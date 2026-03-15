Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios

El Ministerio del Medio Ambiente informó que resolvió suspender el avance en el proceso de determinación de sitios prioritarios para la biodiversidad, en el marco de la implementación de la Ley N°21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

A través de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente explicó que, debido al alto volumen de observaciones, casi 10.000, y la diversidad de los antecedentes recibidos, es necesario suspender el procedimiento de determinación mientras no finalice el análisis exhaustivo y sistemático de éstas, muchas de las cuales abordan materias tanto técnicas como jurídicas, que requieren una revisión detallada antes de continuar con las siguientes etapas del procedimiento.

“En este contexto, la suspensión también permitirá revisar las Bases Metodológicas Técnico-Científicas que orientan el proceso de determinación de sitios prioritarios, con el objetivo de asegurar que la continuación del procedimiento se sustente sobre criterios, robustos, transparentes y debidamente fundamentados”, dijo el Ministerio en un comunicado de prensa.

Auditoría general

Agregó que esta medida es parte del proceso de auditoría general y busca garantizar que el proceso sea riguroso, ajustado al ordenamiento jurídico y se sustente en criterios metodológicos actualizados y suficientemente robustos desde el punto de vista técnico y científico.

Además, indicó que continuará avanzando en la elaboración del reglamento que establezca el procedimiento y los criterios para la declaración de un sitio prioritario.

Suspensión previa

En noviembre del año 2025 el Ministerio de Medio Ambiente, bajo la administración de Gabriel Boric, luego semanas de críticas y como resultado de un proceso de consulta masivo donde participaron gremios empresariales y personas de la sociedad civil, también había resuelto no avanzar en la definición de los sitios prioritarios de la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap), “hasta que los insumos surgidos de estos procesos sean analizados en profundidad”.

El prelistado, llevado a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo octavo transitorio de la ley Sbap, 21.600 -y que debía comenzar su operación el 1 de febrero de 2026-, estableció 99 sitios prioritarios preliminares en tres macrozonas del país: norte, centro y sur.

Estos fueron publicados por el Ministerio de Medio Ambiente en el Diario Oficial el 3, 4 y 5 de septiembre de 2025, activando consultas públicas que fueron postergadas en dos ocasiones y desatando múltiples cuestionamientos del sector privado.