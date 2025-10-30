Ministra Maisa Rojas por sitios prioritarios: “Vamos a extender el plazo de la consulta pública” 18/01/2023 FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció que va a extender el plazo de la consulta pública de los sitios prioritarios. “Lo importante acá es que para que podamos tener un diálogo positivo y un diálogo en que todos se sientan escuchados, vamos a extender el plazo de la consulta pública”, declaró la jefa de la cartera ambiental.

La discusión nace por la ley que creó que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuyo alcance ha concitado desacuerdos en distintos sectores productivos del país, desde el minero al salmonero, la construcción y la industria forestal, entre otros.

Además, las declaraciones de la ministra se dan tras la preocupación manifestada ayer por diferentes gremios productivos, que solicitaron más plazo para la consulta pública. Este plazo ya se extendió una vez, al próximo 3 y 5 de noviembre, originalmente había sido definido entre el 17 y 21 de octubre.

La autoridad indicó en Radio Pauta esta mañana que “es a través de la consulta pública que canalizamos los antecedentes. Una cosa es canalizar los antecedentes, la otra es dar la confianza de que esos antecedentes van a ser analizados de manera correcta y para eso yo estoy invitando y voy a convocar a dialogar al respecto”.

De todas formas, Rojas apuntó que “la gran mayoría, por lo menos de los grandes gremios, ya han participado y esos antecedentes ya los tenemos. Hay algo así como 1.800 observaciones en la consulta pública que vamos a analizar y las vamos a analizar con diálogo".

La ministra busca que ambas posturas encuentren valoración. “Para que de lado y lado, de los que quieren asegurarse de que sus actividades estén reconocidas, pero también de los que dicen que este sitio prioritario es muy valioso, yo quiero que también eso sea valorado”, apuntó.

Al ser consultada por una fecha exacta, Rojas definió que “el plazo que sea necesario para poder continuar dialogando con los gremios y con la sociedad civil ampliamente”.