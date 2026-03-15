SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios

    El Ministerio explicó que se presentaron casi 10.000 observaciones y que se debe hacer una análisis exhaustivo y sistemático de éstas, muchas de las cuales abordan materias tanto técnicas como jurídicas.

    Por 
    Patricia San Juan

    El Ministerio del Medio Ambiente informó que resolvió suspender el avance en el proceso de determinación de sitios prioritarios para la biodiversidad, en el marco de la implementación de la Ley N°21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

    A través de una resolución, el Ministerio del Medio Ambiente explicó que, debido al alto volumen de observaciones, casi 10.000, y la diversidad de los antecedentes recibidos, es necesario suspender el procedimiento de determinación mientras no finalice el análisis exhaustivo y sistemático de éstas, muchas de las cuales abordan materias tanto técnicas como jurídicas, que requieren una revisión detallada antes de continuar con las siguientes etapas del procedimiento.

    “En este contexto, la suspensión también permitirá revisar las Bases Metodológicas Técnico-Científicas que orientan el proceso de determinación de sitios prioritarios, con el objetivo de asegurar que la continuación del procedimiento se sustente sobre criterios, robustos, transparentes y debidamente fundamentados”, dijo el Ministerio en un comunicado de prensa.

    Auditoría general

    Agregó que esta medida es parte del proceso de auditoría general y busca garantizar que el proceso sea riguroso, ajustado al ordenamiento jurídico y se sustente en criterios metodológicos actualizados y suficientemente robustos desde el punto de vista técnico y científico.

    Además, indicó que continuará avanzando en la elaboración del reglamento que establezca el procedimiento y los criterios para la declaración de un sitio prioritario.

    Suspensión previa

    En noviembre del año 2025 el Ministerio de Medio Ambiente, bajo la administración de Gabriel Boric, luego semanas de críticas y como resultado de un proceso de consulta masivo donde participaron gremios empresariales y personas de la sociedad civil, también había resuelto no avanzar en la definición de los sitios prioritarios de la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap), “hasta que los insumos surgidos de estos procesos sean analizados en profundidad”.

    El prelistado, llevado a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo octavo transitorio de la ley Sbap, 21.600 -y que debía comenzar su operación el 1 de febrero de 2026-, estableció 99 sitios prioritarios preliminares en tres macrozonas del país: norte, centro y sur.

    Estos fueron publicados por el Ministerio de Medio Ambiente en el Diario Oficial el 3, 4 y 5 de septiembre de 2025, activando consultas públicas que fueron postergadas en dos ocasiones y desatando múltiples cuestionamientos del sector privado.

    Más sobre:Medio AmbienteSitios protegidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tres fallecidos tras choque de automóvil con vehículo de transporte de carga en Ruta 1 Norte en Mejillones

    Sujeto habría estado robando paltas: PDI investiga homicidio en predio de Quillota

    Joanna Pérez tras asumir presidencia de Demócratas: “Hay un gran trabajo por delante para recuperar el centro político”

    Israel afirma que guerra contra Irán continuará hasta que hayan podido “eliminar amenazas existenciales”

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Lo más leído

    1.
    Hacienda anuncia eliminación del IVA a la vivienda por un año para acelerar las ventas

    Hacienda anuncia eliminación del IVA a la vivienda por un año para acelerar las ventas

    2.
    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda

    3.
    Los otros proyectos de China en Chile que EE.UU. observa con desagrado

    Los otros proyectos de China en Chile que EE.UU. observa con desagrado

    4.
    Hacienda analiza una rebaja temporal del impuesto a la herencia y las donaciones

    Hacienda analiza una rebaja temporal del impuesto a la herencia y las donaciones

    5.
    La renovación del directorio de Latam que viene: Las AFP definen candidatos y Los Cueto van a la reelección

    La renovación del directorio de Latam que viene: Las AFP definen candidatos y Los Cueto van a la reelección

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Sevilla en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Sevilla en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 15 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tres fallecidos tras choque de automóvil con vehículo de transporte de carga en Ruta 1 Norte en Mejillones
    Chile

    Tres fallecidos tras choque de automóvil con vehículo de transporte de carga en Ruta 1 Norte en Mejillones

    Sujeto habría estado robando paltas: PDI investiga homicidio en predio de Quillota

    Joanna Pérez tras asumir presidencia de Demócratas: “Hay un gran trabajo por delante para recuperar el centro político”

    Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios
    Negocios

    Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios

    Los otros proyectos de China en Chile que EE.UU. observa con desagrado

    La renovación del directorio de Latam que viene: Las AFP definen candidatos y Los Cueto van a la reelección

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)
    Tendencias

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    El ariete estaba con su esposa e hijo de 7 meses: Joaquín Larrivey, Cristóbal Jorquera y Ángel Gillard sufren violenta encerrona
    El Deportivo

    El ariete estaba con su esposa e hijo de 7 meses: Joaquín Larrivey, Cristóbal Jorquera y Ángel Gillard sufren violenta encerrona

    El segundo más joven en ganar un GP en la F1: Kimi Antonelli cierra un fin de semana soñado con el título en China

    En su mejor campaña del año: Joaquín Niemann se desmorona sobre el cierre y cede la corona en el LIV Golf de Singapur

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Lollapalooza día 2: el protagonismo de los músicos chilenos, la locura por Katseye y el cierre con Los Bunkers
    Cultura y entretención

    Lollapalooza día 2: el protagonismo de los músicos chilenos, la locura por Katseye y el cierre con Los Bunkers

    31 Minutos en Lollapalooza: “No nos imaginamos a las 3 de la tarde en un escenario grande”

    Joe Keery, el actor de Stranger Things tras Djo: “Hice mis discos con amigos, se siente íntimo, quiero que siga así”

    Israel afirma que guerra contra Irán continuará hasta que hayan podido “eliminar amenazas existenciales”
    Mundo

    Israel afirma que guerra contra Irán continuará hasta que hayan podido “eliminar amenazas existenciales”

    La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con matar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu

    Andrii Sybiha: “No hay señales de Rusia para llevar a cabo negociaciones de paz serias”

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock
    Paula

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”