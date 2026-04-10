Máximo Pacheco defiende su gestión en Codelco en medio de críticas del gobierno

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pachecho, defendió su gestión en la estatal en una semana en la que autoridades del actual gobierno del Presidente José Antonio Kast han lanzado duros cuestionamientos a la gestión de la minera estatal. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, criticó el desempeño de Codelco apuntando a sobrecostos en proyectos, a los bajos resultados y al foco que se le asignó al litio, entre otros aspectos.

Y aunque Pacheco esta mañana evitó responder directamente a los emplazamientos del biministro, defendió la gestión que inició en mayo de 2022, tras ser nombrado al mando de la estatal por el Presidente Gabriel Boric.

Al ser consultado sobre por críticas del biministro Danie Mas, Pacheco dijo que la junta anual de accionistas de Codelco será la instancia para abordar este tema.

“A mi no me corresponde polemizar con el ministro. Yo soy el presidente del directorio y como presidente del directorio voy a responder todas las preguntas y todas las preocupaciones e inquietudes que puedan tener los representantes del Presidente, que para estos efectos, es el accionista", sostuvo en entrevista con radio 13C.

El biministro Mas había sostenido que el gobierno iba a “asistir con una mirada muy crítica a la gestión en la próxima junta de accionistas del día 20 de abril”.

Pacheco destacó los resultados de la empresa del último año. “Nosotros aumentamos nuestro aporte al fisco el año 2025 en un 16% en relación al año anterior”, indicó. “Podríamos decir que en 10 años todas las viviendas sociales entregadas y construidas en Chile han sido financiadas con los aportes de Codelco al fisco y ha sobrado plata. Ha quedado plata para otros programas sociales”, agregó a modo de ejemplo sobre el rol de Codelco.

JAVIER SALVO/ ATON CHILE

Mas había cuestionado los resultados de Codelco. “Si es que nosotros limpiamos el resultado del año pasado, fue de US$ 388 millones para unas ventas que son gigantescas... de decenas de miles. El resto del resultado, cuando llegamos a los US$ 2.478 millones, es por un asunto contable, que se valoriza en una participación en una compañía de litio, que nada tiene que ver con el cobre”, dijo en el Congreso esta semana. Además, sostuvo que mientras Codelco aportó US$ 7 mil millones entre 2022 y 2025 al fisco, la deuda subió en US$ 8.700 millones. “O sea, nos hemos endeudado para pagar los impuestos a Chile. Eso no es sostenible. Acá hay que hacer cambios mayores”.

Respecto a las críticas por los niveles de producción de cobre, Pacheco sostuvo que “Chile lleva 20 años con la producción de cobre estancada, 5,5 millones de toneladas. Hace 20 años que Chile no consigue aumentar su producción de cobre. Esto es un problema de Chile”.

“No miremos estos problemas como los pendientes de Codelco. Mirémoslos como los pendientes de Chile. Chile necesita aumentar su producción de cobre porque el cobre es algo muy importante para la salud energética y cada vez necesita más cobre”, agregó.

En relación a los reparos por los mayores costos de los proyectos de inversión de Codelco, como Rajo Inca y Chuquicamata subterráneo, Pacheco apeló a que son iniciativas de más de 10 años y que no es algo propio de la estatal. “Se atrasan en parte porque pucha que cuesta hacer planificación a 15 años plazo. Estos no son proyectos de comprarse un auto”, dijo.

El presidente del directorio de la estatal también sostuvo que “nos duele evidentemente. Nos habría encantado tener los proyectos en plazo y en presupuesto; es algo que sufre toda la industria minera en el mundo y también en Chile”.

“Hay grandes proyectos mineros en Chile, no los voy a nombrar, que costaron dos y tres veces lo que se presupuestó y no eran de Codelco, eran de otras empresas mineras. Entonces, este es un tema para la minería mundial”, complementó.

El biministro de Minería y Economía, Daniel Mas. Oscar Ordenes Rivera

Sobre el caso de sobrecostos en la remodelación del edificio corporativo de Codelco, Pacheco comenzó diciendo que es un proyecto heredado de la administración anterior y que hubo problemas en el desarrollo de las obras, que incluso terminaron en un juicio, luego de que la fachada con plancha de cobre cedió en partes.

“Nosotros heredamos este problema, nos hicimos cargo de él, reformulamos el proyecto, dijimos que vamos a hacer no solamente la remodelación por algunos pisos, sino que por todo el edificio (...) Lo que gastó el edificio era 41 UF por metro cuadrado, que está dentro de los rangos de remodelación”, aseguró.

Caso del litio

Pacecho también defendió la incursión de Codelco en la producción de litio, luego de que el biministro Mas dijera que "las gestiones que se han hecho con el litio de repente han anulado un poquito la visión sobre lo que estábamos haciendo en cobre".

“Yo no creo para nada. Yo creo que lo que estamos haciendo como empresa es ampliar nuestro giro, diversificando nuestro riesgo”, dijo en el contexto de que la participación de Codelco en litio fue impulsada por la administración del expresidente Boric.

“Es la mayor empresa productora de cobre y de litio del mundo en un momento donde los minerales críticos están en el centro de la discusión geopolítica mundial (...) Nuestros competidores ven con admiración cómo Codelco hoy día es una empresa no solamente importante para el mundo en cobre, sino que también en litio”, agregó ante el rol de Codelco en la minería.

Sobre la operación de Novo Andino Litio, donde están Codelco y SQM y Pacheco es presidente del directorio, el ejecutivo de la estatal destacó que hay “2.500 trabajadores en NovoAndino produciendo litio. Este año vamos a producir 270.000 toneladas de litio”.

“Esperamos en los próximos meses presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Salar Futuro al SEA (Servicio de Evaluación Ambiental). Y luego, este año nosotros pensamos producir más de 270.000 toneladas y proyectamos como Novo Andino aportarle al Estado de Chile US$2.100 millones este año”, agregó.

Respecto a su futuro en la empresa, Pacheco dijo que “yo soy el presidente del directorio y los estatutos establecen que yo fui elegido por dos años”.