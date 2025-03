“Nos van a pasar máquina”: El íntimo análisis de gremio de PMGD por los coletazos que dejó el apagón para el sector.

El apagón del 25 de febrero, que dejó sin suministro eléctrico desde Arica a Chiloé, traería consecuencias para los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Así lo revelan conversaciones que sostuvieron algunos socios de la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), en una sesión del comité de PMGD Utility de la entidad gremial, cuya grabación vía Zoom estuvo disponible en el canal de Youtube del gremio, a la que Pulso tuvo acceso.

La sesión, liderada por el director ejecutivo de Acesol, Darío Morales, contó con una breve explicación del apagón con los antecedentes conocidos hasta ese minuto, y tuvo como objetivo definir la estrategia a seguir para enfrentar desde el gremio el escenario comunicacional y político que se venía.

En la parte técnica de la explicación, Morales comentó que durante el apagón, tras la rápida caída de la frecuencia “por lo menos durante los primeros dos segundos los PMGD por norma deberían haber sido capaces de aguantar la inyección sin ningún problema”, pero reconoció que hasta ese momento no existían “datos de qué pasó con la frecuencia y en qué momento finalmente los PMGD se terminaron desconectando”.

Si bien el “efecto PMGD” en el apagón pudo estar relacionado únicamente a la propagación de la falla, la manera en cómo operan normalmente las centrales está siendo objeto de revisiones regulatorias. El gobierno mantuvo dos mesas técnicas durante 2024 para actualizar normas que regulan a los PMGD: los decretos supremos N°88 de 2019 y N°125 de 2017.

En eso, la norma de autodespacho es uno de los focos de conflicto que el segmento enfrenta en el sector -junto al precio estabilizado-, y varios actores buscan reformularla, incluido el Coordinador (ver nota relacionada).

En esa línea, el director ejecutivo de Acesol lanzó un ácido comentario ante la posibilidad de que el Coordinador defina cómo operan los PMGD. “Uno podría ser bastante irónico en esto diciendo que si el Coordinador no es capaz de coordinar las 340 centrales de gran escala que tiene a su cargo, menos va a poder ser capaz de coordinar si le agregamos 740 que son las centrales de generación de PMGD”, espetó.

Con todo, Morales reconoció en su análisis que el apagón del 25 de febrero “tiene como consecuencia que, inevitablemente algunas voces que son más críticas de los PMGD, buscan también establecer, o dar la sensación de que estos 3 GW de PMGD que están ahí, sin monitoreo y sin capacidad de despacho y sin visibilidad por parte del Coordinador, de alguna forma también fueron responsables del colapso del sistema”.

Y aunque enfatizó que “a mí por supuesto me genera algunas dudas técnicas bastante razonables de que eso haya sido así”, admite que “nunca vamos a poder descartar nada hasta no tener la investigación”.

La conversación con los socios buscaba acordar estrategias y cursos de acción político comunicacionales, para ver cómo enfrentaría el gremio las críticas hacia el segmento PMGD. Así, planteó que “en un ambiente como el que estamos donde todo el mundo está tratando de deshacerse de las responsabilidades”, y entre ellos menciona al Coordinador, apuntó a la necesidad de contar con asesorías que apoyen la lucha gremial por mantener el esquema regulatorio actual del sector.

“Probablemente el tema del 2025 va a ser el autodespacho. Esto va a ser aprovechado por aquellas personas que quieren eliminar el autodespacho de los PMGD, y nosotros tenemos que ver cómo poder hacer frente a estas materias”, les dijo a los asistentes.

La mirada de los socios

Allí surgieron voces como la de Matías Cox, actual gerente de Asuntos Regulatorios en Grenergy, pero que durante el debate del subsidio eléctrico, fungía como director ejecutivo de otro gremio de empresas PMGD, la asociación gremial GPM. De manera clara, Cox afirma que “efectivamente el tener 3.000 megas que están invisibles para efectos de operación (...) pone una presión en la discusión que viene ahora respecto al (decreto) 125 respecto a: uno, el tema de los recortes, y segundo, respecto al autodespacho”.

Cox empujó así la idea de contar con asesorías, calificando el escenario como un “problema que se nos viene, y no es que podamos esperar y no hacer nada. (...) Acesol podría no tener posición respecto a los reglamentos, pero creo que en esos reglamentos nos van a pasar máquina, lo más probable”, advirtió.

La posición de Cox se vio respaldada por Emilio Pellegrini Munita, gerente general de DE Capital. “Estamos en un ambiente totalmente politizado, entonces si estamos jugando en la arena política tenemos que tener esa visión, porque sino vamos a salir mal parados”, explicó.

Allí Morales explicitó la solicitud a los socios de “contribuir con el financiamiento de una empresa de comunicación política”, señalando que contaba con una cotización “por un monto importante” y que la agrupación no contaba con todos los recursos.

En eso, Pellegrini destacó “el aporte” de la agencia que su firma tenía contratada durante la discusión del subsidio eléctrico. Aunque no las mencionó, para la intensa campaña para evitar financiar la ampliación del beneficio con rentas de los PMGD, la firma contó con el apoyo de Extend (ligada a Marilú y Pilar Velasco).

“La labor que hizo la agencia que trabajó con nosotros hizo la diferencia para que esto se rechazara. Nos llevó a nosotros a conversaciones con los parlamentarios, que fueron los que movieron el rechazo, Incluyendo parlamentarios comunistas, de centro y de derecha que estaban hasta confundidos”, graficó Pellegrini.