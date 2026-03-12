Luis Eduardo Escobar: “No veo que puedan reducir el Presupuesto en un 3% para este año de manera global”

Dos son las principales medidas que tiene previsto implementar el gobierno de manera inmediata. Una es la rebaja del gasto público de 3% parejo para todos los ministerios, lo que generaría un ahorro de US$3.000 millones. La segunda es la reforma tributaria que apunta a reducir el impuesto a las empresas desde 27% a 23%.

Ambas medidas son puestas en duda por el economista y exasesor de la candidata Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar.

¿Cómo recibe la macroeconomía el gobierno de Kast?

Si se miran los indicadores macroeconómicos, la situación está bastante buena. La economía está creciendo, la inflación estabilizada. Si bien el desempleo es alto hay problemas más bien estructurales que cíclicos. La tasa de interés está relativamente baja. No obstante, debemos esperar cómo evoluciona la situación entre Estados Unidos con Irán antes de tomar medidas monetarias y ahora el desafío es cómo equilibrar las cuentas fiscales. Para mejorar esa situación y tal como lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se requieren acuerdos bastante de fondo. Y por primera vez el CFA ha empezado a hablar de que también se deben mirar los ingresos, no solo recortar gastos.

Considerando el escenario fiscal, ¿ve recomendable implementar la rebaja de impuestos y el ajuste fiscal prometido?

Veo bien difícil poder recortar el gasto como ellos plantean. El recorte de 3% por ministerio es una medida inicial que les debería generar del orden cercano a los US$3.000 millones. O sea, cercano a la mitad de lo que ellos habían planteado. Pero eso no es sostenible, porque no es posible recortar en todos los ministerios 3% y pensar que eso no tiene consecuencia. Eso yo lo veo como una medida temporal mientras ellos reorganizan el gasto, pero no veo que puedan reducir el Presupuesto para este año en 3% global.

¿Por qué?

Gran parte del gasto son sueldos y salarios que están comprometidos, otros son contratos que están comprometidos y entonces el margen discrecional es muy limitado. No es llegar y recortar 3%. El porcentaje se ve bajo, pero no lo es en la práctica Si se analizan los ministerios grandes, los que más gastan son salud y educación, y esa plata ya está gastada.

20 Noviembre 2025 Entrevista a Luis Eduardo Escobar, asesor economico de la candidata Jeannette Jara. Foto: Andres Perez Andres Perez

¿Cómo debería avanzar en bajar impuestos? ¿Hacerlo más gradual?

No veo espacio para bajar impuestos. Ellos argumentan que los impuestos corporativos son altos, pero el problema es que las pequeñas y medianas empresas en Chile pagan 12,5%, no el 27%. Entonces, los que pagan 27% son las grandes empresas que son las de mayor producción, eso es cierto, pero son relativamente pocas. Pero, además, Chile tiene un sistema de tributación de primera categoría semiintegrado, que no tienen los países de la Ocde. Además, quieren integrar totalmente el sistema, lo que reduce más la recaudación. Entonces, no veo espacio para hacer lo que ellos dicen que quieren hacer.

¿Y se puede avanzar vía reglamento cambiando decretos para acelerar los permisos medioambientales y así acelerar la inversión?

Hay margen para actuar, por ejemplo, rechazar a nivel de comité de ministro las impugnaciones que se hagan a los proyectos, puede insistir en que los organismos públicos procesen más rápidamente las peticiones, pero mientras se mantenga la estructura legal que tiene actualmente el sistema de evaluación de impacto ambiental, incluyendo lo que tiene que ver con el Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene 26 consejeros que son independientes, es difícil que el gobierno, pueda vía decreto modificar y acelerar los proyectos. Lo que se debe hacer es modificar la ley.

Este gobierno generó altas expectativas en lo económico. ¿Cuánto tiempo le dará el mercado para que se materialicen esas promesas?

Esos plazos dependen de muchos factores, pero lo menos hasta octubre-diciembre, el mercado y los analistas le den cierta credibilidad para que hayan presentado ciertas leyes fundamentales.

¿El escenario externo por la guerra entre Estados Unidos con Irán puede condicionar el programa?

Todo lo que hemos hablado hasta aquí es el escenario base y considera que la guerra es corta y que se acaba pronto, de que el precio del petróleo no se dispara más allá de lo que ya subió. Si la guerra sigue y se expande territorialmente las consecuencias en la economía mundial pueden ser muy graves y también serían graves para Chile. Esto porque tendrá consecuencias sobre la tasa de crecimiento de China que para nosotros es fundamental.

¿El gobierno todavía está en el escenario de esperar y ver antes de reaccionar?

Sí, eso es lo que corresponde, sobre todo con un señor como Trump que cambia de opinión día por medio.