    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    La isapre ahora anunció un pago anticipado por $4.457 millones, que permitirá dejar saldada la deuda del 50% de los contratos de salud asociados a restituciones originadas por el fallo de la Suprema sobre tabla de factores.

    Mariana Marusic 
    El Congreso aprobó en la ley corta de isapres que dichas compañías tendrían un plazo de 13 años como máximo para restituir a los usuarios los montos correspondientes para implementar el fallo de la Corte Suprema, que ordena aplicar la nueva Tabla Única de Factores (TUF) y devolver los eventuales cobros en exceso.

    Sin embargo, algunas isapres han adelantado los pagos a sus afiliados. En ese sentido, Nueva Masvida anunció esta semana que el próximo mes, en enero de 2026, habrá pagado la deuda total asociada a la Tabla Única de Factores (TFU) al 50% de sus afiliados y exafiliados.

    Esto, gracias a que iniciaron un proceso de pago anticipado que considera una inversión de $4.457 millones. Este monto se suma a los más de $10.500 millones ya pagados por la isapre durante 2025.

    Hace un año, en enero de 2025, la isapre ya había realizado un primer pago anticipado, restituyendo íntegramente la deuda al 34% de la cartera con derecho a restitución, correspondiente a 19.775 contratos de salud.

    Con este nuevo prepago, que permitirá saldar 8.841 contratos adicionales, Nueva Masvida informó que se alcanzará el pago total de la mitad de los contratos originalmente asociados a restituciones por la TFU.

    La isapre comunicó que los recursos serán disponibilizados durante enero de 2026 en la cuenta 2 de excedentes de cada contrato, habilitada exclusivamente para la recepción de estos pagos.

    ”Esta iniciativa forma parte de un proceso más amplio, orientado a seguir avanzando en pagos anticipados en la medida que las condiciones financieras lo permitan. Los eventuales resultados positivos que se generen en el futuro serán destinados a este mismo propósito, con el objetivo de beneficiar al mayor número posible de personas”, señaló la empresa mediante un comunicado.

    “Este es un compromiso concreto con nuestros afiliados y exafiliados. Destinar $4.457 millones para alcanzar el pago total de la deuda al 50% de la cartera asociada a la TFU refleja nuestra decisión de poner a las personas en el centro de nuestras decisiones y de priorizar permanentemente la mejora de nuestros servicios”, señaló Aldo Corradossi, gerente general de Nueva Masvida.

