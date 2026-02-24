Municipalidad de Concón aprueba anteproyecto de obras de Centro Puntamar en Hotel Punta Piqueros

La Dirección de Obras de la Municipalidad de Concón, de la Región de Valparaíso, resolvió el 30 de enero aprobar el anteproyecto de obras de edificación del Centro Puntamar, iniciativa de propiedad de las familias Urenda, Said y Bolocco en el Hotel Punta Piqueros.

Se trata de un nuevo hito para Inmobiliaria Punta Piqueros, sociedad que impulsa el proyecto que ahora considera la habilitación de oficinas, cocinas y restaurantes, con una inversión de US$9,3 millones, pero cuyo desembolso total asciende a casi US$100 millones.

El Centro Puntamar es el proyecto que reformula la iniciativa original denominada Hotel Punta Piqueros, tras una serie de complicaciones ambientales, legales y administrativas que obstaculizaron su concreción.

Según la resolución, a la que tuvo acceso Pulso, el anteproyecto de obra de edificación se ubica en el inmueble emplazado en Avenida Borgoño N°18.115, sector Borde Costero, Zona ZLM-2 del Plan Regulador Comunal.

Según señalan cercanos a la inmobiliaria, el proyecto esta pasando ahora a una segunda de cuatro etapas necesarias para conseguir la recepción definitiva del edificio. El sábado se publicó en el Diario Oficial la aprobación, por mayoría, de parte del consejo municipal.

El equipo de la inmobiliaria que lleva adelante la iniciativa es liderado por Alejandro Nash, jefe del proyecto, y Ambrosio García Huidobro, gerente general, quiene son asesorados por un equipo de abogados que se encarga de los asuntos corporativos, regulatorios y litigación: Juan Carlos Dörr, Felipe Rencoret, Ignacio Urrutia y Juan Carlos Manríquez.

Futuro

Aún con este último visto bueno, la inmobiliaria no puede todavía comenzar las obras definitivas de la iniciativa, pero sigue adelante con los trabajos de mantenimiento del edificio.

En paralelo, ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una consulta de pertinencia en la que solicita conocer si debe o no someter la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

En la inmobiliaria creen que los asuntos ambientales del proyecto están resueltos y que sólo restan dos temas que vendrían a ser clave: la obtención del permiso de recepción de obras y el cierre del litigio con los opositores del proyecto, encabezados por la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar y la Fundación Yarur Bascuñán.

El 11 de febrero la Corte de Apelaciones de Valparaíso otorgó un plazo de 60 días más para que las partes logren un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto judicial.

Se trata de la tercera vez que el tribunal de alzada porteño concede una prórroga de tiempo a las partes y las conversaciones, según entendidos en el tema, han ido avanzando por buen camino.

Presentación al SEA

Los sectores de cocinas y restaurantes se encuentran ya construidos. La habilitación de estos corresponde al acondicionamiento de las áreas de cocina y restaurantes existentes del proyecto original, los cuales continuarán emplazados en los mismos sectores previamente evaluados.

“El centro se mantendrá operativo de lunes a domingo, entre las 08:00 a 01:00 horas, a excepción de días cuando se realicen eventos, en donde se podrá extender su operación”, detalló la inmobiliaria.

La carga ocupacional del centro será de 998 personas y se estima una vida útil indefinida, consignó la presentación.

Las oficinas operarán de lunes a viernes en horario laboral diurno, entre las 08:30 horas hasta alrededor de las 19:00 horas. “El perfil de los arrendatarios será un profesional que desarrolla su actividad de forma individual, concurriendo con otra persona (colega o asistente). Los oficinistas podrán acceder a un servicio adicional de gimnasio, spa y, eventualmente, piscina”, añadió el mismo documento.

Según la presentación de la inmobiliaria, las obras del Centro Puntamar tomarán un plazo total de nueve meses. Las fases de construcción (especialidades y terminaciones) requerirán un lapso de tiempo de cinco meses, según el cronograma del proyecto.