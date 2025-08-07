Mercado Pago ficha a gerente de Falabella Ventures para potenciar su cuenta digital

Había pasado desapercibido, pero Mercado Pago, el brazo financiero de la multinacional de origen argentino Mercado Libre, fichó hace algunos meses a Arturo Zacharias, quien fue el gerente de Falabella Ventures, el brazo de inversión de riesgo del principal retailer local.

Zacharias llegó como el nuevo Head del negocio de individuos, y tiene como principal objetivo potenciar el crecimiento de la cuenta digital, que actualmente registra más de 5 millones de clientes vigentes, cifra que ubica a la compañía en el número uno de este mercado a nivel nacional.

Así, el ingeniero civil industrial UC y magíster en ingeniería y finanzas llega a liderar un equipo clave para la operación local de la compañía.

Además de liderar el crecimiento de la cuenta digital y funciones como “Haz crecer tu dinero”, Arturo Zacharias tendrá a su cargo la estrategia para fortalecer todas las capacidades de la vertical de individuos, incluyendo soluciones de pagos, banca, ahorro e inversión.

El ingeniero llega a Mercado Pago, luego de un paso de seis años en Falabella, donde ocupó los cargos de Head of Corporate Development y en 2021 asumió el liderazgo de Falabella Ventures. Previamente, trabajó durante seis años (2010-2016) en Bain & Company, una de las principales firmas de consultoría estratégica a nivel mundial con presencia en 40 países.