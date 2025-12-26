SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Oficinas Clase A cierran 2025 con vacancia a la baja, gracias a zonas de El Golf y Nueva Las Condes

    Pese a que este año ingresó al stock un volumen importante de m2, al vacancia se redujo hasta un 9,2% de acuerdo al último informe de Cushman & Wakefield.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    El mercado de oficinas premium brilló este 2025. El último estudio del año de la firma de servicios inmobiliarios Cushman & Wakefield mostró que los activos Clase A cerraron diciembre con un desempeño favorable, marcado por una mejora sostenida de los niveles de ocupación, y una reducción progresiva de la vacancia.

    El documento apunta a que la vacancia termina el año en 9,2%, un punto porcentual menos de lo que se registró al final del 2024, impulsado principalmente por un buen desempeño de Nueva Las Condes y El Golf.

    Rosario Meneses, subgerente de investigación de mercados de Cushman & Wakefield, señaló: “El balance del año se explica por una combinación de crecimiento empresarial, procesos de relocalización hacia activos de mayor estándar y una administración más cautelosa de la nueva oferta, lo que permitió consolidar un mercado más competitivo y resiliente, acompañado de una tendencia al alza en los valores de arriendo”.

    Tal como menciona la ejecutiva, los valores de arriendo mantuvieron una tendencia alcista, alcanzando un valor de O,54 UF por m2, un 10% más que las 0,49 UF por m2 de 2024. Medido en dólares, el precio de arriendo evidencia un incremento al cierre del año, alcanzando 23,49 USD/m2, impulsado por la depreciación del tipo de cambio, ubicándose entre los niveles más altos observados desde 2017.

    Los precios más baratos se observaron en Santiago Centro con 0,33 UF por m2 y Estoril con 0,42 UF por m2. Por el contrario, los más altos estuvieron en Nueva Providencia con 0,65 UF por m2 y Apoquindo con 0,60 UF por m2

    Nueva oferta

    El buen desempeño de la vacancia en el mercado premium se da a pesar de que la entrada al mercado de una superficie importante al stock. En 2025, el ingreso de nuevos proyectos superó el promedio histórico observado desde 2015 (excluyendo los años de pandemia) alcanzando un volumen 43,8% superior al promedio de 51.800 metros cuadrados.

    Durante el 2025 ingresaron al mercado casi 75 mil m2, de los cuales una parte significativa fue absorbida. Este volumen corresponde principalmente a los proyectos Costanera Center (High Rise), MUT Torre 4, Almirante Pastene y, más recientemente, Urbana Center Apoquindo que aportó poco más de 22 mil metros cuadrados.

    El ingreso de este último durante los últimos meses del 2025 afectó la vacancia del submercado de Apoquindo, cuya disponibilidad aumentó de 4% a principios de año, a un 10% al cerrar diciembre.

    En cambio, los ingresos de superficie en el submercados de Nueva Las Condes no generaron un impacto negativo, puesto que el sector, al igual que El Golf, destacan por una alta ocupación de sus activos premium, con menos de un 4% de vacancia en cada uno de estos sectores. Adicionalmente, Santiago Centro también resaltó durante el 2025, puesto que redujo su disponibilidad a la mitad. A principios de año mantenía una vacancia de 20%, y ahora cierra diciembre con una tasa a un 10%.

    Cushman & Wakefield señala que “una proporción significativa de los m2 incorporados durante el año fue absorbida por el mercado, lo que permitió evitar escenarios de sobreoferta y reforzar la solidez y competitividad del sector”. Durante el año, Santiago Centro aportó 22.463 m2 de absorción neta, mientras que El Golf y Apoquindo, en conjunto, sumaron 27.505 m2, confirmando el dinamismo de estas zonas y el repunte de áreas históricamente más desafiadas en la ocupación.

    A nivel anual, el mercado cerró con una absorción neta total de 74.952 m2, lo que refleja una demanda claramente positiva y equivalente a nueve veces el volumen registrado el año anterior.

