Número de empresas exportadoras llega a un nivel sin precedentes en el periodo enero octubre, pese a los aranceles

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) reportó este lunes que entre enero y octubre de 2025 el número de empresas exportadoras en el país alcanzó un nivel sin precedentes, pese a un contexto marcado por la incertidumbre en torno a los aranceles.

De acuerdo al Informe Comercial Mensual elaborado por ese organismo con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas, en los primeros diez meses del año, un total de 8.134 empresas realizaron envíos al exterior, lo que significó un aumento del 2,6% respecto del mismo período de 2024.

Cuántas empresas exportadoras hay en el país. En la imagen, Donald Trump en el anuncio sobre los aranceles. BRENDAN SMIALOWSKI

El sector de la manufactura exhibió el mayor número de empresas exportadoras en ese lapso, con 4.925. Le siguieron los sectores agropecuarios (1.712), servicios (1.055), vinos (374), pesca y acuicultura (338), forestal (303) y la minería (245).

Por tamaño de empresa, 3.262 de estas son pyme, 504 son microempresas, mientras que 3.026 son grandes firmas.

“A pesar del desafiante contexto internacional, las cifras confirman que Chile está ampliando su base exportadora e impulsando no solo la minería, sino también los alimentos, la fruticultura, la industria y los servicios”, dijo la subsecretaria de la Subrei, Claudia Sanhueza.

Cuántas empresas exportadoras hay en el país. En la imagen, la subsecretaria Claudia Sanhueza

La autoridad destacó que “son miles de emprendedores y emprendedoras, pyme y grandes empresas en todas las regiones de Chile que han encontrado en los mercados internacionales una oportunidad real de crecer.

“Eso se traduce en más empleo, más inversión y más desarrollo a lo largo del país”, sostuvo Sanhueza.