solo días del estreno de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia

    La grave denuncia de los deportes federados por la Ley de Sociedades Anónimas: “Abre una brecha cada vez más grande con el fútbol”

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”
    Cultura y entretención

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    Guía: películas para entender el presente y pasado reciente de Irán

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní frente a costa de Sri Lanka
    Mundo

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní frente a costa de Sri Lanka

    Irán pospone sin fecha el funeral en honor a Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Cómo el conflicto en Medio Oriente podría beneficiar a Putin

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?