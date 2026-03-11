La Bolsa de Santiago baja ligeramente en el último día de gobierno de Boric, y el primero de Kast

Las acciones mundiales caían ligeramente este miércoles, mientras los inversionistas esperan la publicación del IPC de Estados Unidos y continúan monitoreando la guerra entre Estados Unidos e Irán, así como la evolución de los precios del petróleo, que volvían a subir.

Las acciones globales agrupadas en el MSCI World bajan 0,07%, mientras que los futuros ligados al Dow Jones muestran una baja similar. Los contratos del S&P 500 y del Nasdaq-100 prácticamente no mostraban variaciones.

En el mercado energético, el crudo WTi subía 2% hasta US$85,20 por barril, mientras que el Brent avanzaba hasta pooc más de los US$ 90. Pese a ello, los inversionistas encontraron cierto alivio ante la posibilidad de una liberación significativa de reservas estratégicas.

Diversos reportes indicaron que la Agencia Internacional de Energía anunciaría más tarde una liberación histórica de reservas de emergencia de petróleo.

Analistas de Goldman Sachs señalaron en una nota publicada el miércoles por la mañana que esta medida podría compensar 12 días de las disrupciones en exportaciones que estiman en 15,4 millones de barriles diarios. Según el banco, esto podría restar cerca de US$7 al precio del crudo, asumiendo que el 50% de los barriles liberados permanezcan en almacenamiento comercial de países de la OCDE

Sin embargo, un conflicto prolongado podría mantener los precios elevados. Durante la noche se informó que fuerzas estadounidenses hundieron varios barcos iraníes —incluidos 16 minadores— cerca del Estrecho de Ormuz, luego de que Teherán intentara minar esta ruta clave para el transporte mundial de petróleo.

“Realmente creemos que el factor crítico sigue siendo la duración de la guerra, por lo que estas liberaciones de reservas de la IEA nos compran unos días, pero en realidad todo depende de la apertura del Estrecho de Ormuz”, señaló Sasha Foss, analista del mercado energético de Marex, en entrevista con CNBC.

“Este conflicto necesita terminar hacia fines de la semana. De lo contrario, veremos que los precios del petróleo vuelvan a dispararse por sobre los US$100”, agregó.

Los inversionistas también tienen como referencia el IPC de Estados Unidos, el cual mostró una variación de 0,3% en febrero, en línea con las proyecciones.

Se trata de una cifra de tranquilidad para la mayor economía del mundo que, sin embargo, debería esperar un fuerte salto en marzo debido a la escalada del precio del petróleo tras la guerra en Irán.

“La inflación del IPC de febrero se mantuvo dentro de lo esperado, pero esta es la calma antes de la tormenta que se presentará debido al aumento repentino de los precios de la gasolina en marzo”, declaró Sonu Varghese, estratega macroeconómico jefe de Carson Group.

“Aun así, este informe muestra que la Fed tiene un problema de inflación, incluso si se deja de lado el impacto energético. El impacto de los aranceles sigue afectando la inflación subyacente de bienes, mientras que la inflación de los servicios, excluyendo la vivienda, se mantiene alta”, agregó el experto citado por CNBC.

Bolsa de Santiago y un nuevo gobierno

En Chile, la Bolsa de Santiago cerró ayer con un alza de 1,7% que le permitió recuperar las ganancias en el balance de 2026, en otra volátil sesión.

Hoy, sin embargo, las acciones daban un giro hacia los números rojos. El Ipsa anota una baja de 0,67% a 10.531 puntos y su ganancia anual se reduce a solo 0,43%.

En plano local, los inversionistas tendrán como telón de fondo adicional el cambio de mando. De hecho, la plaza local arrancó las operaciones con Gabriel Boric como presidente de Chile, y las cerrará con José Antoni Kast como la máxima autoridad del país.

Durante el periodo de gobierno del frenteamplista, el Ipsa acumuló un fuerte salto de 128% .

El dólar inicia la jornada de este miércoles en torno a $890,45, registrando una leve caída de $0,08 respecto al cierre previo, equivalente a una variación marginal de -0,01%, “en un contexto de relativa estabilidad en los mercados internacionales y una agenda local marcada por el cambio de mando presidencial que se realiza hoy en el país”, dijo Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica

“Chile despierta hoy con su primer amanecer bajo el gobierno de José Antonio Kast, y el mercado lo recibe con un peso que acumula ya tres jornadas seguidas de recuperación”, complementó Liza Salinas, Branch Business Director de Liberty Finance y partner oficial de Life Academy.