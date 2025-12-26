Oficinas Clase A cierran 2025 con vacancia a la baja, gracias a zonas de El Golf y Nueva Las Condes

El mercado de oficinas premium brilló este 2025. El último estudio del año de la firma de servicios inmobiliarios Cushman & Wakefield mostró que los activos Clase A cerraron diciembre con un desempeño favorable, marcado por una mejora sostenida de los niveles de ocupación, y una reducción progresiva de la vacancia.

El documento apunta a que la vacancia termina el año en 9,2%, un punto porcentual menos de lo que se registró al final del 2024, impulsado principalmente por un buen desempeño de Nueva Las Condes y El Golf.

Rosario Meneses, subgerente de investigación de mercados de Cushman & Wakefield, señaló: “El balance del año se explica por una combinación de crecimiento empresarial, procesos de relocalización hacia activos de mayor estándar y una administración más cautelosa de la nueva oferta, lo que permitió consolidar un mercado más competitivo y resiliente, acompañado de una tendencia al alza en los valores de arriendo”.

Tal como menciona la ejecutiva, los valores de arriendo mantuvieron una tendencia alcista, alcanzando un valor de O,54 UF por m2, un 10% más que las 0,49 UF por m2 de 2024. Medido en dólares, el precio de arriendo evidencia un incremento al cierre del año, alcanzando 23,49 USD/m2, impulsado por la depreciación del tipo de cambio, ubicándose entre los niveles más altos observados desde 2017.

Los precios más baratos se observaron en Santiago Centro con 0,33 UF por m2 y Estoril con 0,42 UF por m2. Por el contrario, los más altos estuvieron en Nueva Providencia con 0,65 UF por m2 y Apoquindo con 0,60 UF por m2

Nueva oferta

El buen desempeño de la vacancia en el mercado premium se da a pesar de que la entrada al mercado de una superficie importante al stock. En 2025, el ingreso de nuevos proyectos superó el promedio histórico observado desde 2015 (excluyendo los años de pandemia) alcanzando un volumen 43,8% superior al promedio de 51.800 metros cuadrados.

Durante el 2025 ingresaron al mercado casi 75 mil m2, de los cuales una parte significativa fue absorbida. Este volumen corresponde principalmente a los proyectos Costanera Center (High Rise), MUT Torre 4, Almirante Pastene y, más recientemente, Urbana Center Apoquindo que aportó poco más de 22 mil metros cuadrados.

El ingreso de este último durante los últimos meses del 2025 afectó la vacancia del submercado de Apoquindo, cuya disponibilidad aumentó de 4% a principios de año, a un 10% al cerrar diciembre.

En cambio, los ingresos de superficie en el submercados de Nueva Las Condes no generaron un impacto negativo, puesto que el sector, al igual que El Golf, destacan por una alta ocupación de sus activos premium, con menos de un 4% de vacancia en cada uno de estos sectores. Adicionalmente, Santiago Centro también resaltó durante el 2025, puesto que redujo su disponibilidad a la mitad. A principios de año mantenía una vacancia de 20%, y ahora cierra diciembre con una tasa a un 10%.

Cushman & Wakefield señala que “una proporción significativa de los m2 incorporados durante el año fue absorbida por el mercado, lo que permitió evitar escenarios de sobreoferta y reforzar la solidez y competitividad del sector”. Durante el año, Santiago Centro aportó 22.463 m2 de absorción neta, mientras que El Golf y Apoquindo, en conjunto, sumaron 27.505 m2, confirmando el dinamismo de estas zonas y el repunte de áreas históricamente más desafiadas en la ocupación.

A nivel anual, el mercado cerró con una absorción neta total de 74.952 m2, lo que refleja una demanda claramente positiva y equivalente a nueve veces el volumen registrado el año anterior.

Proyección 2026

Para el próximo año se estiman que el ingreso de superficie al mercado se ralentizará. De acuerdo a los registros de la empresa de servicios inmobiliarios, ingresarán en 2026 aproximadamente 50 mil m2. Estos se repartes principalmente en dos proyectos: el Hub Manquehue, y las oficinas de Parque Arauco. Adicionalmente, también se sumarán al stock la última recepción de m2 en la Gran Torre Costanera, y el remanente de la torre 4 del MUT.

En total hay cerca de 100 mil m2 en construcción actualmente, de los cuales 79 mil están en Nueva Las Condes y 20 mil en Nueva Providencia.

“En los años posteriores se consideran los desarrollos Nativa y Campus Santander, este último destinado a uso propio. Por su parte, los proyectos Puerta Las Condes y Madagascar se mantienen en estado de pausa hasta nuevo aviso. a la espera de la incorporación de nuevos desarrolladores, pese a contar con anteproyectos aprobados“, sostiene el informe.

Entre 2027 y 2029 se han contabilizado 49 mil m2 que podrían entrar en stock, mientras que hay un 133 mil m2 en etapas de propuesta en los submercados de Nueva Las Condes, Apoquindo, Providencia y Nueva Providencia.