Oro Blanco vuelve a comprar acciones de SQM

Oro Blanco, sociedad ligada a Julio Ponce, volvió a comprar acciones de la serie B de SQM. Este martes compró 0,08% de la propiedad a un valor promedio de $63.070 y este jueves compró más.

El martes pasado compró 237.951 acciones de la firma y pagó $15.000 millones. Ahora, según informó esta jornada la Bolsa de Comercio de Santiago en un hecho esencial, Oro Blanco compró $36.365 millones por un 0,19% de la propiedad de la firma.

La operación, realizada este jueves e informada durante este viernes, consideró 569.251 acciones y a un valor promedio de $63.882. En dicha jornada, la acción de SQM cerró con una baja de 0,93% a un valor de $64.000 la acción, con un máximo de $65.089 y un mínimo de $63.500, según datos de Investing.

La operación se da en una semana marcada por la baja de la acción en medio de las tensiones que llegaron a los mercados por motivo del conflicto en el Medio Oriente y también está el proceso de reestructuración de las Cascadas del grupo Pampa, que según la última memoria de SQM controla un 26% de la sociedad.

La acción de SQM cerró en la Bolsa de Santiago en $64.900, con un alza de 1,55% respecto al cierre de este jueves y una baja de un 1,98% en el balance de la semana. Durante la semana anterior, los papeles de SQM subieron un 4,76%.