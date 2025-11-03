Nuevo proyecto de almacenamiento energético recién aprobado se instalará en Buin: Inversión supera los US$200 millones
La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana aprobó un proyecto de almacenamiento energético y una línea de transmisión de la compañía Flexen. La iniciativa estima una potencia total de 333 MW con una capacidad de hasta 1.480 MW.
Un nuevo proyecto de almacenamiento obtuvo luz verde en Buin. La compañía Flexen recibió el visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana a su iniciativa de almacenamiento y línea de transmisión que presentó en diciembre de 2024.
El objetivo del proyecto -que ahora cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA)- es almacenar energía generada durante el día -principalmente entregada por centrales fotovoltaicas-, y posteriormente reinyectarla a la red nacional cuando exista mayor demanda energética, entre la tarde y la noche.
La iniciativa alcanza una inversión de US$225 millones, y tendrá una potencia total de 333 MW con una capacidad de hasta 1.480 MW. La iniciativa se localizará en un camino rural interno de la ruta G-45, en un terreno de unas 6 hectáreas. Flexen estima que la fase de construcción se extienda por un año y opere durante 25.
De acuerdo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para el almacenamiento el proyecto contempla equipamiento de tipo modular, inversores y centros de transformación.
Respecto de la interconexión con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la firma proyecta la construcción de una subestación elevadora y una línea de transmisión de 380 metros, la que permitirá la vinculación del proyecto con la subestación Maipo.
