PC Factory presenta querella por fallida estafa y uso indebido de marca

PC Factory, empresa fundada en 1996 por Rodrigo del Real y Nicolás Moens, presentó la semana pasada una querella criminal ante el 8° Juzgado de Garantía por los presuntos delitos de estafa y uso ilegal de su marca.

Según la acción penal, el 2 de febrero de este año la compañía detectó “una estafa a través de la simulación”, en la que “una persona por identificar, que se presentó como Iván Morales, señaló necesitar una cotización por la compra de productos para PC Factory”.

Tras intercambiar mensajes, esta persona “emitió órdenes de compra falsas con cargo al crédito de la empresa”, utilizando “formatos digitales de orden de compra modificados a través de dispositivos electrónicos”, indicó el documento.

La situación fue alertada por la Importadora y Distribuidora Maxchile Ltda y en particular por Javier Cerón, quien era el vendedor encargado de gestionar la relación comercial con PC Factory.

Según su relato, PC Factory primero recibió la Orden de Compra N° 46.370 por $8.621.550 y luego una segunda, la N° 46.375, por $5.355.000.

El escrito consignó que el 2 de febrero, durante la tarde, “se presentó una persona a las oficinas de Maxell en la comuna de Santiago a retirar los productos”, que ya habían sido gestionados como un pedido real. Sin embargo, por razones que serían materia de investigación, la entrega no se concretó.

Además, la querella indicó que el supuesto “Iván Morales” utilizó un correo electrónico asociado al dominio “https://gruposilver.com”, desde donde “se utilizó sin autorización la marca registrada PC Factory”.

Según la empresa afectada, esta conducta vulneró los derechos de propiedad industrial, protegidos por la Ley N° 19.039, al usar la marca con fines comerciales sin autorización.

PC Factory en su escrito sostuvo que “estas acciones constituyeron no solo una usurpación de marca, sino también el delito de estafa”, ya que se habría comprometido el patrimonio de la empresa mediante operaciones engañosas ante terceros.

Diligencias

En la querella, la empresa pidió al tribunal que envíe los antecedentes a la Fiscalía Local para que investigue el caso, formalice a los responsables, los acuse y busque que sean condenados a la pena máxima que establece la ley. También solicitó que se paguen las indemnizaciones civiles que correspondan y las costas del juicio.

Asimismo, PC Factory demandó que se requiera información a NIC Chile para conocer los datos con los que se registró el dominio www.gruposilver.com, especialmente el correo electrónico utilizado. Luego, con ese correo, se pidió oficiar al proveedor (como Gmail, Hotmail o Yahoo) para obtener todos los datos de creación de la cuenta, incluyendo la dirección IP y cualquier información que permita identificar al responsable.

También se solicitó pedir información a Movistar para identificar a la persona que activó el número telefónico desde el cual se cometió el engaño usando el nombre de PC Factory.

Por último, pidió que se respalde digitalmente toda la información del sitio web mencionado, para evitar que se pierda o sea modificada.

Una vez realizadas estas acciones, la idea es conseguir identificar al responsable, tomarle declaración en calidad de imputado y exigirle que informe un domicilio para efectos de la investigación.

También pidió requerir los videos de las cámaras de seguridad de la empresa Maxell, para identificar la patente del vehículo y a la persona que retiró los productos en las bodegas haciéndose pasar por PC Factory.