Nicolás Eyzaguirre se suma a voces contra el quinto retiro: “Hay un problema para la gente más vulnerable muy serio”

El Congreso debate un posible nuevo retiro de fondos. El gobierno ha mostrado su rechazo a la iniciativa. Varias voces han puesto sobre la mesa los problemas que traería aprobar un proyecto como este. El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, también se mostró contrario a un quinto retiro debido a las implicancias económicas que tendría.

“El efecto sobre el mercado de capitales, para la gente que quiere comprar una casa, para las pymes que quieren un crédito el efecto del retiro es devastador. No es solo un problema de inflación, hay un problema para la gente más vulnerable muy serio”, dijo el exministro en Radio Cooperativa.

Y agregó que “el punto es bien de fondo porque en la medida en que insistas y vuelvas a insistir en que las cuentas de las AFP es mi plata y solo mi plata la gente va a aspirar a sacar esa plata, eso está escrito en tomos de teoría económica. Por eso los países desarrollados tienen sistemas de seguridad social donde con tus contribuciones adquieres el derecho a una pensión”.

Por último el exsecretario de Estado, indicó que “si creo que es una cuenta corriente a plazo, siempre voy a tener alternativas que en el corto plazo voy a creer que es mejor a esperar el día de mi pensión. Cuando se discute la reforma previsional, no es un problema de confiscar las cuentas, si no de no crear la ilusión a la gente de que es una cuenta de ahorro personal que la puedo sacar cuando quiera, sino la presión va a ser insostenible”.

En un seminario de BTG Pactual, los exministros de Hacienda, Ignacio Briones, Felipe Larraín y Rodrigo Valdés coincidieron en que es una medida negativa, y que el gobierno de Boric debe apostar por frenar un quinto retiro.

“Hay fuerzas que están promoviendo un retiro por el 100%. Eso es tremendamente irresponsable, eso es dinamitar la economía chilena, entendámoslo que esto es una bomba atómica”, dijo además en Radio Duna el exministro Briones.