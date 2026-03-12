SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Luis Eduardo Escobar: “No veo que puedan reducir el Presupuesto en un 3% para este año de manera global”

    El economista y exasesor de la candidata Jeannette Jara afirmó que no ve espacio para una rebaja de impuestos a las grandes empresas y llama a esperar cómo evoluciona el escenario externo antes de adoptar medidas.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    20 Noviembre 2025 Entrevista a Luis Eduardo Escobar, asesor economico de la candidata Jeannette Jara. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Dos son las principales medidas que tiene previsto implementar el gobierno de manera inmediata. Una es la rebaja del gasto público de 3% parejo para todos los ministerios, lo que generaría un ahorro de US$3.000 millones. La segunda es la reforma tributaria que apunta a reducir el impuesto a las empresas desde 27% a 23%.

    Ambas medidas son puestas en duda por el economista y exasesor de la candidata Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar.

    ¿Cómo recibe la macroeconomía el gobierno de Kast?

    Si se miran los indicadores macroeconómicos, la situación está bastante buena. La economía está creciendo, la inflación estabilizada. Si bien el desempleo es alto hay problemas más bien estructurales que cíclicos. La tasa de interés está relativamente baja. No obstante, debemos esperar cómo evoluciona la situación entre Estados Unidos con Irán antes de tomar medidas monetarias y ahora el desafío es cómo equilibrar las cuentas fiscales. Para mejorar esa situación y tal como lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se requieren acuerdos bastante de fondo. Y por primera vez el CFA ha empezado a hablar de que también se deben mirar los ingresos, no solo recortar gastos.

    Considerando el escenario fiscal, ¿ve recomendable implementar la rebaja de impuestos y el ajuste fiscal prometido?

    Veo bien difícil poder recortar el gasto como ellos plantean. El recorte de 3% por ministerio es una medida inicial que les debería generar del orden cercano a los US$3.000 millones. O sea, cercano a la mitad de lo que ellos habían planteado. Pero eso no es sostenible, porque no es posible recortar en todos los ministerios 3% y pensar que eso no tiene consecuencia. Eso yo lo veo como una medida temporal mientras ellos reorganizan el gasto, pero no veo que puedan reducir el Presupuesto para este año en 3% global.

    ¿Por qué?

    Gran parte del gasto son sueldos y salarios que están comprometidos, otros son contratos que están comprometidos y entonces el margen discrecional es muy limitado. No es llegar y recortar 3%. El porcentaje se ve bajo, pero no lo es en la práctica Si se analizan los ministerios grandes, los que más gastan son salud y educación, y esa plata ya está gastada.

    20 Noviembre 2025 Entrevista a Luis Eduardo Escobar, asesor economico de la candidata Jeannette Jara. Foto: Andres Perez Andres Perez

    ¿Cómo debería avanzar en bajar impuestos? ¿Hacerlo más gradual?

    No veo espacio para bajar impuestos. Ellos argumentan que los impuestos corporativos son altos, pero el problema es que las pequeñas y medianas empresas en Chile pagan 12,5%, no el 27%. Entonces, los que pagan 27% son las grandes empresas que son las de mayor producción, eso es cierto, pero son relativamente pocas. Pero, además, Chile tiene un sistema de tributación de primera categoría semiintegrado, que no tienen los países de la Ocde. Además, quieren integrar totalmente el sistema, lo que reduce más la recaudación. Entonces, no veo espacio para hacer lo que ellos dicen que quieren hacer.

    ¿Y se puede avanzar vía reglamento cambiando decretos para acelerar los permisos medioambientales y así acelerar la inversión?

    Hay margen para actuar, por ejemplo, rechazar a nivel de comité de ministro las impugnaciones que se hagan a los proyectos, puede insistir en que los organismos públicos procesen más rápidamente las peticiones, pero mientras se mantenga la estructura legal que tiene actualmente el sistema de evaluación de impacto ambiental, incluyendo lo que tiene que ver con el Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene 26 consejeros que son independientes, es difícil que el gobierno, pueda vía decreto modificar y acelerar los proyectos. Lo que se debe hacer es modificar la ley.

    Este gobierno generó altas expectativas en lo económico. ¿Cuánto tiempo le dará el mercado para que se materialicen esas promesas?

    Esos plazos dependen de muchos factores, pero lo menos hasta octubre-diciembre, el mercado y los analistas le den cierta credibilidad para que hayan presentado ciertas leyes fundamentales.

    ¿El escenario externo por la guerra entre Estados Unidos con Irán puede condicionar el programa?

    Todo lo que hemos hablado hasta aquí es el escenario base y considera que la guerra es corta y que se acaba pronto, de que el precio del petróleo no se dispara más allá de lo que ya subió. Si la guerra sigue y se expande territorialmente las consecuencias en la economía mundial pueden ser muy graves y también serían graves para Chile. Esto porque tendrá consecuencias sobre la tasa de crecimiento de China que para nosotros es fundamental.

    ¿El gobierno todavía está en el escenario de esperar y ver antes de reaccionar?

    Sí, eso es lo que corresponde, sobre todo con un señor como Trump que cambia de opinión día por medio.

    Más sobre:Luis Eduardo EscobarCambio de mando

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Prensa internacional destaca giro a la derecha en Chile tras la asunción de José Antonio Kast

    Jorge Quiroz se instala en Hacienda y alista primeras medidas económicas

    El lapsus de Kast: agradeció a ministra Natalia Duco por medallas olímpicas que no ganó

    Plaza Italia registra los primeros incidentes del gobierno de Kast: reportan ataques con piedras a carabineros y vehículos

    Desbordes defiende entrega de llaves de la ciudad a María Corina Machado: “Las merece con creces”

    Bancada PS fustiga “traición política” de diputados Mulet y Camaño en votación por presidencia de la Cámara

    Lo más leído

    1.
    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    2.
    Nuevo ministro del Trabajo anuncia que va a “revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo”

    Nuevo ministro del Trabajo anuncia que va a “revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo”

    3.
    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    4.
    El impacto negativo en los fondos de pensiones de la primera semana del conflicto en Medio Oriente

    El impacto negativo en los fondos de pensiones de la primera semana del conflicto en Medio Oriente

    5.
    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Prensa internacional destaca giro a la derecha en Chile tras la asunción de José Antonio Kast
    Chile

    Prensa internacional destaca giro a la derecha en Chile tras la asunción de José Antonio Kast

    El lapsus de Kast: agradeció a ministra Natalia Duco por medallas olímpicas que no ganó

    Plaza Italia registra los primeros incidentes del gobierno de Kast: reportan ataques con piedras a carabineros y vehículos

    Jorge Quiroz se instala en Hacienda y alista primeras medidas económicas
    Negocios

    Jorge Quiroz se instala en Hacienda y alista primeras medidas económicas

    Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″

    FNE pide multar a Pedidos Ya por incumplir acuerdo sobre límites de precios

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Christian Garin se despide en el debut del Challenger de Punta Cana y profundiza su irregular temporada
    El Deportivo

    Christian Garin se despide en el debut del Challenger de Punta Cana y profundiza su irregular temporada

    En vivo: O’Higgins visita a Deportes Tolima con el objetivo de instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores

    Champions League: la inolvidable jornada de Federico Valverde le entrega al Real Madrid una gran victoria sobre Manchester City

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”
    Cultura y entretención

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán
    Mundo

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres