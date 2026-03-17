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    Multimillonario canadiense compra una parte de la revista británica The Economist

    El magnate Stephen Smith ingresará a la propiedad del semanal tras comprar la participación de la familia Rothschild en Economist Group.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Stephen Smith, un multimillonario canadiense, ingresará a la propiedad del grupo detrás del medio británico The Economist y en reemplazo de la familia Rothschild, que hoy es liderada por Lynn Forester.

    Según informó Bloomberg, Smith y su holding familiar, Smith Financial Corp., comprarán el 26,6% que tiene la familia Rothschild, su familia y su fundación familiar, en Economist Group.

    Smith cuenta con un patrimonio de US$ 6.900 millones, según Forbes. Una fortuna que se creó vía el negocio de las finanzas en áreas como las hipotecas, seguros, créditos y bancos.

    La agencia de noticias y análisis financiero dijo que la operación se confirmó vía representantes de las empresas en comunicados enviados por correo electrónico, pero que no se comunicó el precio de la operación. Además, el cierre de la compra estaría sujeto a “ciertas condiciones de cierre”.

    La operación se da en el contexto de que Smith estaba interesado en adquirir la participación y los Rothschild estaban intentando vender su participación como un proceso de “reestructuración a largo plazo de su cartera de inversiones”.

    De esta forma, Smith se suma al grupo de propietarios donde está la dinastía industrial italiana Agnelli, accionista mayoritario con el 43,4% de la propiedad, y a miembros de las familias británicas Schroder y Cadbury, propietaria de la empresa de alimentos del Reino Unido del mismo nombre.

    “Esta inversión refleja el pleno apoyo de Smith a la larga tradición de rigurosa independencia editorial de The Economist y garantizará que la estrategia y las operaciones de The Economist continúen sin cambios”, afirmó el portavoz de Smith en declaraciones consignadas por El País.

    La revista británica tiene 1,25 millones de suscriptores, según el informe anual de 2025 publicado en marzo del año pasado por el grupo, y emplea a 1.540 trabajadores en 26 países.

    Más sobre:NegociosThe Economist

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