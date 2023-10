Ministro Grau e InvestChile finalizan su visita a Japón para promover inversiones

El ministro de Economía, Nicolás Grau, dio hoy por finalizada su visita a Japón, junto con la directora de InvestChile, Karla Flores, el agregado de InvestChile para Asia, Vicente Pinto y el embajador de Chile en Japón, Ricardo Rojas. De acuerdo al ministerio, en dos días de reuniones, las autoridades participaron en más de 16 instancias para promover inversiones en Chile. Ahora, se trasladan a Seúl, en Corea del Sur.

Durante esta jornada, la delegación se reunió con 30 representantes del sector financiero, abordando el panorama económico de Chile, las oportunidades que ofrece el país y las principales políticas de desarrollo del Gobierno. El encuentro fue organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Japan Institute for Overseas Investment (JOI).

De acuerdo al representante del BID en Japón, Hideharu Tanaka, la visita de la delegación resultó atractiva para los inversionistas y compañías locales. “Vemos a Chile como un ‘buen vecino’ a través del Océano Pacífico, que cuenta con un gran potencial en energías renovables, litio, hidrógeno verde y otros sectores. Como BID estamos también comprometidos en promover que las Startups de Japón y Chile trabajen en conjunto. En suma, vemos un gran potencial en la cooperación entre ambos países”, expresó.

Entre otras actividades, las autoridades dialogaron con ejecutivos del fondo público-privado de inversión tecnológica, Fund Corporation for the Overseas Development of Japan’s Information and Communications Technology and Postal Services (JICT); representantes de la oficina local del BID; y con editores de la agencia de información económica Bloomberg.

Grau destacó en particular los diálogos establecidos “con un banco de inversiones japonés, que lo que hace es ayudar a las empresas japonesas que están interesadas en las TIC e infraestructura digital, para reducir los riesgos de esa inversión y encontrar nuevos mercados, este es un banco que no tiene presencia en América Latina a través de sus inversiones, por lo tanto es una gran oportunidad para nuestro país y poder realizar estas inversiones”, declaró.

“También tuve la oportunidad de presentar a un conjunto de bancos la estrategia de desarrollo de Chile, tanto en lo que se refiere a sus oportunidades más tradicionales como cobre e infraestructura digital, y también las nuevas oportunidades relacionadas al litio e hidrógeno verde, mostrándoles la fortaleza macroeconómicas de nuestro país y las oportunidades que están asociadas a estos nuevos sectores productivos”, agregó.

Por su parte, Karla Flores, valoró la instancia para promover energías renovables, hidrógeno y litio, apuntando a que con este país de Asia “tenemos lazos de inversión que necesitamos fortalecer y profundizar. Es una economía que ofrece transferencia de conocimientos y tecnología, que es muy importante para incrementar la productividad de nuestro país, tarea clave para que los beneficios del desarrollo económico lleguen a los chilenos y chilenas”.

Desde el ministerio destacaron que, hasta el 2021, Japón poseía un stock de inversión en Chile de US$ 3.282 millones, concentrando el 40,4% de la inversión de Asia. Su mayor participación está en sectores como energía, minería, servicios globales e industria alimentaria. InvestChile, por su parte, se encuentra apoyando 14 proyectos de empresas japonesas por más de US$1.300 millones.

