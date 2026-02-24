SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Municipalidad de Concón aprueba anteproyecto de obras de Centro Puntamar en Hotel Punta Piqueros

    La Municipalidad de Concón aprobó el anteproyecto del Centro Puntamar en el Hotel Punta Piqueros, iniciativa de US$100 millones impulsada por las familias Urenda, Said y Bolocco. El proyecto avanza en su tramitación ambiental y judicial, mientras espera permisos definitivos para iniciar las obras.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    La Dirección de Obras de la Municipalidad de Concón, de la Región de Valparaíso, resolvió el 30 de enero aprobar el anteproyecto de obras de edificación del Centro Puntamar, iniciativa de propiedad de las familias Urenda, Said y Bolocco en el Hotel Punta Piqueros.

    Se trata de un nuevo hito para Inmobiliaria Punta Piqueros, sociedad que impulsa el proyecto que ahora considera la habilitación de oficinas, cocinas y restaurantes, con una inversión de US$9,3 millones, pero cuyo desembolso total asciende a casi US$100 millones.

    El Centro Puntamar es el proyecto que reformula la iniciativa original denominada Hotel Punta Piqueros, tras una serie de complicaciones ambientales, legales y administrativas que obstaculizaron su concreción.

    Según la resolución, a la que tuvo acceso Pulso, el anteproyecto de obra de edificación se ubica en el inmueble emplazado en Avenida Borgoño N°18.115, sector Borde Costero, Zona ZLM-2 del Plan Regulador Comunal.

    Según señalan cercanos a la inmobiliaria, el proyecto esta pasando ahora a una segunda de cuatro etapas necesarias para conseguir la recepción definitiva del edificio. El sábado se publicó en el Diario Oficial la aprobación, por mayoría, de parte del consejo municipal.

    El equipo de la inmobiliaria que lleva adelante la iniciativa es liderado por Alejandro Nash, jefe del proyecto, y Ambrosio García Huidobro, gerente general, quiene son asesorados por un equipo de abogados que se encarga de los asuntos corporativos, regulatorios y litigación: Juan Carlos Dörr, Felipe Rencoret, Ignacio Urrutia y Juan Carlos Manríquez.

    Futuro

    Aún con este último visto bueno, la inmobiliaria no puede todavía comenzar las obras definitivas de la iniciativa, pero sigue adelante con los trabajos de mantenimiento del edificio.

    En paralelo, ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una consulta de pertinencia en la que solicita conocer si debe o no someter la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

    En la inmobiliaria creen que los asuntos ambientales del proyecto están resueltos y que sólo restan dos temas que vendrían a ser clave: la obtención del permiso de recepción de obras y el cierre del litigio con los opositores del proyecto, encabezados por la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar y la Fundación Yarur Bascuñán.

    El 11 de febrero la Corte de Apelaciones de Valparaíso otorgó un plazo de 60 días más para que las partes logren un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto judicial.

    Se trata de la tercera vez que el tribunal de alzada porteño concede una prórroga de tiempo a las partes y las conversaciones, según entendidos en el tema, han ido avanzando por buen camino.

    Presentación al SEA

    Los sectores de cocinas y restaurantes se encuentran ya construidos. La habilitación de estos corresponde al acondicionamiento de las áreas de cocina y restaurantes existentes del proyecto original, los cuales continuarán emplazados en los mismos sectores previamente evaluados.

    “El centro se mantendrá operativo de lunes a domingo, entre las 08:00 a 01:00 horas, a excepción de días cuando se realicen eventos, en donde se podrá extender su operación”, detalló la inmobiliaria.

    La carga ocupacional del centro será de 998 personas y se estima una vida útil indefinida, consignó la presentación.

    Las oficinas operarán de lunes a viernes en horario laboral diurno, entre las 08:30 horas hasta alrededor de las 19:00 horas. “El perfil de los arrendatarios será un profesional que desarrolla su actividad de forma individual, concurriendo con otra persona (colega o asistente). Los oficinistas podrán acceder a un servicio adicional de gimnasio, spa y, eventualmente, piscina”, añadió el mismo documento.

    Según la presentación de la inmobiliaria, las obras del Centro Puntamar tomarán un plazo total de nueve meses. Las fases de construcción (especialidades y terminaciones) requerirán un lapso de tiempo de cinco meses, según el cronograma del proyecto.

    Más sobre:NegociosEmpresasAbogadosValparaísoHotelPunta Piqueros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oliver Tree anuncia presentación en Centro de eventos Blondie

    Cómo un cable submarino escaló a crisis diplomática: la cronología del conflicto que enfrenta a Chile con Estados Unidos

    Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina formado en China y que forma parte del círculo de Milei

    La batalla de Mega y CHV en Viña 2026 y cómo incluso ha generado un gallito entre los ejecutivos

    Quién es el exsuegro de Gyvens Laguerre: Fiscalía sostiene que el abogado pagó a sicario para asesinar a su cuñado

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña

    Lo más leído

    1.
    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China

    2.
    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    3.
    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Quién es el exsuegro de Gyvens Laguerre: Fiscalía sostiene que el abogado pagó a sicario para asesinar a su cuñado
    Chile

    Quién es el exsuegro de Gyvens Laguerre: Fiscalía sostiene que el abogado pagó a sicario para asesinar a su cuñado

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones
    Negocios

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis
    El Deportivo

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors

    Presidenta de México aborda la realización del Mundial en medio de la ola de violencia: “Están todas las garantías”

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina formado en China y que forma parte del círculo de Milei
    Mundo

    Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina formado en China y que forma parte del círculo de Milei

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio