Otra señal de deterioro del mercado laboral: Número de cotizantes en AFP disminuye por segundo mes consecutivo

En enero de este año, por primera vez desde que hay registro, los cotizantes de AFP superaron los 6 millones. Pero ese récord se fue rápidamente. En febrero de este año los cotizantes de AFP marcaron la primera caída interanual en dos años, retrocediendo 0,4% en relación a igual mes de 2022, hasta los 5.885.841. Y en marzo nuevamente bajó el número de personas que cotizó en una AFP: disminuyeron 1,08% año contra año hasta los 5.883.065, esto es una baja de 64.206 cotizantes en doce meses. En relación a la cifra de enero, la cifra de marzo es 2,46% más baja y equivale a 148 mil cotizantes menos.

De esta manera, tras dos años en que el número de trabajadores que cotizó para su pensión no marcó ninguna baja interanual, ahora encadenan dos meses consecutivos de descensos en doce meses.

Lo que refleja este indicador es justamente lo que está ocurriendo con las personas que tienen un empleo formal remunerado, ya que ellos son los que están obligados a cotizar en el sistema. El número de cotizantes en AFP del mes de marzo corresponde a aquellos trabajadores que devengaron sus remuneraciones en el mes de febrero, y considera a afiliados activos y un pequeño número de afiliados voluntarios, dependientes e independientes.

Al considerar los cotizantes dependientes e independientes, se obtiene una baja de 1,08% interanual en marzo, alcanzando los 5.882.292 cotizantes (donde 5.820.456 son dependientes y 61.836 son independientes). Los afiliados voluntarios en marzo fueron 773, un 25,4% menos que un año atrás.

El director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, explica que esto “se debe a que la actividad económica lleva dos trimestres consecutivos de caída interanual. Esto implica que se producen menos bienes y servicios que hace un año atrás, lo que se traduce en menores necesidades de contratación. Los cotizantes dependientes de AFP, que permiten aproximar la situación del empleo dependiente formal, cayeron 0,9% interanual en marzo, anotando la segunda caída interanual consecutiva”.

Bravo agrega que “esto nos indica que no es solo la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la que muestra una profundización en el deterioro del mercado laboral, ya que los registros administrativos muestran también esta tendencia”.

Lo anterior, considerando que a fines de abril el INE dio a conocer cifras que reafirmaron que el mercado laboral sigue su camino de desaceleración en Chile, en línea con la evolución de la actividad económica, lo que ha hecho que la tasa de desempleo profundice su tendencia al alza y se reduzca la creación de puestos de trabajo.

En su último reporte, el INE informó que el desempleo a nivel nacional llegó en el trimestre enero-marzo a 8,8% -equivalente a 870 mil personas-, en su quinta alza consecutiva y su máximo desde julio de 2021. De acuerdo a su Encuesta de Empleo, en el trimestre móvil enero-marzo los ocupados llegaron a 9.009.150 de personas, lo que implica un aumento de los puestos de trabajo de solo 2,4%, la tasa más baja desde abril de 2021, cuando aún el país estaba en medio de cuarentenas. El descenso en el desempleo se explica por un crecimiento más alto de la fuerza de trabajo, que creció 3,5% en 12 meses.

La académica de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, afirma que esta baja que se registró en el número de cotizantes de AFP de marzo se explica por “la desaceleración económica, no se está creando empleo asalariado privado, mientras aumenta el empleo por cuenta propia. Un tema que creo interesante es el aumento de empleo público, porque no parece que sea el gobierno central. Me parece que son las municipalidades, que puede ser empleo más precario desde el punto de vista de la seguridad social”.