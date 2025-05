Marcel concuerda con reflexión del CFA, responde a Rincón y aborda su futuro en Hacienda si Tohá gana la primaria

“Yo concuerdo con eso”. Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó las aprensiones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), cuyo presidente, el economista Jorge Rodríguez, dijo en entrevista con Pulso que el país debe alcanzar un acuerdo político transversal para recortar el gasto público.

Cabe recordar que en las últimas semanas el CFA y Teatinos 120 han tenido encontronazos públicos por las declaraciones y recomendaciones del órgano autónomo en torno a las cifras fiscales, hablando incluso de un “punto de inflexión” y que las finanzas públicas seguirán peligrosamente empeorando. La advertencia y el tono fueron cuestionadas por Hacienda.

“Hemos tenido algunas conversaciones para tratar de aclarar los puntos mutuamente y sentimos que estamos bastante más cerca respecto de la preocupación de los temas de fondo de las finanzas públicas, que es donde en realidad nos interesa poner el foco”, dijo Rodríguez.

22 Mayo 2025 Jorge Rodriguez, Presidente del Consejo Fiscal Autonomo CFA Foto: Andres Perez Andres Perez

En conversación con Mesa Central, de Canal 13, Marcel quiso explicar cuáles eran sus diferencias.

“El problema que a nosotros nos complicó en el informe es que luego de decir eso (urgencia de recortar el gasto), acto seguido, decía no, pero que lo que está proponiendo el Gobierno, que incluye reformas legales, esas reformas legales no deberían considerarse porque requieren pasar por el Congreso. Entonces todo el recorte debería ser administrativo”, dijo Marcel.

“Si todo el recorte es administrativo, no hay ningún gran acuerdo, es solo trabajo para el Ejecutivo y significa cortar solo donde se puede cortar”, afirmó la autoridad de gobierno, precisando que más del 85% del gasto público está fijado por ley.

Las declaraciones de Marcel se producen un día después de la reunión que sostuvo con el propio Rodríguez, quien deja su cargo luego de tres años.

La respuesta a Ximena Rincón

En esa línea, el jefe de las finanzas públicas valoró el encuentro, el tono de las declaraciones del economista en Pulso, marcando diferencia de aquellas que realizó Ximena Rincón, quien en entrevista con El Mercurio afirmó que Marcel no había cumplido todas las promesas que adquirió en la Ley de Presupuestos.

Ximena Rincón. EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

“Hasta donde yo alcancé a ver en su entrevista no hay ningún ejemplo concreto de esa afirmación”, dijo el ministro de Hacienda, agregando que todos los años suscriben un protocolo largo y que el último año este tuvo más de 10 páginas de extensión.

¿Renuncia a Hacienda si Tohá gana la primaria?

El secretario de Estado también abordó su relación sentimental con la candidata del socialismo democrático, Carolina Tohá, específicamente por las suspicacias en torno a las materias de discusión propias de su ministerio en medio de la carrera presidencial,

“Yo de partida no he participado en ningún acto de campaña, no he hecho ninguna declaración en relación a las candidaturas”, se defendió Marcel.

Carolina Tohá y Mario Marcel. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Estoy trabajando focalizado en mi mandato, no intervengo, no he hecho ninguna intervención durante la campaña, no he aparecido en ningún evento, y eso es tan válido para esta etapa (19:09) como para las que vienen. Ahora, por supuesto, cada día tiene su afán”, afirmó.

El ministro de Hacienda también respondió a las consultas respecto a una situación más incómoda para él en un escenario de triunfo de Carolina Tohá en las primarias presidenciales, concretamente por la discusión de la ley de Presupuesto.

“Yo me pregunto, a ver, ¿en qué consistiría esa tensión al momento de formular el presupuesto? Si pensamos que se formula de partida con una meta estructural que está definida de antemano (...) Se trabaja con los ministerios, con los servicios. Van a haber varios candidatos. Me cuesta dimensionar la tensión posible”, afirmó.

Para cerrar, Marcel dijo que la última ley de Presupuestos se discutió en el medio de la campaña para las municipales y las de gobernadores, y “salió adelante bastante bien”.