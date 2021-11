Pablo Zamora: “Gabriel representa una fuerza de cambio trascendental para muchos chilenos”

Pablo Zamora viajará hoy desde la Patagonia “profunda” a la comuna de Melipilla para votar por la candidatura de Gabriel Boric. El científico, bioquímico, y cofundador de la destacada startup NotCo, cree que el candidato de Apruebo Dignidad tiene vocación de mayoría y es capaz de escuchar y resolver los temas complejos que enfrenta el país. “Gabriel representa una fuerza de cambio trascendental para muchos chilenos”, dice con entusiasmo Zamora.

¿Por qué su voto va a Gabriel Boric?

-Porque es necesario tener una alternativa al duopolio que ha controlado las directrices del país. Gabriel representa una fuerza de cambio trascendental para muchos chilenos. Tiene la altura de miras para abordar temas complejos y la capacidad de escuchar y resolver esos temas complejos. Me siento identificado con su mirada y su capacidad de convocar.

¿Por qué cree usted que Gabriel Boric es mejor que los otros candidatos de la oposición?

-Porque tiene vocación de mayoría. Tiene vocaciones democráticas bien abiertas, sin ser maximalista, y esa es una visión que me convoca. Hay ciertas virtudes, al menos declaradas desde la intencionalidad, que hacen resonancia con mis propias proyecciones de sociedad y eso no lo veo con fuerza en otras candidaturas. Existen otras (candidaturas de derecha) que representan todo lo contrario: el conservadurismo y un modelo más bien anquilosado.

¿Cuál es su modelo de sociedad?

-Una sociedad que sea, desde el punto de vista económico, capaz de desarrollar una matriz productiva compleja, con exportación de tecnología, donde se valore el conocimiento, la ciencia sea permeable a toda la sociedad y seamos capaces de repensar nuestro territorio. Un país generoso, mucho más colectivo que individual, no centrado en el consumo, con equidad de género, con respeto a los pueblos originarios...

Empresarios

¿Por qué cree que existe tanta aversión del mundo empresarial a esta candidatura?

-Hay un modelo de sociedad que ellos han inducido, con un distanciamiento salarial entre las personas de menores ingresos, de menor calidad técnica, versus los grandes managers de las compañías. Con la acumulación de la riqueza y utilización de instrumentos financieros para un tipo de personas e instrumentos financieros para otro tipo de personas. Hay una discriminación y clasismo tácito en nuestra sociedad, que es una herencia de la dictadura donde se rompieron los tejidos sociales.

En mi opinión, una sociedad no se puede basar solo en los números económicos, tampoco decir que la acumulación de la riqueza va a permitir permeabilizar hacia las otras capas sociales.

Cuando se requiere romper esa lógica, generas incomodidad y, obviamente, el empresariado se siente afectado porque le estás cambiando las prácticas. Entiendo que incomode.

De todas formas, un eventual gobierno de Boric tendrá que convivir con un actor clave como el empresariado y toda esa población que ha sido favorecida por el modelo...

-Hay una vocación bien explícita de que estos cambios tienen que ser sensibilizados, tiene que haber una discusión democrática y, eventualmente, si hay cambios que la sociedad en su conjunto quiere, tienen que ser graduales. Tenemos que ser suficientemente inteligentes para convencer a todos los actores de poder volcarse a este tipo de modelo.

También creo que ese perfil de empresario va a estar de acuerdo cuando las cosas se hagan correctamente y cuando esto no genere un daño per sécula seculórum en la actividad económica de un país. Nadie está dispuesto a tirar el país por la borda.

Pero ha habido una fuerte salida de capitales atribuida por algunos a la expectativa de que triunfe el candidato Boric…

-El mero hecho político de no alinearse con quienes tienen el capital, sino tratar de dialogar con quienes tienen el capital, es algo que genera incomodidad. Hay una voluntad de diálogo con el empresariado. Creo que los empresarios son sumamente importantes como actores económicos per se, como actores sociales; los emprendedores son muy importantes, las pymes son muy importantes.

Hay muchos empresarios de generación más joven que están mucho más sensibles a lo que ocurre y que vienen del mundo del emprendimiento que generan buen empleo, que tienen una relación correcta con su comunidad y que no son las personas que uno tiene en el mindset, que es el empresariado chileno, más ligado a la CPC, o mucho más ultraconservador, que están ideológicamente coaptado por la religión.

Hay un ecosistema de empresarios y emprendedores que tienen empresas de alto calibre y que tienen una visión distinta y más amplia de cómo la sociedad tiene que funcionar en su conjunto, y creo que ahí hay una esperanza de que esto tiene que funcionar para todos.

Su candidato propone subir la carga tributaria en 8 puntos del PIB. ¿No es excesiva un alza de esa magnitud? ¿No dañará el crecimiento?

-No soy experto en el tema, pero creo que tenemos que ser capaces de no solo recaudar más, sino que también incorporar y generar más recursos. La izquierda en general y gran parte de la derecha son más ávidos a gastar recursos públicos que a generarlos, y eso tiene que ver en cómo generamos más eficiencia, tecnología...

Si su candidato no pasa hoy a la segunda vuelta y quien lo hace es Provoste, ¿está dispuesto a apoyarla?

-Va a depender mucho de cuál sea la vocación de la candidatura. No tengo una antipatía por su candidatura, pero tienen que cumplirse ciertas condiciones. No tengo voto por defecto, porque no tengo militancia política (...) la mejor evidencia va a ser el resultado del programa final que presente Yasna Provoste y las personas que acompañen esa candidatura.