SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Otra ronda de despidos masivos: Amazon recortará 16.000 empleos en todo el mundo

    En octubre pasado, el gigante del comercio electrónico había recordado 14.000 puestos de trabajo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Stephane Mahe

    En octubre pasado, Amazon despedía a 14.000 empleados corporativos y este miércoles anunció otro recorte masivo. El gigante del comercio electrónico anunció que reducirá su plantilla en 16.000 personas.

    La reducción de su plantilla se da en el contexto de disminuir la nómina de trabajadores. Esto luego de las mayores contrataciones que se realizaron durante la pandemia, gracias a que el comercio online se disparó por motivo de las restricciones de movimiento y por el mayor uso de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones.

    Según informó en su momento Reuters, los despidos van en el contexto de que el objetivo de Amazon es recortar alrededor de 30.000 puestos corporativos, afectando a áreas como Amazon Web Services, minoristas, Prime Video y departamentos de recursos humanos.

    “Mientras implementamos estos cambios, también seguiremos contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas cruciales para nuestro futuro. Aún estamos en las primeras etapas de desarrollo de cada uno de nuestros negocios y tenemos un gran potencial por delante”, dijo Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon en el canal de la empresa.

    Mientras que, de cara al plan de futuros recortes, Galetti dijo que “algunos de ustedes se preguntarán si este es el comienzo de un nuevo ritmo, donde anunciamos grandes reducciones cada pocos meses. Ese no es nuestro plan. Pero, como siempre, cada equipo seguirá evaluando la propiedad, la velocidad y la capacidad de innovación para los clientes, y realizará los ajustes necesarios. Esto nunca ha sido tan importante como ahora en un mundo que cambia más rápido que nunca”.

    Ante este contexto, Reuters destacó que “los 30.000 empleos representarían una pequeña parte de los 1,58 millones de empleados de Amazon, pero casi el 10% de la fuerza laboral corporativa de la empresa. La mayoría de los trabajadores de Amazon trabajan en centros logísticos y almacenes”.

    Más sobre:EmpresasEmpleoAmazon

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo arremete contra la UDI por “frenar” proyecto de sala cuna universal y apunta a “señal confusa” de Kast

    Choque de buses en Maipú deja al menos 12 heridos

    La Junta de la Paz creada por Trump confirma 27 miembros fundadores con la reciente incorporación de El Salvador

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados

    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores

    Lo más leído

    1.
    Diputados presentan proyecto de ley para reducir la cantidad de trabajadores extranjeros por empresa

    Diputados presentan proyecto de ley para reducir la cantidad de trabajadores extranjeros por empresa

    2.
    Tras 3 años de negociación, Chile y Perú alcanzan acuerdo para duplicar frecuencia de vuelos

    Tras 3 años de negociación, Chile y Perú alcanzan acuerdo para duplicar frecuencia de vuelos

    3.
    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”

    4.
    Codelco y SQM ganan la batalla final: Corte Suprema rechaza el reclamo de china Tianqi

    Codelco y SQM ganan la batalla final: Corte Suprema rechaza el reclamo de china Tianqi

    5.
    Familia Del Río vende cerca de $65.100 millones en acciones de Falabella durante la misma jornada en que vendió Bethia

    Familia Del Río vende cerca de $65.100 millones en acciones de Falabella durante la misma jornada en que vendió Bethia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 28 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 28 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Temblor hoy, miércoles 28 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 28 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vallejo arremete contra la UDI por “frenar” proyecto de sala cuna universal y apunta a “señal confusa” de Kast

    Choque de buses en Maipú deja al menos 12 heridos

    Otra ronda de despidos masivos: Amazon recortará 16.000 empleos en todo el mundo
    Negocios

    Otra ronda de despidos masivos: Amazon recortará 16.000 empleos en todo el mundo

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa menos inflación en el corto plazo

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur
    Tendencias

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Con capacidad para 101 mil personas: River Plate anuncia una nueva ampliación del Monumental
    El Deportivo

    Con capacidad para 101 mil personas: River Plate anuncia una nueva ampliación del Monumental

    La drástica decisión de Colo Colo sobre la situación de Cristián Zavala

    Se alistan para recibir a Barcelona: zoom al juego de Elche, el nuevo equipo de Lucas Cepeda

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío
    Cultura y entretención

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke

    La Junta de la Paz creada por Trump confirma 27 miembros fundadores con la reciente incorporación de El Salvador
    Mundo

    La Junta de la Paz creada por Trump confirma 27 miembros fundadores con la reciente incorporación de El Salvador

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

    Efecto Groenlandia: Cómo se prepara la OTAN para una eventual guerra por el Ártico

    Cuando los hombres cuidan
    Paula

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura