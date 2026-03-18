Luis Felipe Irarrázaval: “Hoy vemos optimismo, más clientes tienen planes o están preparándose para invertir más en Chile”

Un mayor impulso de las inversiones y del mercado de capitales es lo que ve para adelante Luis Felipe Irarrázaval, managing director & Head of Corporate Banking and Capital Markets de Scotiabank Chile.

Una de esas señales está en el mercado de deuda. Según el ejecutivo, “el mercado capitales se vio afectado por los retiro de los fondos de pensiones. El promedio de colocaciones de bonos locales oscila entre US$3.000 millones y US$4.000 millones al año, y en el punto mínimo llegamos a US$1.500-US$2.000 millones. El año pasado se colocaron en torno a UF 140 millones en bonos locales, que debe ser unos US$5.400 millones, bastante por encima del promedio histórico”.

En esa línea, explica que “en los últimos 10 años, en Chile, hubo pocos bonos híbridos, es decir estructuras donde el pago esta subordinado a la deuda senior. Compañías que tienen buen rating pero que están pasando por un periodo de alto apalancamiento o de alto nivel de inversión, como los de las papeleras y SQM. Creo que eso lo seguiremos viendo porque el premio que pagaron fue super atractivo en los tramos locales. No es un producto para cualquiera, pero en Chile hay entre 10 y 12 compañías con rating para acceder a ese producto y hay varias que tendrán presión temporal por leverage”.

Desde 2019 a la fecha, explica Irarrázaval, “en el acumulado somos el banco número uno en emisiones de bonos locales”, y adelanta que “tenemos entre 8 y 10 mandatos para emisiones de bonos en el mercado local e internacional para los próximos dos meses”.

¿Qué tendencias se están viendo en los procesos de fusiones y adquisiciones?

Rotación de capital, las mineras han decidido no tener invertido capital en infraestructura, también pasó con las compañías de telecomunicaciones, muchas de ellas vendieron data centers o sus antenas, y muchos de los fondos de infraestructura invertidos en Chile también tienen esa estrategia, y es normal en este tipo de fondos. Esa tendencia la vemos, y vemos mucho interés de fondos internacionales por Chile, y creo que los compradores de infraestructura y energía en el país tendrán un perfil financiero, están mirando a Chile de una forma muy agresiva. No me extrañaría que veamos a nuevos nombres, ya sea fondos de inversión o actores especializados en estas áreas, entrando al país.

¿Cambió la visión sobre Chile de los inversionistas extranjeros tras el triunfo del actual gobierno?

Los extranjeros, en general, son bien neutros en el tema político, ven más allá del gobierno de turno porque en industrias como energía y minería los planes de negocios son a 10 o 20 años. Lo que sí miran es si un gobierno, con las leyes que pueda aprobar, impacta en el ambiente de inversión. Pero mirando todas las variables del país se observa que la inflación estará controlada, que la mayoría de los bancos proyectan el crecimiento del PIB - todavía no tan recuperado- entre 2,5%-3,5%; y una TPM estabilizada en torno a 4,25%; las variables macro están bien y generan un ambiente muy favorable para los próximos cuatro años. Los inversionistas estarán atentos a eso y al gobierno y las paquetes de medidas que impulsa: bajar los impuestos gradualmente desde 27% a 23% nos posiciona por debajo del promedio OCDE, en un mundo donde se compite por capital global, es positivo. Por otra parte el plan de ajuste fiscal es agresivo, se anunció un recorte de 3% en todos los ministerios, eso genera una presión a la baja en términos de impulso fiscal.

¿Ven una reactivación de aperturas a bolsa?

El 2025 fue un excelente año para el Ipsa, rentó 56% y los volúmenes diarios se duplicaron respecto del ejercicio previo. Ahora, una de las normas que propone el gobierno sería eliminar el impuesto a las ganancias de capital, sí o sí es positivo para el mercado de renta variable. Pero no hay IPOs y vemos que el mercado primario de renta variable seguirá con una actividad bastante limitada, más bien con aumentos de capital asociados a planes de inversión como el que anunció Parque Arauco; u OPAs tras concretarse operaciones de M&A.

Para las IPO no hay condiciones tan atractivas, en minería estamos viendo algunas compañías medianas que están pensando en abrirse en la Bolsa de Toronto por sobre la bolsa local porque hay inversionistas sofisticados. Nosotros no tenemos muchos incentivos tributarios.

Se anunciaron programas de compra de acciones de propia emisión por parte de Concha y Toro y SMU. El año pasado ya lo hicieron Cencosud, Latam y Enel Americas ¿Es una tendencia que seguirán otras empresas?

La recompra de acciones siempre ha existido en Chile, en un principio enfocado principalmente en programas de compensación de la plana ejecutiva. Pero cuando a las empresas les va muy bien y quieren devolver algo a los accionistas (implementan la recompra de acciones), el caso más simbólico del último año es Latam. En general no he visto una presión de los accionistas controladores en las principales compañías chilenas de, vía compra de acciones, entregarle dinero a los accionistas. Son casos puntuales, pero afuera es super utilizado.

Invertir en Chile

¿Sus clientes están más líquidos, están pensando en invertir más en Chile?

Están en la etapa de ver donde invierten ese capital. Muchos de los grupos chilenos han estado invirtiendo en el exterior más que en Chile, pero hoy vemos optimismo, más clientes tienen planes o están preparándose para invertir más en Chile. Tienen la caja y quieren invertir.

¿Ve más proyectos de inversión este y los próximos años?

Las cifras de inversión privada en 2023 y 2024 fueron negativas, en 2025 cerró con alza de 7%, es decir sobre US$20 mil millones. Para 2026 nosotros estamos proyectando un alza de entre 5% y 10%, pero mas bien en el rango alto de la proyección. Dependerá de las medidas e incentivos que pueda querer implementar el gobierno, pero en gran parte, según los registros de la Corporación de Bienes de Capital, ya hay algo así como US$22 mil millones de inversión este año.