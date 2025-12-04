Mastercard fortalece su infraestructura de pagos, anuncia nuevas tarjetas y advierte sobre el “gran problema” de la ciberseguridad en pymes

Mastercard anunció varias iniciativas con las que busca reforzar su infraestructura de pagos y la seguridad digital para pequeñas y medianas empresas (pymes) en América Latina y el Caribe, una región creciente en materia de adopción de pagos digitales.

En el marco de su Innovation Forum realizado en Miami, Estados Unidos, la compañía anunció la expansión de su centro de Mission Control & Operations (MC&O) en Ciudad de México, México, el cual proveerá tecnología avanzada de pagos, monitorización en tiempo real y soporte 24/7 para la región, incluido Chile.

El nuevo MC&O se integra a la red global de Mastercard, que incluye cinco centros adicionales y que en conjunto supervisa cerca de 160 mil millones de transacciones anuales en más de 200 países.

Evento Innovation Forum, de Mastercard

“Nuestros MC&O son el corazón de la red Mastercard, ya que llevan la red global a la región, asegurando que cada transacción funcione cada vez que alguien en todo el mundo solicita un pago,” comentó George Maddaloni, director tecnológico de Operaciones en Mastercard.

La firma indicó que esta expansión es un paso para modernizar y optimizar la tecnología que ahora mismo impulsa el comercio global. Mastercard no cuantificó el monto de esa inversión.

“Los pagos digitales en Latinoamérica y El Caribe alcanzarán más de US$ 500 mil millones para 2029. Así que es un mercado enorme para nosotros”, dijo Maddaloni en un encuentro con periodistas en el evento.

Tarjetas Pyme

La segunda iniciativa es la mejora de las tarjetas de crédito para pymes en la región. El anuncio se fundamenta en que más del 70% de estas compañías afirman que no sobrevivirían sin pagos digitales.

Las nuevas tarjetas ahora integran las herramientas de protección My Cyber Risk e Identity Theft Protection. La primera otorga una calificación de riesgo, una visión de vulnerabilidades y pasos de remediación; mientras que la segunda monitorea credenciales comerciales como correos electrónicos y cuentas bancarias.

Los datos de un estudio de Mastercard de 2025 indicaron que solo el 23% de las pymes se sienten confiadas en sus planes de protección, a pesar de que el 86% ha realizado evaluaciones de riesgos.

El tercer anuncio de la compañía fue que a partir de 2026, el servicio Mastercard Agent Pay se lanzará en toda América Latina y el Caribe.

Esta herramienta permite transacciones seguras y escalables, impulsadas por IA en todo el ecosistema de pagos.

“En el centro de esta innovación están los Agentic Tokens: credenciales digitales dinámicas que permiten a los agentes de IA realizar transacciones de forma segura y transparente en nombre del consumidor, respaldadas por verificación avanzada, trazabilidad, prevención de fraudes y soporte", precisó la empresa en un comunicado.

El “gran problema” de las Pyme: la ciberseguridad

Mastercard dijo que en sus investigaciones sobre el comportamiento de las pequeñas y medianas empresas han logrado identificar tres principales inconvenientes.

Mark Barnett, Vice President, Small and Medium Enterprises, Mastercard

El primero es el acceso al capital; el segundo es la digitalización, concretamente “el viaje digital” para ofrecer sus productos online; y el tercer “gran problema” es la ciberseguridad, el riesgo cibernético que viene con tener una huella digital.

“Son tres problemas importantes, y son bastante universales”, aseguró Mark Barnett, Vicepresidente de pequeñas y medianas empresas de Mastercard.

En ese contexto, el ejecutivo sostuvo que el 46% de las Pyme ha sufrido un ciberataque en el último año, algo que calificó como “realmente angustiante” toda vez que casi una de cada cinco de estas firmas no estaba operando un año después, es decir, cerró.

“Ahora, hay que tomar esto con pinzas porque podrían haber estado cerrando de todos modos, pero aún así, es un hecho bastante contundente”, advirtió.

Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Pagos Comerciales y Nuevos Flujos de Pago para América Latina y el Caribe de Mastercard

Sobre este punto, Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Pagos Comerciales y Nuevos Flujos de Pago para América Latina y el Caribe de Mastercard, advirtió sobre una suerte de paradoja que existe en la noción de tener que volverse digital por parte de las Pyme porque los consumidores están mucho más digitalizados que antes.

“Es un poco lo que está impulsando la preocupación sobre si me vuelvo digital, estoy mucho más expuesto al riesgo cibernético y potencialmente al fraude”, afirmó.