Otra ronda de despidos masivos: Amazon recortará 16.000 empleos en todo el mundo

En octubre pasado, Amazon despedía a 14.000 empleados corporativos y este miércoles anunció otro recorte masivo. El gigante del comercio electrónico anunció que reducirá su plantilla en 16.000 personas.

La reducción de su plantilla se da en el contexto de disminuir la nómina de trabajadores. Esto luego de las mayores contrataciones que se realizaron durante la pandemia, gracias a que el comercio online se disparó por motivo de las restricciones de movimiento y por el mayor uso de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones.

Según informó en su momento Reuters, los despidos van en el contexto de que el objetivo de Amazon es recortar alrededor de 30.000 puestos corporativos, afectando a áreas como Amazon Web Services, minoristas, Prime Video y departamentos de recursos humanos.

“Mientras implementamos estos cambios, también seguiremos contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas cruciales para nuestro futuro. Aún estamos en las primeras etapas de desarrollo de cada uno de nuestros negocios y tenemos un gran potencial por delante”, dijo Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon en el canal de la empresa.

Mientras que, de cara al plan de futuros recortes, Galetti dijo que “algunos de ustedes se preguntarán si este es el comienzo de un nuevo ritmo, donde anunciamos grandes reducciones cada pocos meses. Ese no es nuestro plan. Pero, como siempre, cada equipo seguirá evaluando la propiedad, la velocidad y la capacidad de innovación para los clientes, y realizará los ajustes necesarios. Esto nunca ha sido tan importante como ahora en un mundo que cambia más rápido que nunca”.

Ante este contexto, Reuters destacó que “los 30.000 empleos representarían una pequeña parte de los 1,58 millones de empleados de Amazon, pero casi el 10% de la fuerza laboral corporativa de la empresa. La mayoría de los trabajadores de Amazon trabajan en centros logísticos y almacenes”.