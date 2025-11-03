Nuevo proyecto de almacenamiento energético recién aprobado se instalará en Buin: Inversión supera los US$200 millones

Un nuevo proyecto de almacenamiento obtuvo luz verde en Buin. La compañía Flexen recibió el visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana a su iniciativa de almacenamiento y línea de transmisión que presentó en diciembre de 2024.

El objetivo del proyecto -que ahora cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA)- es almacenar energía generada durante el día -principalmente entregada por centrales fotovoltaicas-, y posteriormente reinyectarla a la red nacional cuando exista mayor demanda energética, entre la tarde y la noche.

La iniciativa alcanza una inversión de US$225 millones, y tendrá una potencia total de 333 MW con una capacidad de hasta 1.480 MW. La iniciativa se localizará en un camino rural interno de la ruta G-45, en un terreno de unas 6 hectáreas. Flexen estima que la fase de construcción se extienda por un año y opere durante 25.

De acuerdo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para el almacenamiento el proyecto contempla equipamiento de tipo modular, inversores y centros de transformación.

Respecto de la interconexión con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la firma proyecta la construcción de una subestación elevadora y una línea de transmisión de 380 metros, la que permitirá la vinculación del proyecto con la subestación Maipo.