Pernoctaciones aumentan en 2025 y tarifa promedio diaria se ubica por sobre los $90 mil

Las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico en Chile (número total de noches que las personas alojaron) llegaron 1.745.152 en diciembre de 2025, lo que implicó un aumento de 3,4% respecto al mismo mes del año anterior, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo al INE, durante diciembre, el movimiento de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico estuvo influenciado tanto por motivos de índole laboral como recreacional.

Con el dato del último mes del año, 2025 cerró con un total de 20.874.388 pernoctaciones, anotando un alza de 3,5% comparado con el año anterior.

La Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (Emat) reveló, además, que el mayor nivel de pernoctaciones durante diciembre se registró en la Región Metropolitana, con un total de 562.300 (+3,8% que mismo periodo de 2024), seguida por la Región de Valparaíso, que totalizó 226.101 (+0,4% que mismo periodo de 2024).

PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE. FRANCISCO NEGRONI/AGENCIAUNO - Puerto Natales - Region de Magallanes y Antartica - Chile FRANCISCO NEGRONI

En este mismo periodo de tiempo, la tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional fue de 40,3%, creciendo 1,18 puntos porcentuales (pp.) en doce meses. La mayor tasa de ocupación en habitaciones se registró en la Región Metropolitana (63,4%), seguida por la Región de Magallanes (58,3%).

Los establecimientos de alojamiento turístico, en tanto, anotaron un ingreso promedio por habitación disponible nacional (RevPar, su sigla en inglés) de $37.499, aumentando 5,2% interanualmente; mientras que la tarifa promedio diaria (ADR, su sigla en inglés) registrada fue de $93.041 a nivel nacional, aumentando 2,1% interanualmente.

Los mayores ADR se consignaron en las regiones de Magallanes ($261.404), Valparaíso ($102.348) y Metropolitana ($95.743). Los mayores incrementos en el ADR en doce meses, se registraron en las regiones de O’Higgins (13,5%) y Atacama (12,7%). En tanto, los principales descensos se presentaron en las regiones de La Araucanía (-7,5%) y de Tarapacá (-7,3%).