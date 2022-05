Marcel expone ante el Senado: “Este Gobierno no tiene el propósito de expropiar los fondos de pensiones”

Una sesión especial se realizó este martes en el Senado, para abordar las inquietudes en materias previsionales de diversos parlamentarios previo a la tramitación del proyecto que busca declarar inexpropiables los fondos de pensiones, el cual fue ingresado por el Ejecutivo el pasado 18 de abril. El ministro de Hacienda indicó que el gobierno no tiene el propósito de expropiar los fondos.

En la sesión de la cámara alta, estuvieron presentes los ministros secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson; de Hacienda, Mario Marcel; y del Trabajo, Jeannette Jara.

La instancia, fue solicitada por un grupo de parlamentarios encabezados por la Senadora María José Gatica (RN) con el fin de aclarar inquietudes relativas a los fondos previsionales. En particular, aquellas sobre “el uso de los fondos; el debilitamiento de la institucionalidad previsional; el impacto en las pensiones, y las dudas que subyacen sobre el futuro de los ahorros previsionales, incluida su titularidad y propiedad, debido a diversas señales que hacen sugerir que los fondos podrían eventualmente dejar de ser de los trabajadores, podrían dejar de ser heredables y pasarían a ser parte de un sistema de reparto”.

En ese contexto, el ministro Marcel inicio su intervención señalando que “el Presidente de la República, el programa de gobierno, el acuerdo de implementación programática, las declaraciones de todos los ministros, no han hecho sino reiterar una y otra vez que este Gobierno no tiene el propósito de expropiar los fondos de pensiones, que no forma parte en lo absoluto de sus propuestas en materia de reforma previsional”.

Y a ello agregó que “seguir insistiendo sobre esta discusión no tengo muy claro a dónde nos conduce. (...) Lo que tenemos que hacer es discutir la reforma previsional en lugar de desafiarnos mutuamente a decir ciertas cosas”.

Principales lineamientos de la reforma previsional

Sobre lo que ha estado trabajando el Ejecutivo con respecto a la reforma previsional, el jefe de la billetera fiscal definió una lista de diez principios que estarán contemplados y que regirán dicha reforma. El gobierno comenzó un proceso de diálogos sociales, y anunció el envío del proyecto de pensiones el tercer trimestre del año.

En ese sentido, el primer lineamiento tiene que ver, dijo Marcel, con que el sistema de pensiones se regirá por los principios universales de la Seguridad Social. El segundo indica que el sistema de pensiones buscará erradicar el riesgo de pobreza, la vejez o la invalidez.

El tercer principio, en tanto, señaló Marcel establece que “el sistema de pensiones buscará dar continuidad al ingreso disponible de las y los trabajadores al momento del retiro respecto del que esto durante su vida laboral activa en función de la densidad, en función de la densidad de cotizaciones. Para esto se establecerán estándares de tasa de reemplazo que servirán para estructurar los distintos beneficios al sistema y evaluar su desempeño”.

El cuarto principio busca que el sistema de pensiones sea inclusivo y solidario. El quinto, que el sistema de pensiones debe ser financieramente sostenible en el tiempo, “asegurando justicia no solo intra, sino intergeneracional (...)”, de acuerdo al ministro.

Por su parte, el sexto lineamiento indica que el sistema de pensiones debe ser transparente, predecible y comprensible; el séptimo establece que este debe apoyarse en instituciones sólidas y confiables para las y los trabajadores, empleadores y la opinión pública.

El octavo principio indica que el sistema de pensiones tendrá costos de administración abordable y equitativos para los trabajadores.

Finalmente, el noveno lineamiento señala que para alcanzar su objetivo, el sistema se apoyará en varios pilares determinados por sus fuentes de financiamiento y su contribución a los beneficios de los trabajadores al momento el retiro. “Y por último, el sistema de pensiones debe ser capaz de ser reconocido y legitimado socialmente (...)”, definió el ministro Marcel.