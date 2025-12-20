SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    No tengo idea qué va a hacer el mercado, pero…

    Tomás CasanegraPor 
    Tomás Casanegra
    Cómo le fue a la bolsa en agosto JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    “No tengo idea qué va a hacer el mercado, pero sí sé qué haré yo si hace eso” es una antigua frase de Ben Graham poco apreciada por vendedores de proyecciones, pero sí por quienes nos ganamos la vida invirtiendo. Hace cinco años escribí una columna en este diario sobre Hábitat, empresa que mantengo hasta el día de hoy. Era un caso extremo de algo inusual que estaba viendo en la Bolsa local: el riesgo de perder plata permanentemente se había evaporado para algunos emisores.

    Hábitat, que en ese entonces operaba en Chile, Perú y Colombia, se encontraba a un precio tal que, si su negocio era inmediatamente sepultado en las tumbas chilenas, peruanas y colombianas del neoliberalismo, su valor mínimo de liquidación conformado por sus activos líquidos (caja y encaje) menos sus pasivos totales, era equivalente al valor de la compañía en Bolsa. En definitiva, era un “si sale cara, gano mucho; si sale sello, pierdo nada”. De hecho, como es de público conocimiento, salió cara, con lo que la inversión en Hábitat, considerando ganancia de capital, acciones crías recibidas por su operación internacional (AAISA) y dividendos, se ha multiplicado en estos años en 5 veces (8 veces reinvirtiendo en la compañía los dividendos recibidos).

    Es un caso extremo éste, pero no muy distinto a lo que hemos visto durante el gobierno actual en la Bolsa chilena en general. Una inversión en el IPSA hace cuatro años atrás, con el Presidente Boric recién electo y Constitución mamarracho en elaboración, se ha multiplicado en 2,4 veces (un 24% de retorno promedio anual). Para entender el porqué, vale la pena ir ocho años atrás. Durante los cuatro años del segundo gobierno del presidente Piñera (QEPD) el IPSA perdió más de un 20% de valor (-6% de retorno promedio anual). Ahora, si combinamos ambos períodos. Voilà. Tenemos un 8% de rentabilidad anual promedio desde 2017 hasta el día de hoy, un viejo conocido. En cualquier período bien largo de tiempo la Bolsa de cualquier país del mundo le va a ofrecer algo no muy distinto a ese 8% de retorno promedio anual.

    Las lecciones que aprendimos en estos años, si es que finalmente las aprendemos, no son distintas a las que siempre han sido y siempre serán en inversiones:

    1. Nuestra capacidad para proyectar el futuro es pésima (la de los expertos también), por lo que tomar decisiones de inversión en función de ello no hace sentido. Es más, soy un convencido de que la Bolsa se mueve más corrigiendo pésimas proyecciones pasadas que haciendo correctas proyecciones sobre el futuro.

    2. El fin del mundo ocurre sólo una vez, por lo que nunca es razonable apostar a ello. “Toda crisis pasada la vemos hoy como una oportunidad y toda crisis futura como un riesgo”, dice Morgan Housel, lo cual es al menos contradictorio.

    3. La única roca sobre la que nos podemos apoyar para evaluar la rentabilidad esperada y el riesgo asumido en una inversión es el precio pagado por ella. El precio pagado está escrito en una factura, no en proyecciones de Excel.

    4. “Cuando la posibilidad de perder plata me la quitan, todas las otras alternativas están perfectas para mí”, dice Joel Greenblatt. Es más, donde él más invierte (me too) no es donde “cree” que va a ganar más, sino donde sabe que no puede perder.

    5. Grandes oportunidades no aparecen cuando usted vea el futuro con optimismo, se encuentre psicológicamente listo para invertir y esté con plata que le sobra. El mercado no es tan acomodaticio así. Lo más probable es que aparezcan cuando usted, junto a todos los demás, esté en la situación inversa.

    6. Corolario obvio: no tengo idea qué va a hacer el mercado durante el gobierno del presidente Kast, pero…

    Más sobre:OpiniónColumna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India

    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    Asalto en Colina: seis sujetos armados irrumpen en vivienda, maniatan a adultos mayores y cometen abuso sexual

    Pablo García: “Hoy el principal riesgo para nuestro desempeño económico viene desde afuera de Chile”

    Shinkansen logra luz verde del Banco Central para ser cámara de pagos: “Chile no va a tener nada que envidiarle a Pix”

    AFP han retenido fondos de casi 130 mil deudores de pensiones de alimentos en un año por US$ 600 millones

    Lo más leído

    1.
    Nicolás Grau: “Me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos”

    Nicolás Grau: “Me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos”

    2.
    Pablo García: “Hoy el principal riesgo para nuestro desempeño económico viene desde afuera de Chile”

    Pablo García: “Hoy el principal riesgo para nuestro desempeño económico viene desde afuera de Chile”

    3.
    Contraloría anuncia “inédita” auditoría al acuerdo entre Codelco y SQM por el litio

    Contraloría anuncia “inédita” auditoría al acuerdo entre Codelco y SQM por el litio

    4.
    Marcel sobre la figura de Daza y su eventual llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    Marcel sobre la figura de Daza y su eventual llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 20 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 20 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Asalto en Colina: seis sujetos armados irrumpen en vivienda, maniatan a adultos mayores y cometen abuso sexual
    Chile

    Asalto en Colina: seis sujetos armados irrumpen en vivienda, maniatan a adultos mayores y cometen abuso sexual

    Temblor hoy, sábado 20 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Jaime Quintana: “La falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas y hacer un daño irreversible al sector”

    Pablo García: “Hoy el principal riesgo para nuestro desempeño económico viene desde afuera de Chile”
    Negocios

    Pablo García: “Hoy el principal riesgo para nuestro desempeño económico viene desde afuera de Chile”

    Shinkansen logra luz verde del Banco Central para ser cámara de pagos: “Chile no va a tener nada que envidiarle a Pix”

    AFP han retenido fondos de casi 130 mil deudores de pensiones de alimentos en un año por US$ 600 millones

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”
    Tendencias

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española
    El Deportivo

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española

    Entrevista con Ruy Barbosa: “Es un sueño ir al Dakar; lo pensaba desde chico, cuando pasaba por Chile”

    Valdivia remonta ante Los Leones y estira el suspenso en la final de la Liga Nacional de Básquetbol

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India
    Mundo

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India

    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad