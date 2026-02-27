SUSCRÍBETE
    Mario Farren asumirá la presidencia de BancoEstado en el futuro gobierno de Kast

    El ingeniero comercial con experiencia en Citibank y la exSuperintendencia de Bancos, que además fue parte del equipo económico durante la campaña de José Antonio Kast, asumirá como presidente del banco estatal.

    Valeria Vega 
    Valeria Vega
    Mario Farren asumirá la presidencia de BancoEstado en el futuro gobierno de Kast Pablo Vásquez R.

    A mediados de 2025 Mario Farren Risopatrón regresó a la esfera pública al sumarse a la campaña presidencial de José Antonio Kast. En el equipo económico comandado por Jorge Quiroz, fue una de las figuras de las propuestas financieras.

    “Estoy apoyando a Jorge en el capítulo que tiene que ver con el mercado financiero, el mercado de capitales”, declaró a Pulso en agosto de 2025.

    Bajo este escenario es que en el futuro gobierno de Kast, Farren será designado como presidente de BancoEstado.

    Pablo Vásquez R.

    Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en finanzas de la Universidad de Chicago, cuenta con una larga trayectoria en el sector financiero en Chile, Estados Unidos, Colombia, Perú, México y Uruguay.

    Estuvo 27 años al interior de Citi. Su último cargo allí fue como presidente y gerente general de Citibank de Perú, donde estuvo desde 2016 hasta que decidió renunciar para volver a Chile en 2018, cuando asumió como superintendente de Bancos (Sbif) durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Farren fue el último en ocupar el cargo, ya que en 2019 la Sbif se incorporaría a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Cuando estuvo en el equipo económico durante la campaña presidencial de Kast, Farren delineó principalmente tres elementos principales para el mercado de capitales en el programa económico: la facilitación regulatoria, la competitividad tributaria, y el ajuste y racionalización del gasto público.

    Impulsar la convertibilidad del peso

    Una de sus principales propuestas que hizo Farren en el marco de su participación en el equipo económico de Kast, fue impulsar la convertibilidad del peso.

    Al respecto, el año pasado declaró que esta medida “se trata, de hacerse cargo del deterioro que ha tenido el mercado de capitales. El mercado financiero finalmente es un reflejo del estado de salud de la economía. Lo que hemos visto, especialmente en los últimos cinco años, es que ha caído la liquidez, han disminuido los plazos, han aumentado los niveles de tasa de interés. Eso le pega a la capacidad de las familias de obtener un crédito hipotecario y a las empresas que no pueden conseguir financiamiento”.

    En esa oportunidad explicó que “la idea de esta medida es facilitar, permitir que todas las grandes empresas, no solamente el gobierno, que necesitan emitir montos importantes a plazos de 10 años dentro de Chile, puedan ofrecer directamente bonos en pesos a inversionistas extranjeros, bajo ley chilena, bajo ley de Nueva York, o bajo ley europea, o lo que sea, pero directamente en pesos”.

    Adicionalmente manifestó las intenciones del próximo gobierno de atender los llamados de la banca a revisar la ley de fraudes y la Tasa Máxima Convencional.