    Proyección 2026

    Para el próximo año se estiman que el ingreso de superficie al mercado se ralentizará. De acuerdo a los registros de la empresa de servicios inmobiliarios, ingresarán en 2026 aproximadamente 50 mil m2. Estos se repartes principalmente en dos proyectos: el Hub Manquehue, y las oficinas de Parque Arauco. Adicionalmente, también se sumarán al stock la última recepción de m2 en la Gran Torre Costanera, y el remanente de la torre 4 del MUT.

    En total hay cerca de 100 mil m2 en construcción actualmente, de los cuales 79 mil están en Nueva Las Condes y 20 mil en Nueva Providencia.

    “En los años posteriores se consideran los desarrollos Nativa y Campus Santander, este último destinado a uso propio. Por su parte, los proyectos Puerta Las Condes y Madagascar se mantienen en estado de pausa hasta nuevo aviso. a la espera de la incorporación de nuevos desarrolladores, pese a contar con anteproyectos aprobados“, sostiene el informe.

    Entre 2027 y 2029 se han contabilizado 49 mil m2 que podrían entrar en stock, mientras que hay un 133 mil m2 en etapas de propuesta en los submercados de Nueva Las Condes, Apoquindo, Providencia y Nueva Providencia.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioOficinas PremiumEmpresasCushman & WakefieldOficinas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Santa Claus Rally 2025: ¿Habrá regalo de Navidad para Wall Street?

    Raúl Leiva dice esperar que el PS “juegue un rol articulador” en la izquierda cuando pase a ser oposición

    Cómo fue el megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía

    Dos carabineros lesionados tras accidente de tránsito entre patrulla policial y bus RED

    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán

    Por qué Estados Unidos atacó objetivos de ISIS en Nigeria, según Trump

    Lo más leído

    1.
    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    2.
    Mayor planta desalinizadora suspende su tramitación ambiental hasta febrero de 2026 para estudiar a chinchilla lanígera

    Mayor planta desalinizadora suspende su tramitación ambiental hasta febrero de 2026 para estudiar a chinchilla lanígera

    3.
    Los números de Virgin Mobile en Chile, cuya firma dueña sería una de las interesadas en Telefónica

    Los números de Virgin Mobile en Chile, cuya firma dueña sería una de las interesadas en Telefónica

    4.
    Reforma previsional: los dos nuevos beneficios que se pagarán desde enero a más de 1 millón de actuales pensionados

    Reforma previsional: los dos nuevos beneficios que se pagarán desde enero a más de 1 millón de actuales pensionados

    5.
    Codelco y SQM definen el directorio que tendrá la mayor empresa del litio de Chile

    Codelco y SQM definen el directorio que tendrá la mayor empresa del litio de Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    Raúl Leiva dice esperar que el PS “juegue un rol articulador” en la izquierda cuando pase a ser oposición
    Chile

    Raúl Leiva dice esperar que el PS “juegue un rol articulador” en la izquierda cuando pase a ser oposición

    Dos carabineros lesionados tras accidente de tránsito entre patrulla policial y bus RED

    Más de 400 personas evacuadas y dos viviendas destruidas ha dejado incendio en Pichidegua

    Santa Claus Rally 2025: ¿Habrá regalo de Navidad para Wall Street?
    Negocios

    Santa Claus Rally 2025: ¿Habrá regalo de Navidad para Wall Street?

    Nvidia realiza la mayor adquisición de su historia con compra de activos de Groq

    Compras públicas por trato directo caen 23% en 2025 tras cambio a la ley

    Cómo fue el megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía
    Tendencias

    Cómo fue el megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía

    Por qué Estados Unidos atacó objetivos de ISIS en Nigeria, según Trump

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Las razones de Fernando Ortiz y Colo Colo que explican la cesión de Manley Clerveaux a la Primera B
    El Deportivo

    Las razones de Fernando Ortiz y Colo Colo que explican la cesión de Manley Clerveaux a la Primera B

    El difícil presente del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo que pone en duda la continuidad de Matías Almeyda

    La tajante reacción del padre de Carlos Alcaraz al quiebre con Juan Carlos Ferrero

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido
    Cultura y entretención

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán
    Mundo

    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán

    Muerte de líder de grupo ruso de extrema derecha que combatía en Ucrania inflama el ultranacionalismo

    Kim Jong Un ordena aumentar la producción de misiles en Corea del Norte en 2026

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación