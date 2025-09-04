Patricio Góngora, director de Canal 13, renuncia al cargo: “No son correctas las afirmaciones que se dicen de mí”

Patricio Góngora, integrante del directorio de Canal 13, anunció esta mañana que decidió renunciar a ese cargo tras un reportaje de Chilevisión que lo vinculaba a campañas de odio contra Evelyn Matthei y Jeannette Jara a través de redes sociales.

“He dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución”, dijo el directivo en una declaración pública.

Un reportaje de Chilevisión indagó sobre la existencia de grupos organizados para fabricar rumores, amplificándolos a través de “bots” en redes sociales, entre los que estaban las fakes news sobre la salud de Matthei. La propia exalcaldesa calificó estas acciones como una “campaña asquerosa” y recalcó que se trata de un ataque orquestado y coordinado desde múltiples cuentas falsas.

En el reportaje, una de las fuentes anónimas consultadas atribuyó a Góngora la cuenta “Patito Verde”, la que estaría vinculadas a las cuentas bot indagadas.

Sin embargo, el periodista lo negó.

“Esa cuenta no es mía. Pero optaron por creerle a una fuente anónima y especular con un conjunto de medias verdades que no constituyen una realidad. Resulta paradójico que las fuentes del reportaje sobre ‘bots’ sean justamente supuestos ‘bots’: fuentes anónimas denunciando a cuentas anónimas, con una persona en las sombras ante la cámara", afirma Góngora en su declaración.

En su declaración, Góngora dijo que le resulta “francamente denigrante” que se quiera establecer un supuesto vínculo “que no existe” con personas a las que asegura no conocer y además que se le atribuya una presunta jefatura en campañas contra “una candidata a la que además aprecio mucho”.

“No son correctas las afirmaciones que en estas horas se dicen de mí”, señala en la parte final del comunicado de Góngora.

La reacción de Canal 13

La renuncia de Góngora fue oficializada casi al instante por la estación ligada al empresario Andrónico Luksic, la cual agradeció el trabajo del periodista desde que ingresó como director en la empresa, en 2023.

“Canal 13 reafirma su compromiso con un periodismo independiente y responsable, fiel a su propósito de transformar y enriquecer la vida de las personas a través de contenidos y plataformas que informan, entretienen y emocionan con responsabilidad”, dice la estación en una declaración.

El directorio de Canal 13 está presidido por Carolina Altschwager e integrado también por Rodrigo Terré, Rodrigo Swett y Alicia Zaldívar. En la página web de Canal 13 ya no figura Patricio Góngora como director.