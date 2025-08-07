Mercado Pago ficha a gerente de Falabella Ventures para potenciar su cuenta digital
Arturo Zacharias llegó hace algunos meses a la plataforma de pagos de Mercado Libre, como el nuevo Head del negocio de individuos.
Había pasado desapercibido, pero Mercado Pago, el brazo financiero de la multinacional de origen argentino Mercado Libre, fichó hace algunos meses a Arturo Zacharias, quien fue el gerente de Falabella Ventures, el brazo de inversión de riesgo del principal retailer local.
Zacharias llegó como el nuevo Head del negocio de individuos, y tiene como principal objetivo potenciar el crecimiento de la cuenta digital, que actualmente registra más de 5 millones de clientes vigentes, cifra que ubica a la compañía en el número uno de este mercado a nivel nacional.
Así, el ingeniero civil industrial UC y magíster en ingeniería y finanzas llega a liderar un equipo clave para la operación local de la compañía.
Además de liderar el crecimiento de la cuenta digital y funciones como “Haz crecer tu dinero”, Arturo Zacharias tendrá a su cargo la estrategia para fortalecer todas las capacidades de la vertical de individuos, incluyendo soluciones de pagos, banca, ahorro e inversión.
El ingeniero llega a Mercado Pago, luego de un paso de seis años en Falabella, donde ocupó los cargos de Head of Corporate Development y en 2021 asumió el liderazgo de Falabella Ventures. Previamente, trabajó durante seis años (2010-2016) en Bain & Company, una de las principales firmas de consultoría estratégica a nivel mundial con presencia en 40 países.
