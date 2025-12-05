Nutrisco, del grupo Angelini, decide volver a procesar pescado congelado en planta de Coquimbo

Tras una visita en terreno del directorio de Orizon, empresa de la unidad de negocio Seafood de Nutrisco, tomó la decisión de modernizar su planta de Coquimbo para que pueda volver a procesar pescado congelado para consumo humano, las instalaciones donde nació hace 70 años la tradicional marca de jurel San José.

El proyecto, de la empresa perteneciente al grupo Angelini, considera una inversión aproximada de US$5 millones, distribuidos en dos etapas.

En una primera fase, la unidad de negocio Seafood de Nutrisco habilitará un área de selección de materia prima para separar el pescado apto para consumo humano del destinado a harina y aceite, derivando el proceso de congelación a un tercero mediante un esquema de maquila.

En una segunda fase, se avanzará en una planta de congelados con túneles estáticos y empaque manual, lo que permitiría congelar cerca de ocho mil toneladas anuales de jurel, destinadas al mercado nacional como a la exportación.

En un comunicado la empresa señaló que estima que en fase de plena operación, se generarán 245 plazas laborales para la zona, además de nuevas oportunidades para servicios contratistas y proveedores locales.

El gerente de la unidad de negocio Seafood de Nutrisco, Fernando Ayala, destacó que “esta planta tiene un valor muy significativo para Orizon y para la región, porque el Jurel San José nació precisamente aquí, en Coquimbo. Volver a producir consumo humano en esta zona es, de alguna manera, volver a nuestras raíces, fortaleciendo el trabajo de los pescadores artesanales y agregar valor donde todo comenzó.”

Además la empresa indicó que se está estudiando apoyar a la flota artesanal regional que abastece de recursos a la planta de Coquimbo, con sistemas de refrigeración y recirculación de agua de mar refrigerada, para que puedan seguir creciendo en sus negocios al tener el equipamiento para transportar pescado fresco para consumo humano.